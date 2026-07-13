13 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Turchia, accusate 504 persone per un presunto riciclaggio da 40 miliardi di lire

La notizia in sintesi

La Procura di Istanbul accusa 504 persone di riciclaggio legato alle scommesse illegali.

L’inchiesta contesta movimentazioni per quasi 40 miliardi di lire turche.

Criptovalute e società di comodo avrebbero occultato l’origine dei fondi.

Per Türker Ak chiesti fino a 34,5 anni di carcere.

Riassunto generato con AI

Inchiesta turca su riciclaggio e criptovalute

I procuratori turchi hanno accusato 504 persone di aver gestito una presunta rete di riciclaggio capace di movimentare quasi 40 miliardi di lire turche, secondo un atto d’accusa di 1.548 pagine elaborato dalla Procura capo di Istanbul. L’indagine riguarda fondi che, secondo l’accusa, sarebbero derivati da attività di scommesse illegali e sarebbero stati immessi nel sistema finanziario attraverso società di comodo, gioiellerie, fornitori di pagamento, conti bancari e trasferimenti in criptovalute.

Al centro del procedimento figurano l’indicato capofila Türker Ak, per il quale sono stati chiesti fino a 34,5 anni di reclusione, e il presunto responsabile della rete Murat Dönmezoğlu, che rischia fino a 31 anni. Le contestazioni restano accuse formulate dalla procura e dovranno essere valutate nel percorso giudiziario.

Il caso evidenzia perché le autorità turche stiano intensificando l’attenzione sulle transazioni digitali: l’obiettivo investigativo non è la criptovaluta come origine del reato, ma il suo possibile uso per rendere più difficile la tracciabilità di flussi finanziari illeciti.

Il presunto sistema M80 e i flussi finanziari

Secondo l’atto d’accusa, la rete avrebbe creato una struttura di società di facciata per far confluire i ricavi delle scommesse nel circuito finanziario regolare. I fondi sarebbero poi transitati tramite conti, uffici di cambio, terminali per pagamenti con carta e altri strumenti impiegati per frammentare o mascherare i movimenti. La piattaforma digitale proprietaria denominata M80 avrebbe avuto il compito di gestire e tracciare le operazioni finanziarie del gruppo.

Gli investigatori sostengono inoltre che una parte dei proventi sia stata convertita in criptovalute e successivamente trasferita all’estero. L’accusa include anche il presunto coinvolgimento nell’attrazione di vittime in schemi d’investimento fraudolenti, mediante promesse di rendimenti insolitamente elevati. Non vengono indicati, nel testo disponibile, singoli asset digitali né specifiche piattaforme utilizzate per tali conversioni.

La ricostruzione descrive un modello fondato sulla combinazione di canali tradizionali e digitali. In questa prospettiva, società cartiere, infrastrutture di pagamento e trasferimenti crypto avrebbero assolto funzioni complementari: introdurre il denaro, registrarlo nei flussi e spostarlo oltre confine con un livello ulteriore di complessità investigativa.

Controlli internazionali sui crimini finanziari digitali

L’inchiesta di Istanbul si colloca in una più ampia attenzione internazionale verso l’uso di asset digitali nei reati finanziari. Nell’agosto dello scorso anno, lo sviluppatore core di Ethereum Federico Carrone, noto online come Fede’s Intern, fu trattenuto per circa 24 ore dopo che il Ministero dell’Interno turco lo aveva accusato di aver aiutato terzi a usare impropriamente la rete Ethereum.

Carrone negò ogni coinvolgimento in attività illegali, spiegando che il suo lavoro riguardava ricerca accademica sugli strumenti per la privacy; fu poi rilasciato e rientrò in Europa. Il precedente mostra come l’attenzione delle autorità possa coinvolgere sia i flussi economici sia gli strumenti tecnologici collegati alle blockchain.

All’inizio dell’anno, la Banca Popolare Cinese ha indicato il riciclaggio tramite valute virtuali tra le priorità della prossima strategia antiriciclaggio. L’Irlanda ha invece definito i crypto asset un rischio molto rilevante per riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

FAQ

Quante persone sono accusate a Istanbul?

Sì, l’atto d’accusa della Procura capo di Istanbul riguarda 504 indagati, accusati di far parte di una presunta rete di riciclaggio.

Quanto denaro avrebbe movimentato la rete?

Sì, secondo i procuratori, le movimentazioni contestate ammontano a quasi 40 miliardi di lire turche attraverso più canali finanziari.

Che ruolo avrebbe avuto la piattaforma M80?

Sì, la piattaforma M80 avrebbe gestito e monitorato le operazioni finanziarie della rete, secondo quanto indicato nell’atto d’accusa.

Quali pene rischiano Türker Ak e Murat Dönmezoğlu?

Sì, per Türker Ak sono richiesti fino a 34,5 anni; per Murat Dönmezoğlu fino a 31 anni di carcere.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.