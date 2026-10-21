21 Ottobre 2026

/ Home/SMART CITIES/Daikin a Condominio Experience: focus sulle pompe di calore

La notizia in sintesi Condominio Experience 2026 si terrà il 23 ottobre a Palazzo WeGil, a Roma.

Daikin parteciperà tra i main sponsor, con un intervento sulla transizione energetica degli immobili residenziali.

Il confronto riguarderà pompe di calore, integrazione degli impianti e gestione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

Spazi disponibili, vincoli architettonici, requisiti acustici e investimenti sono tra i fattori da valutare nei condomini.

Pompe di calore e integrazione degli impianti saranno al centro della partecipazione di Daikin a Condominio Experience 2026, in programma il 23 ottobre a Palazzo WeGil, a Roma. L’azienda figura tra i main sponsor dell’appuntamento dedicato alla gestione e all’innovazione degli spazi condominiali. Il tema riguarda sia la riqualificazione degli edifici esistenti sia le nuove costruzioni, con un’attenzione alle condizioni tecniche ed economiche che orientano le scelte di proprietari e amministratori.

A intervenire per Daikin Italy sarà Luca Franco, Senior Consultant Developer, con un contributo dal titolo “La transizione energetica nei condomini e nelle abitazioni”. L’intervento affronterà il rinnovamento degli impianti sotto tre aspetti: prestazioni tecniche, costi e gestione. Il confronto riguarderà le possibilità di adeguare le soluzioni alle caratteristiche degli immobili e alle necessità dei residenti.

I vincoli degli interventi in condominio

Passare dalla singola abitazione a un edificio collettivo comporta valutazioni diverse. Nella scelta di un impianto entrano i limiti posti dall’architettura e dalle regole urbanistiche, gli spazi effettivamente utilizzabili per collocare le unità e i requisiti relativi al rumore. A questi elementi si affiancano le esigenze degli occupanti, che non coincidono necessariamente all’interno dello stesso stabile.

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La valutazione deve inoltre comprendere le diverse funzioni dell’impianto: riscaldare gli ambienti, raffrescarli e fornire acqua calda sanitaria. Il costo dell’intervento va quindi esaminato insieme ai benefici previsti nel tempo, senza separare la scelta della tecnologia dalle modalità con cui sarà gestita. È su questo insieme di questioni che si concentrerà il contributo dell’azienda all’evento romano.

“La transizione energetica dei condomini richiede soluzioni capaci di rispondere a esigenze molto diverse rispetto a quelle delle singole abitazioni – afferma Luca Franco, Senior Consultant Developer di Daikin Italy -. I vincoli degli edifici esistenti, gli spazi disponibili, le necessità dei residenti e gli aspetti economici e gestionali rendono fondamentale un’attenta valutazione delle possibili configurazioni impiantistiche. Le tecnologie a pompa di calore e l’integrazione tra i sistemi consentono di affrontare queste complessità con un approccio flessibile, da adattare alle caratteristiche di ciascun progetto. Come Daikin, vogliamo contribuire a questo percorso mettendo a disposizione del settore competenze e soluzioni per accompagnare progettisti, amministratori e proprietari verso edifici più efficienti, confortevoli e sostenibili nel lungo periodo”.

Pompe di calore e progettazione dell’intero edificio

Daikin propone le pompe di calore come una delle tecnologie su cui basare la riduzione dei consumi e delle emissioni legate alla climatizzazione. Per l’impiego nei condomini, tuttavia, l’attenzione si sposta dal singolo apparecchio all’immobile nel suo complesso. Le configurazioni vanno individuate tenendo insieme rendimento energetico, comfort degli abitanti e possibilità di gestione.

L’offerta che l’azienda rivolge al settore comprende pompe di calore, caldaie e sistemi destinati alla climatizzazione e all’acqua calda sanitaria. Gli ambiti di impiego spaziano dagli appartamenti ai fabbricati plurifamiliari, con applicazioni tanto nella sostituzione o riqualificazione degli impianti quanto negli edifici di nuova realizzazione. Le alternative comprendono assetti centralizzati e sistemi che permettono agli occupanti di regolare individualmente il comfort.

Un altro tema del confronto sarà il collegamento tra le componenti dell’impianto. Negli edifici collettivi, la prestazione del singolo sistema non esaurisce la valutazione: contano anche il modo in cui il calore viene distribuito e le modalità di utilizzo dell’energia. La progettazione deve quindi considerare consumi ed esigenze differenti all’interno dell’immobile.

L’appuntamento del 23 ottobre porterà questi aspetti nel confronto con il settore condominiale. Il nodo sarà la scelta delle configurazioni adatte ai diversi edifici: dagli spazi necessari all’installazione fino alla gestione quotidiana, collegando le prestazioni attese agli investimenti richiesti.