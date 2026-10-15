15 Ottobre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/New Money Forum: a Milano il confronto su stablecoin ed euro digitale
La notizia in sintesi
- Il New Money Forum si terrà il 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano.
- Banche, fintech, gestori e istituzioni discuteranno di regolamentazione, stablecoin, euro digitale e tokenizzazione.
- Il programma prevede quattro confronti, dalle regole europee alle infrastrutture per la gestione degli asset digitali.
- Partecipazione su invito e lavori a porte chiuse, dalle 14:30 alle 19:15, secondo la Chatham House Rule.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Stablecoin, euro digitale e mercati tokenizzati saranno al centro del New Money Forum, in programma giovedì 29 ottobre 2026 allo Smart City Lab di Milano. L’incontro riunirà banche, società fintech, gestori patrimoniali e istituzioni per discutere le trasformazioni delle infrastrutture finanziarie europee: dalle regole per gli operatori ai sistemi utilizzati per pagamenti, depositi e investimenti. I lavori inizieranno alle 14:30 e termineranno alle 19:15; la partecipazione sarà su invito.
A promuovere l’appuntamento sono il think tank Sandwich Club e Future Blend, piattaforma dedicata alla finanza digitale, con il patrocinio di Assofintech. Il programma si articola in quattro conversazioni, che affronteranno separatamente la regolamentazione, le stablecoin, la finanza tokenizzata e la gestione del risparmio.
Dalle regole europee alle infrastrutture digitali
Il primo confronto riguarderà l’attuazione di MiCA e i successivi sviluppi della disciplina europea sulla finanza digitale. Il tema delle regole sarà affiancato a quello delle infrastrutture sulle quali potranno operare i nuovi mercati: il percorso del pomeriggio collegherà infatti gli aspetti normativi agli strumenti in preparazione o in sperimentazione presso banche e istituzioni.
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Giulio Centemero, presidente di Sandwich Club, deputato e membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, indica così la questione al centro dell’incontro:
“Dopo aver lavorato sulle regole per rendere più competitivo il nostro mercato dei capitali, dobbiamo guardare anche alla sua prossima infrastruttura: quella digitale. Stablecoin, depositi tokenizzati, regolamento su DLT ed euro digitale pongono una domanda concreta: dove si formeranno i nuovi mercati finanziari, e chi ne definirà regole e infrastrutture? Milano può essere uno dei luoghi europei in cui finanza tradizionale, fintech e nuove infrastrutture digitali si incontrano.”
La seconda conversazione sarà dedicata alle stablecoin e al loro impiego nei pagamenti. Il confronto comprenderà l’adozione da parte delle imprese e i trasferimenti transfrontalieri, nel contesto della ricerca di spazio delle stablecoin denominate in euro accanto a quelle in dollari.
Depositi tokenizzati e gestione degli investimenti
Il terzo appuntamento approfondirà la finanza tokenizzata. In agenda figurano i depositi tokenizzati e le iniziative Pontes e Appia della Banca Centrale Europea. Il confronto si inserisce in una fase nella quale le banche centrali sperimentano il regolamento su blockchain e gli istituti bancari preparano forme tokenizzate dei depositi.
Sara Noggler, CEO Polyhedra e fondatrice di Future Blend, descrive così la scelta di riunire gli operatori coinvolti:
“Abbiamo passato l’ultimo anno a sentire parlare di euro digitale e tokenizzazione come di qualcosa che deve ancora succedere. In realtà sta già succedendo, dentro le banche centrali e dentro i mercati. Il New Money Forum serve a mettere nella stessa stanza chi lo sta facendo, prima che diventi ovvio.”
La parte conclusiva del programma sarà riservata all’asset management. I temi previsti sono gli ETF su asset digitali, i fondi tokenizzati e le nuove infrastrutture di custodia. Il percorso passerà quindi dai mezzi di pagamento e dai depositi agli strumenti di investimento e ai sistemi destinati alla conservazione degli asset.
Partecipazione su invito e confronto a porte chiuse
Il Forum è realizzato con PwC Italia come sponsor tecnico, Hercle e Bancomat come sponsor principali e il sostegno di Amundi SGR, Franklin Templeton e Crypto Finance, del gruppo Deutsche Börse.
La sede dell’incontro è lo Smart City Lab, in via Ripamonti 88 a Milano. È possibile richiedere l’accesso attraverso una registrazione, ma la partecipazione rimane su invito. I lavori si svolgeranno a porte chiuse secondo la Chatham House Rule: il formato scelto dagli organizzatori per il confronto fra operatori finanziari e istituzioni sui quattro ambiti del programma.
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