15 Ottobre 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/New Money Forum: a Milano il confronto su stablecoin ed euro digitale

La notizia in sintesi Il New Money Forum si terrà il 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano.

Banche, fintech, gestori e istituzioni discuteranno di regolamentazione, stablecoin, euro digitale e tokenizzazione.

Il programma prevede quattro confronti, dalle regole europee alle infrastrutture per la gestione degli asset digitali.

Partecipazione su invito e lavori a porte chiuse, dalle 14:30 alle 19:15, secondo la Chatham House Rule.

Stablecoin, euro digitale e mercati tokenizzati saranno al centro del New Money Forum, in programma giovedì 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano. L’incontro riunirà banche, società fintech, gestori patrimoniali e istituzioni per discutere le trasformazioni delle infrastrutture finanziarie europee: dalle regole per gli operatori ai sistemi utilizzati per pagamenti, depositi e investimenti. I lavori inizieranno alle 14:30 e termineranno alle 19:15; la partecipazione sarà su invito.

A promuovere l’appuntamento sono il think tank Sandwich Club e Future Blend, piattaforma dedicata alla finanza digitale, con il patrocinio di Assofintech. Il programma si articola in quattro conversazioni, che affronteranno separatamente la regolamentazione, le stablecoin, la finanza tokenizzata e la gestione del risparmio.

Dalle regole europee alle infrastrutture digitali

Il primo confronto riguarderà l’attuazione di MiCA e i successivi sviluppi della disciplina europea sulla finanza digitale. Il tema delle regole sarà affiancato a quello delle infrastrutture sulle quali potranno operare i nuovi mercati: il percorso del pomeriggio collegherà infatti gli aspetti normativi agli strumenti in preparazione o in sperimentazione presso banche e istituzioni.

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Giulio Centemero, presidente di Sandwich Club, deputato e membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, indica così la questione al centro dell’incontro:

“Dopo aver lavorato sulle regole per rendere più competitivo il nostro mercato dei capitali, dobbiamo guardare anche alla sua prossima infrastruttura: quella digitale. Stablecoin, depositi tokenizzati, regolamento su DLT ed euro digitale pongono una domanda concreta: dove si formeranno i nuovi mercati finanziari, e chi ne definirà regole e infrastrutture? Milano può essere uno dei luoghi europei in cui finanza tradizionale, fintech e nuove infrastrutture digitali si incontrano.”

La seconda conversazione sarà dedicata alle stablecoin e al loro impiego nei pagamenti. Il confronto comprenderà l’adozione da parte delle imprese e i trasferimenti transfrontalieri, nel contesto della ricerca di spazio delle stablecoin denominate in euro accanto a quelle in dollari.

Depositi tokenizzati e gestione degli investimenti

Il terzo appuntamento approfondirà la finanza tokenizzata. In agenda figurano i depositi tokenizzati e le iniziative Pontes e Appia della Banca Centrale Europea. Il confronto si inserisce in una fase nella quale le banche centrali sperimentano il regolamento su blockchain e gli istituti bancari preparano forme tokenizzate dei depositi.

Sara Noggler, CEO Polyhedra e fondatrice di Future Blend, descrive così la scelta di riunire gli operatori coinvolti:

“Abbiamo passato l’ultimo anno a sentire parlare di euro digitale e tokenizzazione come di qualcosa che deve ancora succedere. In realtà sta già succedendo, dentro le banche centrali e dentro i mercati. Il New Money Forum serve a mettere nella stessa stanza chi lo sta facendo, prima che diventi ovvio.”

La parte conclusiva del programma sarà riservata all’asset management. I temi previsti sono gli ETF su asset digitali, i fondi tokenizzati e le nuove infrastrutture di custodia. Il percorso passerà quindi dai mezzi di pagamento e dai depositi agli strumenti di investimento e ai sistemi destinati alla conservazione degli asset.

Partecipazione su invito e confronto a porte chiuse

Il Forum è realizzato con PwC Italia come sponsor tecnico, Hercle e Bancomat come sponsor principali e il sostegno di Amundi SGR, Franklin Templeton e Crypto Finance, del gruppo Deutsche Börse.

La sede dell’incontro è lo Smart City Lab, in via Ripamonti 88 a Milano. È possibile richiedere l’accesso attraverso una registrazione, ma la partecipazione rimane su invito. I lavori si svolgeranno a porte chiuse secondo la Chatham House Rule: il formato scelto dagli organizzatori per il confronto fra operatori finanziari e istituzioni sui quattro ambiti del programma.