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New Money Forum: a Milano il confronto su stablecoin ed euro digitale

New Money Forum: a Milano il confronto su stablecoin ed euro digitale

15 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

  • Il New Money Forum si terrà il 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano.
  • Banche, fintech, gestori e istituzioni discuteranno di regolamentazione, stablecoin, euro digitale e tokenizzazione.
  • Il programma prevede quattro confronti, dalle regole europee alle infrastrutture per la gestione degli asset digitali.
  • Partecipazione su invito e lavori a porte chiuse, dalle 14:30 alle 19:15, secondo la Chatham House Rule.

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Stablecoin, euro digitale e mercati tokenizzati saranno al centro del New Money Forum, in programma giovedì 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano. L’incontro riunirà banche, società fintech, gestori patrimoniali e istituzioni per discutere le trasformazioni delle infrastrutture finanziarie europee: dalle regole per gli operatori ai sistemi utilizzati per pagamenti, depositi e investimenti. I lavori inizieranno alle 14:30 e termineranno alle 19:15; la partecipazione sarà su invito.

A promuovere l’appuntamento sono il think tank Sandwich Club e Future Blend, piattaforma dedicata alla finanza digitale, con il patrocinio di Assofintech. Il programma si articola in quattro conversazioni, che affronteranno separatamente la regolamentazione, le stablecoin, la finanza tokenizzata e la gestione del risparmio.

Dalle regole europee alle infrastrutture digitali

Il primo confronto riguarderà l’attuazione di MiCA e i successivi sviluppi della disciplina europea sulla finanza digitale. Il tema delle regole sarà affiancato a quello delle infrastrutture sulle quali potranno operare i nuovi mercati: il percorso del pomeriggio collegherà infatti gli aspetti normativi agli strumenti in preparazione o in sperimentazione presso banche e istituzioni.

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Giulio Centemero, presidente di Sandwich Club, deputato e membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, indica così la questione al centro dell’incontro:

“Dopo aver lavorato sulle regole per rendere più competitivo il nostro mercato dei capitali, dobbiamo guardare anche alla sua prossima infrastruttura: quella digitale. Stablecoin, depositi tokenizzati, regolamento su DLT ed euro digitale pongono una domanda concreta: dove si formeranno i nuovi mercati finanziari, e chi ne definirà regole e infrastrutture? Milano può essere uno dei luoghi europei in cui finanza tradizionale, fintech e nuove infrastrutture digitali si incontrano.”

La seconda conversazione sarà dedicata alle stablecoin e al loro impiego nei pagamenti. Il confronto comprenderà l’adozione da parte delle imprese e i trasferimenti transfrontalieri, nel contesto della ricerca di spazio delle stablecoin denominate in euro accanto a quelle in dollari.

Depositi tokenizzati e gestione degli investimenti

Il terzo appuntamento approfondirà la finanza tokenizzata. In agenda figurano i depositi tokenizzati e le iniziative Pontes e Appia della Banca Centrale Europea. Il confronto si inserisce in una fase nella quale le banche centrali sperimentano il regolamento su blockchain e gli istituti bancari preparano forme tokenizzate dei depositi.

Sara Noggler, CEO Polyhedra e fondatrice di Future Blend, descrive così la scelta di riunire gli operatori coinvolti:

“Abbiamo passato l’ultimo anno a sentire parlare di euro digitale e tokenizzazione come di qualcosa che deve ancora succedere. In realtà sta già succedendo, dentro le banche centrali e dentro i mercati. Il New Money Forum serve a mettere nella stessa stanza chi lo sta facendo, prima che diventi ovvio.”

La parte conclusiva del programma sarà riservata all’asset management. I temi previsti sono gli ETF su asset digitali, i fondi tokenizzati e le nuove infrastrutture di custodia. Il percorso passerà quindi dai mezzi di pagamento e dai depositi agli strumenti di investimento e ai sistemi destinati alla conservazione degli asset.

Partecipazione su invito e confronto a porte chiuse

Il Forum è realizzato con PwC Italia come sponsor tecnico, Hercle e Bancomat come sponsor principali e il sostegno di Amundi SGR, Franklin Templeton e Crypto Finance, del gruppo Deutsche Börse.

La sede dell’incontro è lo Smart City Lab, in via Ripamonti 88 a Milano. È possibile richiedere l’accesso attraverso una registrazione, ma la partecipazione rimane su invito. I lavori si svolgeranno a porte chiuse secondo la Chatham House Rule: il formato scelto dagli organizzatori per il confronto fra operatori finanziari e istituzioni sui quattro ambiti del programma.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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