Anthropic: «Non sosteniamo il divieto dei modelli AI open-weight»

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Dario Amodei esclude che Anthropic sostenga un divieto sui modelli open-weight.

esclude che sostenga un divieto sui modelli open-weight. Il CEO chiede test di sicurezza per modelli potenti, aperti e chiusi.

Il confronto coinvolge sicurezza nazionale, chip avanzati e distillazione industriale.

Alibaba è accusata da Anthropic di una vasta operazione di distillazione.

(Riassunto generato con AI)

Anthropic chiarisce la posizione sui modelli open-weight

Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha dichiarato nelle ultime ore che la società “non ha mai sostenuto un divieto dei modelli open-weight”. Il chiarimento, affidato a un post sul blog, arriva negli Stati Uniti dopo una lettera firmata da aziende tecnologiche tra cui Nvidia, Microsoft, Meta e Palantir, contrarie a restrizioni premature su questi sistemi.

I modelli open-weight possono essere scaricati, modificati ed eseguiti dagli utenti sulla propria infrastruttura. Il tema è diventato rilevante perché startup cinesi dominano questo segmento e alcuni funzionari governativi statunitensi stanno valutando possibili divieti o limitazioni.

Anthropic, nota soprattutto per la famiglia proprietaria di modelli Claude, interviene quindi nel dibattito per distinguere la sua posizione da quella attribuitale da parte dell’industria. L’obiettivo indicato da Amodei non è fermare una categoria di software, ma affrontare rischi specifici legati alla diffusione e all’uso dell’intelligenza artificiale.

Sicurezza, chip e distillazione al centro del confronto

Secondo Amodei, la priorità dovrebbe essere impedire che chip potenti finiscano nelle mani di regimi autoritari, contrastare la distillazione su scala industriale e imporre test di sicurezza per tutti i modelli sufficientemente capaci, sia aperti sia chiusi. La distillazione è un metodo di addestramento con cui un modello più piccolo viene costruito usando gli output di un modello più grande già disponibile.

Il CEO ha ricordato che Anthropic aveva scritto il mese scorso alla commissione del Senato statunitense per le Banche, l’Edilizia e gli Affari urbani. Nella lettera, l’azienda accusava Alibaba, sviluppatrice della famiglia di modelli Qwen, di aver condotto quello che ha definito “il più grande attacco di distillazione noto” subito fino a quel momento.

Amodei condivide inoltre l’idea che gli abusi attraverso la distillazione debbano essere gestiti mediante quadri legali e commerciali mirati. È un punto presente anche nella lettera diffusa venerdì dalle imprese tecnologiche, alla quale OpenAI ha aderito successivamente, mentre Anthropic non l’ha firmata.

Il dissenso resta sulla valutazione dei rischi

Il vertice di Anthropic riconosce che gli open-weight offrono ai clienti maggiore controllo, ampliano l’accesso all’economia dell’AI e rafforzano la concorrenza in alcuni casi d’uso. Non condivide però l’argomento secondo cui questi modelli favorirebbero automaticamente i difensori informatici rispetto agli aggressori o renderebbero più semplice creare protezioni.

La conseguenza del chiarimento è una linea regolatoria più selettiva: niente divieto generalizzato, ma controlli mirati sulle capacità più avanzate e sulle condotte considerate rischiose. Amodei sostiene infatti che divieti protezionistici non risolverebbero le sue principali preoccupazioni di sicurezza nazionale.

FAQ

Anthropic vuole vietare i modelli open-weight?

No, Dario Amodei afferma che Anthropic non ha sostenuto e non sostiene un divieto della categoria dei modelli open-weight.

Cosa sono i modelli open-weight?

Sì, sono modelli che gli utenti possono scaricare, modificare ed eseguire sulla propria infrastruttura, mantenendo un maggiore controllo operativo.

Quali controlli propone Dario Amodei?

Sì, propone di limitare l’accesso ai chip potenti da parte di regimi autoritari e testare la sicurezza dei modelli sufficientemente capaci.

Quale accusa riguarda Alibaba e Qwen?

Sì, Anthropic ha accusato Alibaba, sviluppatrice di Qwen, di un presunto attacco di distillazione definito il più grande noto.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.