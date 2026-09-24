 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

TCL Kids Watch K5 arriva in Italia con chiamate 4G e controlli parentali

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/INTERNET/TCL Kids Watch K5 arriva in Italia con chiamate 4G e controlli parentali

La notizia in sintesi

  • TCL Kids Watch K5 arriva in Italia al prezzo consigliato di 99,90 euro.
  • Lo smartwatch supporta chiamate 4G, videochiamate, chat e messaggi vocali.
  • I genitori possono gestire posizione, contatti e funzioni tramite TCL CONNECT.
  • Il dispositivo integra batteria da 600 mAh, Nano SIM e certificazione IP68.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

TCL Kids Watch K5, slim, sicuro, GPS preciso, videochiamate, GDPR, nano-SIM, Arancione

Prima di tutto la sicurezza: Posizionamento preciso a 10 livelli, chiamata SOS con un tocco e zone sicure personalizzate con avvisi immediati, per sapere sempre dove si trovano e intervenire subito. · Connessione affidabile: Resta sempre in contatto con videochiamate HD 4G, chiamate VoLTE nitide, SMS, messaggi vocali, chat 1-a-1 o di gruppo: vicini sempre, per condividere ogni momento. · Attento alla privacy: Nessun accesso libero a Internet, niente social media, certificazione GDPR e ISO, modalità blocco in caso di smarrimento e controllo parentale: un mondo digitale privato e sicuro per tuo figlio.

Prezzo su Amazon129,99 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

TCL ha annunciato la disponibilità in Italia del Kids Watch K5, smartwatch 4G destinato ai bambini e gestibile dai genitori attraverso l’app TCL CONNECT. Il dispositivo viene proposto al prezzo consigliato di 99,90 euro nella versione con supporto Nano SIM e punta su comunicazioni, localizzazione e controlli parentali.

L’orologio permette di effettuare chiamate vocali e videochiamate sulla rete 4G, inviare messaggi vocali, usare la chat e condividere fotografie. È presente anche un pulsante SOS, pensato per trasmettere un segnale di aiuto con una pressione.

X18

Le funzioni principali sono amministrate dagli adulti attraverso TCL CONNECT. Dall’app è possibile scegliere i contatti autorizzati e decidere se rendere disponibili chat e fotocamera. Il sistema consente quindi di adattare i permessi associati all’orologio alle esigenze della famiglia.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il K5 dispone inoltre della Modalità Scuola: i genitori possono impostare intervalli orari durante i quali vengono disabilitati notifiche, fotocamera, giochi e chat. Il tasto SOS resta attivo anche in queste fasce. Dall’app possono essere programmati anche sveglie e promemoria visualizzabili dal bambino sul display.

Localizzazione e strumenti di controllo

Tra le funzioni centrali del dispositivo c’è il tracciamento della posizione. Il Kids Watch K5 combina GPS L1, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, celle telefoniche e sensore di movimento per localizzare l’orologio. Nell’app i genitori possono consultare la posizione in tempo reale, lo storico degli spostamenti e la funzione per ritrovare l’orologio.

X22

Il sistema permette anche di definire Zone Sicure, come casa, scuola o centro sportivo. Quando il bambino entra o esce dall’area impostata, l’app invia una notifica. In caso di SOS, il dispositivo può assistere la localizzazione attraverso uno scatto fotografico automatico.

La fotocamera frontale è da 2 megapixel, mentre il display TFT da 1,4 pollici ha una risoluzione di 240 × 240 pixel. Sul fronte delle connessioni sono indicati Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth 4.2, oltre alla connettività mobile necessaria per le chiamate e le altre funzioni in rete.

Dimensioni, autonomia e resistenza

Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, l’orologio misura 45 × 40 × 13,5 millimetri senza cover esterna e pesa 47 grammi, cinturino in gomma incluso. La batteria da 600 mAh è indicata per un’autonomia fino a 2,2 giorni di utilizzo e fino a 4,8 giorni in stand-by, valori che possono variare in base a rete, impostazioni e uso effettivo.

TCL Kids Watch K5 Lifestlye 39

Il Kids Watch K5 dispone della certificazione IP68 contro acqua e polvere. TCL precisa però che tale resistenza è stata verificata in condizioni di laboratorio e che l’orologio non è indicato per acqua di mare o calda, doccia, sauna, terme, immersioni o attività con flussi d’acqua ad alta velocità. L’impermeabilità può inoltre ridursi con l’usura.

Il dispositivo prevede componenti estetici sostituibili. Sono disponibili separatamente set con cassa e cinturino in TPU nei colori Light Yellow, Light Green e Dark Purple; questi kit includono un QR code che sblocca quadranti digitali abbinati nell’app. La linea di accessori comprende anche cinturini in nylon, cordini da collo Blue e Pink e una pellicola protettiva per lo schermo.

TCL Kids Watch K5 Lifestlye 30

Disponibilità in Italia

Il nuovo smartwatch è già in vendita sul mercato italiano. TCL indica che l’app gratuita TCL CONNECT è compatibile con smartphone Android e iOS, mentre gli accessori opzionali saranno acquistabili separatamente presso i canali di vendita autorizzati.

Il K5 si inserisce nell’offerta mobile di TCL, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di smartphone, tablet e dispositivi connessi. Ulteriori informazioni sulla disponibilità italiana e sui prodotti del marchio sono pubblicate sul sito ufficiale TCL.

Con prezzo, SIM e funzioni di localizzazione, il dispositivo si rivolge alle famiglie che cercano un canale di contatto dedicato ai bambini, senza ricorrere necessariamente a uno smartphone personale.

FAQ

Quanto costa TCL Kids Watch K5?

Il prezzo consigliato in Italia è di 99,90 euro per la versione con supporto Nano SIM.

Quali chiamate supporta TCL Kids Watch K5?

Supporta chiamate vocali 4G, videochiamate, messaggi vocali, chat e condivisione di fotografie.

Come funziona la localizzazione dell’orologio?

Combina GPS L1, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, celle telefoniche e sensore di movimento, con posizione in tempo reale e cronologia nell’app.

Il Kids Watch K5 è resistente all’acqua?

La certificazione IP68 protegge da acqua e polvere in condizioni specifiche, ma TCL esclude mare, doccia, sauna, immersioni e acqua calda.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Clima e ariaLe migliori stufe a pellet di agosto 2026AudioLe migliori soundbar di agosto 2026AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
EVENTI
SMAU Milano: 20 corporate a caccia di startup e partner tecnologici
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#2
MOBILE
Motorola presenta Signature 27 con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#3
SVIZZERA & CANTON TICINO
Atomic riunisce gli Sport Pro italiani nella sede di Altenmarkt
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 24 set
#4
INTERNET
Sky Mobile debutta come operatore virtuale sulla rete Fastweb + Vodafone
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
#5
INTERNET
Lasciali Andare, campagna nazionale per il conferimento dei RAEE
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 23 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.