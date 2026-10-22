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Prove Libere Tour: otto tappe per provare gratuitamente gli sci

Prove Libere Tour: otto tappe per provare gratuitamente gli sci

22 Ottobre 2026

22 Ottobre 2026/Home/TURISMO/Prove Libere Tour: otto tappe per provare gratuitamente gli sci

La notizia in sintesi

  • Il calendario del Prove Libere Tour 2027 sarà presentato al Milano Mountain Show, dal 24 al 29 ottobre.
  • Otto appuntamenti per provare gratuitamente gli sci, da novembre 2026 ad aprile 2027.
  • Prima tappa a Pampeago il 28 e 29 novembre, seguita da Cervinia e Alleghe.
  • Chiusura in Val Senales il 17 e 18 aprile con il Gran Finale “Future Days”.

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Otto tappe sulle piste italiane per provare gratuitamente gli sci tra novembre 2026 e aprile 2027. Il calendario del Prove Libere Tour 2027 sarà presentato dal Pool Sci Italia durante il Milano Mountain Show, in programma dal 24 al 29 ottobre in Piazza Città di Lombardia. Per gli appassionati sarà l’occasione di conoscere destinazioni, date e modalità di partecipazione prima dell’avvio della stagione.

Il primo appuntamento sulla neve è fissato a Pampeago, nel comprensorio del Latemar, il 28 e 29 novembre. Il percorso proseguirà durante l’inverno e si allungherà fino alla seconda metà di aprile, quando la Val Senales ospiterà la conclusione dell’edizione 2027.

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La presentazione a Milano

Il Milano Mountain Show, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, anticiperà dunque il programma delle prove in montagna. Il Pool Sci Italia, consorzio fornitore ufficiale delle squadre nazionali di sci alpino, ha concesso il proprio patrocinio alla manifestazione e porterà all’evento il calendario del Tour.

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La presentazione al pubblico passerà attraverso gli spazi informativi predisposti nella piazza. In particolare, nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, i visitatori potranno conoscere il percorso della nuova edizione e le indicazioni per prendere parte agli appuntamenti sulla neve.

La formula rimane quella delle prove gratuite degli sci nelle località che ospitano le tappe. L’incontro milanese precede quindi l’attività sulle piste: servirà a illustrare il programma e ad avvicinare gli appassionati alle aziende del settore, prima della partenza di fine novembre.

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Le prime tappe tra novembre e gennaio

Dopo l’apertura di Pampeago, il Tour si sposterà a Cervinia il 5 e 6 dicembre 2026. Saranno questi i primi due fine settimana del calendario, entrambi collocati nella fase iniziale della stagione sciistica prevista dal programma.

Il terzo appuntamento arriverà durante le festività natalizie: il 28 e 29 dicembre le prove si terranno ad Alleghe, ai Piani di Pezzè. Si chiuderà così la parte del percorso in programma nel 2026, prima della ripresa delle attività a gennaio.

Nel nuovo anno sono previste due tappe in fine settimana consecutivi. Pila accoglierà gli appassionati il 16 e 17 gennaio 2027; Folgaria seguirà il 23 e 24 gennaio. Anche questi appuntamenti saranno dedicati al pubblico interessato a provare gli sci.

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Da Madesimo al finale in Val Senales

Il calendario proseguirà a Madesimo il 13 e 14 febbraio. Successivamente, il 6 e 7 marzo, sarà la volta della Val di Fassa, con le attività previste al Passo San Pellegrino. Queste due tappe collegheranno gli appuntamenti di gennaio alla parte conclusiva della stagione.

La novità finale riguarda la Val Senales: qui il Tour terminerà il 17 e 18 aprile con il Gran Finale “Future Days”. L’appuntamento viene presentato come una chiusura dedicata al futuro dello sci e porterà il programma fino alla seconda metà del mese.

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Le otto soste distribuiscono così le prove tra l’avvio dell’inverno, le vacanze natalizie e la primavera. Per chi intende partecipare, il calendario permette di individuare la località e il periodo di interesse, mentre le modalità di accesso saranno illustrate durante la manifestazione milanese.

Il prossimo passaggio sarà quindi la presentazione al Milano Mountain Show. Da lì il programma si trasferirà sulla neve, con la prima prova a Pampeago e un itinerario che attraverserà l’intera stagione fino all’appuntamento conclusivo in Val Senales.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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