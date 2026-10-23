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Chery rinnova Tiggo 7 e lancia Tiggo X7, SUV anche ibridi

Chery rinnova Tiggo 7 e lancia Tiggo X7, SUV anche ibridi

23 Ottobre 2026

23 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Chery rinnova Tiggo 7 e lancia Tiggo X7, SUV anche ibridi

La notizia in sintesi

  • Chery ha presentato Tiggo 7 e Tiggo X7 il 21 ottobre a Wuhu, in Cina.
  • La Tiggo 7 sarà proposta con motori a benzina e ibridi, con bagagliaio fino a 505 litri.
  • La Tiggo X7 prevede versioni full hybrid e plug-in, anche con trazione integrale.
  • La X7 dichiara una capacità di traino di 1.500 kg e una profondità di guado di 700 mm.

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Chery ha svelato il 21 ottobre a Wuhu, in Cina, la nuova generazione della Tiggo 7 e la Tiggo X7, prima vettura della nuova serie Tiggo X. Sono due SUV destinati alle famiglie, con dimensioni attorno ai 4,6 metri e un passo comune di 2.700 mm. La distinzione riguarda soprattutto l’impiego: la Tiggo 7 privilegia comfort e praticità quotidiana, mentre la X7 aggiunge dotazioni per sterrati, campeggio e traino.

La presentazione mondiale si è tenuta durante la Chery Brand Night, alla presenza di famiglie di clienti provenienti da diversi Paesi. Le due vetture condividono un motore termico da 115 kW, equivalenti a 156 CV, con 220 Nm di coppia. Per questa unità il costruttore dichiara un rendimento termico del 45,79%; le opzioni di elettrificazione cambiano invece secondo il modello.

Tiggo 7, spazio e comandi per l’uso quotidiano

La nuova Tiggo 7 misura 4.600 mm in lunghezza, 1.870 mm in larghezza e 1.710 mm in altezza. Il frontale adotta una calandra con elementi romboidali, mentre le fiancate sono attraversate da due nervature. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,315. Alle tinte esterne si aggiunge Gleam Gold, un oro chiaro ispirato alla luce del Lago di Como.

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All New TIGGO7 3

La gamma comprende motorizzazioni a benzina e ibride. Nell’abitacolo, caratterizzato da una plancia orizzontale, sono previsti rivestimenti neri oppure un abbinamento nero e marrone. Il climatizzatore consente di preparare la temperatura interna prima della partenza; per i sedili anteriori sono indicati massaggio a otto punti, riscaldamento, ventilazione e poggiagambe elettrico.

Il posto guida dispone anche del sostegno lombare. La seduta anteriore raggiunge 536 mm, con un aumento di 36 mm rispetto alla generazione attuale, e offre una regolazione in altezza di 30 mm. Dietro, gli schienali possono assumere due inclinazioni, di 25 o 30 gradi. Ripiegandoli si ricava una superficie quasi piatta lunga circa due metri.

All New TIGGO7 5

Il vano bagagli arriva a 505 litri nella configurazione standard e dispone di un doppio livello. Il divano è suddiviso secondo lo schema 40:20:40, utile per caricare oggetti lunghi senza rinunciare a tutti i posti posteriori. L’apertura elettrica del portellone si attiva appoggiando il piede su un segnale luminoso proiettato a terra quando ci si avvicina con la chiave.

Volante e console mantengono pulsanti fisici personalizzabili, mentre i profili individuali conservano le regolazioni dell’abitacolo. Sono previsti parcheggio automatico, manovre comandate da remoto e una funzione per richiamare la vettura, con disponibilità legata al mercato. Le funzioni di sicurezza attiva e assistenza superano quota 20; l’introduzione della guida assistita NOA su autostrada e in città è programmata con tempi diversi secondo versione e Paese.

Tiggo X7, ibride anche a trazione integrale

La X7 si distingue per carrozzeria più squadrata, tetto piatto e maggiore ingombro trasversale. È lunga 4.636 mm, larga 1.970 mm e alta 1.788 mm: rispetto alla Tiggo 7 guadagna quindi 100 mm in larghezza e 78 mm in altezza. Nell’abitacolo conserva comandi fisici per le funzioni principali, con una plancia che si sviluppa attorno agli occupanti.

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Per questo modello sono previste motorizzazioni full hybrid e ibride plug-in, con trazione anteriore oppure integrale. Il selettore di guida comprende i programmi Eco, Normal e Sport, affiancati da sei impostazioni per neve, fango, sabbia, montagna, roccia e guado. Si aggiunge una funzione kick-down.

Le caratteristiche dichiarate per l’impiego fuori asfalto comprendono oltre 200 mm di altezza minima dal suolo e una capacità di guado fino a 700 mm. Un sistema dedicato regola la velocità in fuoristrada. Sono inoltre indicati una visualizzazione a 540 gradi, un diametro di sterzata di 11 metri e una massa rimorchiabile di 1.500 kg.

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La gestione dell’ambiente interno interviene su temperatura, umidità, ricambio e pulizia dell’aria, rumorosità e impostazioni personali. Un sensore di anidride carbonica comanda il passaggio tra ricircolo e ingresso dell’aria esterna; il sistema comprende anche un generatore di ioni d’acqua e un filtro MOF per polveri e inquinanti.

Anche sulla X7 il divano posteriore è frazionato 40:20:40. L’abbattimento si può comandare sia dalla seconda fila sia dal bagagliaio. Il piano di carico cambia altezza e comprende scomparti separati per oggetti puliti e sporchi, mentre nelle tasche delle portiere trovano posto bottiglie da 1,5 litri.

TIGGOX7 5

Assistenza alla guida e sicurezza

La X7 prevede un sistema che interviene in caso di scoppio di uno pneumatico tra 40 e 140 km/h. Secondo la descrizione del costruttore, riduce la potenza e contrasta lo spostamento laterale della vettura, lasciando al guidatore il controllo dello sterzo. Gli airbag variano da sei a nove in base alla versione.

L’assistenza alla guida è di livello 2 e comprende parcheggio automatico e da remoto. Completano le dotazioni annunciate il monitoraggio dell’attenzione del conducente e dei passeggeri, l’avviso acustico per i pedoni alle basse velocità e una modalità dei fari per pioggia e nebbia. La proposta si articola così su due impieghi distinti: praticità quotidiana per la Tiggo 7, maggiore attenzione a fondi difficili e trasporto di attrezzatura per la X7.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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