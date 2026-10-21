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Atomic riunisce sette talenti dello sci alpino ad Altenmarkt

Atomic riunisce sette talenti dello sci alpino ad Altenmarkt

21 Ottobre 2026

21 Ottobre 2026/Home/TURISMO/Atomic riunisce sette talenti dello sci alpino ad Altenmarkt

La notizia in sintesi

  • Dal 16 al 18 ottobre 2026, Altenmarkt ha ospitato un incontro del progetto Atomic Juniors to Champions.
  • Hanno partecipato sette atleti sostenuti dal programma e ora impegnati nelle categorie superiori dello sci alpino.
  • Il progetto accompagna la crescita sportiva e personale dei giovani, con un supporto che prosegue oltre le categorie giovanili.
  • Werner Heel ha indicato Coppa Europa e Coppa del Mondo come obiettivi del percorso.

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Sette atleti dello sci alpino si sono ritrovati dal 16 al 18 ottobre 2026 nella sede Atomic di Altenmarkt, in Austria, per un incontro del progetto Juniors to Champions. L’appuntamento ha riunito giovani già sostenuti dal programma e oggi impegnati nelle categorie superiori, mettendo al centro la continuità dell’accompagnamento nel passaggio verso i circuiti internazionali.

Il gruppo era composto da Simon Auer, Giulio Cazzaniga, Gioele Cioccarelli, Noah Gasteiger, Carlotta Pedrolini, Sophie Schweigl e Alenah Taschler. A unirli è l’esperienza maturata all’interno dell’iniziativa del marchio austriaco, nata per seguire le promesse dello sci nella crescita agonistica e personale.

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Il sostegno continua dopo le categorie giovanili

L’incontro non riguardava soltanto l’avvio di un percorso sportivo. I partecipanti hanno già affrontato il passaggio alle categorie successive a quelle giovanili e continuano a mantenere un rapporto con Atomic. È questa continuità, più che l’ingresso nel programma, il tema attorno al quale si è sviluppato l’appuntamento austriaco.

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Juniors to Champions, abbreviato in JTC, prevede infatti un sostegno che non coincide esclusivamente con la consegna dell’attrezzatura. Nell’impostazione descritta dall’azienda rientrano anche competenze ed esperienze da condividere con gli atleti, con l’intento di accompagnarli mentre cambiano le esigenze e il livello dell’attività agonistica.

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Il traguardo indicato è l’affermazione nei circuiti internazionali, dalla Coppa Europa alla Coppa del Mondo. Si tratta dell’ambizione che orienta il percorso dei ragazzi, non di un risultato attribuito all’incontro di Altenmarkt. A spiegare il senso dell’iniziativa è Werner Heel, Junior Racing Manager Atomic Italia:

“Vedere alcuni di questi ragazzi, oggi impegnati nelle categorie superiori, ritrovarsi nel cuore di Atomic rappresenta una grande soddisfazione e conferma il valore del lavoro che stiamo portando avanti. Esperienze come quella di Altenmarkt sono fondamentali per comprendere cosa significhi diventare un atleta professionista, dentro e fuori dalle piste, e per continuare a coltivare il sogno di raggiungere un giorno la Coppa Europa e la Coppa del Mondo”

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Un percorso che affianca materiali ed esperienza

Le parole di Heel collegano il confronto nella sede aziendale alla preparazione alla vita da professionista. Il riferimento è sia all’attività sulle piste sia alla dimensione personale: due aspetti che il progetto intende seguire insieme, senza limitare la relazione con i giovani alla sola componente tecnica.

Per Atomic, individuare gli atleti da sostenere è quindi soltanto una parte del lavoro. Il programma punta anche a seguirne lo sviluppo nel tempo, mantenendo il contatto quando l’esperienza nelle categorie giovanili lascia spazio a una fase diversa della carriera.

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La presenza ad Altenmarkt di ragazzi già passati alle categorie superiori rende concreto questo principio di continuità. Il ritorno nella sede del marchio ha riunito atleti accomunati dal sostegno ricevuto attraverso JTC, ora alle prese con la prosecuzione del proprio percorso agonistico.

Il rapporto descritto dall’azienda comprende supporto, condivisione di conoscenze e occasioni di incontro. La fornitura dei materiali resta una componente, ma non esaurisce la funzione assegnata al progetto: accompagnare la crescita degli sciatori anche attraverso il confronto e le esperienze accumulate durante il percorso.

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L’appuntamento del 16-18 ottobre si inserisce così in una relazione destinata, nelle intenzioni di Atomic, a proseguire oltre i primi anni di attività. Il passaggio alle categorie superiori non viene considerato il punto di uscita dal sostegno avviato con Juniors to Champions.

Per i partecipanti, l’orizzonte resta quello delle competizioni internazionali. L’incontro di Altenmarkt ha riportato l’attenzione sul percorso necessario per avvicinarle: sviluppo sportivo, maturazione personale e un accompagnamento che mantenga continuità tra le diverse fasi della carriera.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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