24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/TCL Kids Watch K5 arriva in Italia con chiamate 4G e controlli parentali

La notizia in sintesi TCL Kids Watch K5 arriva in Italia al prezzo consigliato di 99,90 euro.

Lo smartwatch supporta chiamate 4G, videochiamate, chat e messaggi vocali.

I genitori possono gestire posizione, contatti e funzioni tramite TCL CONNECT.

Il dispositivo integra batteria da 600 mAh, Nano SIM e certificazione IP68.

TCL ha annunciato la disponibilità in Italia del Kids Watch K5, smartwatch 4G destinato ai bambini e gestibile dai genitori attraverso l’app TCL CONNECT. Il dispositivo viene proposto al prezzo consigliato di 99,90 euro nella versione con supporto Nano SIM e punta su comunicazioni, localizzazione e controlli parentali.

L’orologio permette di effettuare chiamate vocali e videochiamate sulla rete 4G, inviare messaggi vocali, usare la chat e condividere fotografie. È presente anche un pulsante SOS, pensato per trasmettere un segnale di aiuto con una pressione.

Le funzioni principali sono amministrate dagli adulti attraverso TCL CONNECT. Dall’app è possibile scegliere i contatti autorizzati e decidere se rendere disponibili chat e fotocamera. Il sistema consente quindi di adattare i permessi associati all’orologio alle esigenze della famiglia.

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Il K5 dispone inoltre della Modalità Scuola: i genitori possono impostare intervalli orari durante i quali vengono disabilitati notifiche, fotocamera, giochi e chat. Il tasto SOS resta attivo anche in queste fasce. Dall’app possono essere programmati anche sveglie e promemoria visualizzabili dal bambino sul display.

Localizzazione e strumenti di controllo

Tra le funzioni centrali del dispositivo c’è il tracciamento della posizione. Il Kids Watch K5 combina GPS L1, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, celle telefoniche e sensore di movimento per localizzare l’orologio. Nell’app i genitori possono consultare la posizione in tempo reale, lo storico degli spostamenti e la funzione per ritrovare l’orologio.

Il sistema permette anche di definire Zone Sicure, come casa, scuola o centro sportivo. Quando il bambino entra o esce dall’area impostata, l’app invia una notifica. In caso di SOS, il dispositivo può assistere la localizzazione attraverso uno scatto fotografico automatico.

La fotocamera frontale è da 2 megapixel, mentre il display TFT da 1,4 pollici ha una risoluzione di 240 × 240 pixel. Sul fronte delle connessioni sono indicati Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth 4.2, oltre alla connettività mobile necessaria per le chiamate e le altre funzioni in rete.

Dimensioni, autonomia e resistenza

Secondo le specifiche diffuse dall’azienda, l’orologio misura 45 × 40 × 13,5 millimetri senza cover esterna e pesa 47 grammi, cinturino in gomma incluso. La batteria da 600 mAh è indicata per un’autonomia fino a 2,2 giorni di utilizzo e fino a 4,8 giorni in stand-by, valori che possono variare in base a rete, impostazioni e uso effettivo.

Il Kids Watch K5 dispone della certificazione IP68 contro acqua e polvere. TCL precisa però che tale resistenza è stata verificata in condizioni di laboratorio e che l’orologio non è indicato per acqua di mare o calda, doccia, sauna, terme, immersioni o attività con flussi d’acqua ad alta velocità. L’impermeabilità può inoltre ridursi con l’usura.

Il dispositivo prevede componenti estetici sostituibili. Sono disponibili separatamente set con cassa e cinturino in TPU nei colori Light Yellow, Light Green e Dark Purple; questi kit includono un QR code che sblocca quadranti digitali abbinati nell’app. La linea di accessori comprende anche cinturini in nylon, cordini da collo Blue e Pink e una pellicola protettiva per lo schermo.

Disponibilità in Italia

Il nuovo smartwatch è già in vendita sul mercato italiano. TCL indica che l’app gratuita TCL CONNECT è compatibile con smartphone Android e iOS, mentre gli accessori opzionali saranno acquistabili separatamente presso i canali di vendita autorizzati.

Il K5 si inserisce nell’offerta mobile di TCL, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di smartphone, tablet e dispositivi connessi. Ulteriori informazioni sulla disponibilità italiana e sui prodotti del marchio sono pubblicate sul sito ufficiale TCL.

Con prezzo, SIM e funzioni di localizzazione, il dispositivo si rivolge alle famiglie che cercano un canale di contatto dedicato ai bambini, senza ricorrere necessariamente a uno smartphone personale.

FAQ

Quanto costa TCL Kids Watch K5?

Il prezzo consigliato in Italia è di 99,90 euro per la versione con supporto Nano SIM.

Quali chiamate supporta TCL Kids Watch K5?

Supporta chiamate vocali 4G, videochiamate, messaggi vocali, chat e condivisione di fotografie.

Come funziona la localizzazione dell’orologio?

Combina GPS L1, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, celle telefoniche e sensore di movimento, con posizione in tempo reale e cronologia nell’app.

Il Kids Watch K5 è resistente all’acqua?

La certificazione IP68 protegge da acqua e polvere in condizioni specifiche, ma TCL esclude mare, doccia, sauna, immersioni e acqua calda.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.