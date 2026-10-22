22 Ottobre 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/iliad mette in palio biglietti e maglie autografate della Serie A

La notizia in sintesi Dal 19 ottobre è attiva la nuova edizione di “Vinci lo stadio con iliad”, fino al 2 maggio.

Il concorso mette in palio ogni settimana coppie di biglietti e maglie autografate dei club di Serie A Enilive.

Partecipano i clienti con offerte ammesse e pagamento automatico, usando un codice personale una volta alla settimana.

Estrazioni dedicate assegnano coppie di biglietti per la Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia 2026/2027.

Biglietti per seguire la propria squadra e maglie autografate dei club di Serie A Enilive: sono i premi della nuova edizione di “Vinci lo stadio con iliad”, attiva dal 19 ottobre e aperta fino al 2 maggio. Il concorso è riservato ai clienti dell’operatore che possiedono le offerte previste e hanno attivato il pagamento automatico. Ogni settimana possono tentare la vincita attraverso un codice personale, con un esito comunicato subito dopo la giocata.

L’iniziativa è stata presentata il 22 ottobre all’iliad International Broadcast Centre di Lissone, in occasione del terzo anno della collaborazione tra l’operatore e Lega Serie A. L’appuntamento ha riunito giornalisti, creator e rappresentanti del calcio nel centro che produce i contenuti della Lega e ospita il Var Center.

Chi può partecipare e come funziona il codice

Per le utenze mobili, l’accesso al concorso richiede un’offerta iliad attiva con un canone mensile di almeno 7,99 euro e un metodo di pagamento automatico. Sono ammesse anche le offerte per internet a casa su rete Fibra FTTH o FWA e quelle iliadbusiness, in entrambi i casi con pagamento automatico.

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Il primo passaggio si svolge nell’Area Personale del sito iliad, dove il cliente trova il proprio codice di gioco univoco. Dopo averlo copiato, deve inserirlo sul sito del concorso, scegliere la squadra e la partita e avviare la partecipazione. Il meccanismo è quello dell’instant win: non occorre attendere un’estrazione successiva per conoscere l’esito del tentativo settimanale.

Il codice resta lo stesso per l’intera durata dell’iniziativa, ma può essere utilizzato una sola volta alla settimana. Chi ha più utenze iliad dispone invece di un codice per ciascuna utenza. La cadenza settimanale permette quindi di tornare a giocare nel corso della stagione, entro la scadenza del concorso.

I premi previsti per queste partecipazioni sono una coppia di biglietti per la squadra scelta oppure una maglia autografata di uno dei club di Serie A Enilive. A questo meccanismo si affiancano due estrazioni dedicate ad altri appuntamenti del calendario calcistico.

Le finestre per Supercoppa e Coppa Italia

Per le coppie di biglietti della Supercoppa Italiana EA SPORTS FC Supercup 2026/2027 saranno considerate le partecipazioni effettuate dal 19 ottobre al 22 novembre. La seconda finestra riguarda la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027: accederanno all’estrazione gli utenti che avranno giocato dal 23 novembre al 18 aprile.

Le due assegnazioni seguono dunque periodi distinti rispetto alla durata complessiva del concorso. In questi casi il premio viene attribuito tramite estrazione, diversamente dalle vincite settimanali, il cui risultato è immediato.

Il legame con la partnership calcistica

Iliad ricopre il ruolo di Innovation & Technology Partner della Lega Serie A. La presentazione a Lissone ha previsto anche un tour dell’IBC, per mostrare ai partecipanti le attività del centro di produzione e il rapporto tra tecnologie, trasmissioni e gestione delle immagini del calcio.

Anna Maria Cristina Sanfilippo, Chief Marketing Officer di iliad, ha spiegato gli obiettivi dell’iniziativa:

«Con questa iniziativa vogliamo ancora una volta trasformare la passione delle persone in un’esperienza da vivere in prima persona. Perché per noi connettività non significa solo trasparenza e rete di qualità, ma è anche un fattore abilitante alla creazione di esperienze e momenti da ricordare.

È il nostro modo per ringraziare chi ci sceglie e continuare a costruire, con semplicità e innovazione, un rapporto autentico con la nostra community di oltre 13 milioni di utenti»

Per i clienti interessati, il calendario prevede quindi un primo termine il 22 novembre per le partecipazioni valide per la Supercoppa, seguito dalla finestra dedicata alla finale di Coppa Italia. I tentativi settimanali proseguiranno invece fino al 2 maggio.