21 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/Forum Retail mette al centro moda, IA e mercato dell’usato

La notizia in sintesi Forum Retail 2026 si terrà l’11 e il 12 novembre al Superstudio Più di Milano.

Il programma dedicato alla moda affronterà crescita internazionale, intelligenza artificiale, vendita digitale e identità dei marchi.

Coccinelle presenterà il percorso che ha portato il fatturato da 50 a 120 milioni di euro in quattro anni.

La seconda giornata approfondirà sportswear, marketplace, riuso, riparazione e rapporti con i consumatori più giovani.

Le strategie di crescita della moda, l’impiego dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo del mercato dell’usato saranno al centro del percorso Fashion, Luxury e Sportswear di Forum Retail 2026, in calendario l’11 e il 12 novembre al Superstudio Più di Milano. Il programma metterà a confronto marchi e distributori sulle scelte che riguardano negozi, canali digitali e rapporto con i consumatori, attraverso interventi in plenaria e due sessioni tematiche.

Organizzata da IKN Italy, la 26ª edizione di Forum Retail prevede la partecipazione di oltre 4.000 professionisti e più di 1.500 retailer. Sono attesi 300 relatori, dei quali 20 internazionali. Per il settore moda, il filo conduttore sarà l’espansione verso nuovi mercati e categorie di prodotto senza compromettere la riconoscibilità dei marchi.

Coccinelle e Autry: fatturati, negozi e posizionamento

Tra i casi aziendali della prima giornata figura Coccinelle. Il direttore generale Emanuele Mazziotta ricostruirà il percorso che in quattro anni ha portato il fatturato da 50 a 120 milioni di euro. Nell’intervista condotta da Monica Camozzi, direttrice di Styleconomy – Il Sole 24 Ore, saranno affrontati l’espansione internazionale, lo sviluppo della rete commerciale, i cambiamenti nel formato dei negozi e l’attenzione al cliente.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Roberta Benaglia, Executive Chairman di Autry, interverrà invece sulla crescita del marchio nel lusso accessibile, con un obiettivo di ricavi di 160 milioni di euro. Il confronto riguarderà il posizionamento, i nuovi formati di vendita, l’organizzazione manageriale e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale predittiva nei processi aziendali. Enzo Fusco, CEO di Blauer, approfondirà il rapporto tra le radici americane del marchio e la sua interpretazione contemporanea, insieme alle strategie di costruzione del valore nel nuovo lusso.

La dimensione internazionale sarà al centro anche della plenaria di apertura del 12 novembre, intitolata “Essere concreti e creativi nell’era dell’AI”. Sheng Li, EU Business Director di Mount to Coast, esaminerà i modelli asiatici: rapidità operativa, adozione dell’AI e integrazione di contenuti, pagamenti, marketplace e relazione con il cliente. A moderare sarà Giuseppe Grandinetti, Global Catalyst di Vibram Group.

Dati di consumo e intelligenza artificiale nel lusso

L’11 novembre la sessione Fashion Spotlight dedicata a digitale, negozi e identità dei marchi si aprirà con Mastercard Luxury Insights 2026. L’analisi utilizza dati di pagamento per studiare i consumi nella moda e negli orologi e gioielli. Esaminerà andamento della spesa, caratteristiche degli acquirenti, differenze geografiche, turismo internazionale e rapporto tra acquisti fisici e digitali.

L’impiego dell’AI sarà discusso lungo diverse fasi dell’attività, dalla personalizzazione del servizio alla previsione della domanda, fino alla progettazione delle collezioni. Christian Parmigiani, Senior Advisor | Artificial Intelligence PE Fund di Quadrivio, affronterà il rapporto tra queste applicazioni e la tutela di creatività, esclusività e identità dei marchi.

Il programma comprenderà inoltre un caso Rinascente e approfondimenti sulla formazione dei venditori e sulle strategie per portare nelle boutique i clienti raggiunti online. Spinnaker Boutiques, Biffi Boutiques, Clan Upstairs e CSM Camera Showroom Milano discuteranno il ruolo dei distributori multimarca, tra assortimento, contenuti ed esperienza d’acquisto. La giornata si chiuderà con Pietro Negra, presidente di Pinko, sul mantenimento della rilevanza di un marchio al mutare dei consumi.

Sportswear, marketplace e servizi circolari

Il 12 novembre la sessione Fashion & Sportswear Spotlight allargherà l’analisi ai consumi legati a prestazione sportiva, abbigliamento per il tempo libero e cultura dello sport. Christian D’Antoni, Head of Marketplaces di Miroglio Group, e Andrea Dell’Olio, Head of Marketplace di Boggi Milano, saranno tra i partecipanti al confronto sulla crescita digitale e internazionale attraverso piattaforme, commercio elettronico e integrazione dei canali. È previsto anche un intervento di Francesca Natali, Global DE&I Lead di EssilorLuxottica.

Un approfondimento sarà dedicato alla vendita di seconda mano, al vintage, alle riparazioni e ai servizi circolari. Gaia Guglielmi, Buying & Merchandising Director di YOOX, parteciperà insieme a rappresentanti di NTT DATA, Decathlon Italia ed Erion. La discussione riguarderà l’inserimento di queste attività nei modelli di business, l’utilizzo dei dati e il coinvolgimento dei consumatori più giovani.

Il marketing sarà affrontato nell’intervista a Dario Cardamone, VP Global Marketing Manager di Guess: programmi di fidelizzazione, influencer, ambassador e capsule collection saranno esaminati insieme alla scelta del marchio di utilizzare una modella generata con l’AI. Il confronto includerà errori e decisioni maturati nelle campagne globali.

Il programma si estenderà infine all’outdoor, con Cristian Longoni, direttore marketing di Garmin, e rappresentanti di Polartec e Assault to Freedom. Comunità di appassionati, collaborazioni ed esperienze saranno i temi del confronto, accanto a un approfondimento sulle nuove generazioni: come acquistano, selezionano i marchi e costruiscono il proprio rapporto con essi.