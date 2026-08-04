Reddit, un giudice lascia proseguire la causa contro Perplexity e SerpApi

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Reddit può proseguire la causa contro Perplexity e gli scraper coinvolti.

può proseguire la causa contro e gli scraper coinvolti. Il giudice Paul A. Engelmayer ha mantenuto l’accusa di cospirazione civile.

ha mantenuto l’accusa di cospirazione civile. Al centro c’è il presunto aggiramento delle protezioni di Google .

. Respinte invece le contestazioni per concorrenza sleale e ingiusto arricchimento.

( Riassunto generato con AI)

Reddit, causa avanti contro Perplexity e SerpApi

Reddit potrà proseguire negli Stati Uniti la causa contro Perplexity, SerpApi, Oxylabs e AWMProxy, accusati di avere ottenuto contenuti della piattaforma passando dai risultati di ricerca di Google. Il giudice Paul A. Engelmayer ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalle società convenute, consentendo al procedimento di andare avanti sul profilo della cospirazione civile.

La controversia riguarda l’uso di web scraper e il presunto aggiramento delle misure che limitano l’accesso ai contenuti di Reddit. Secondo l’azienda guidata da Steve Huffman, questa condotta avrebbe violato il Digital Millennium Copyright Act, il DMCA.

La decisione non definisce ancora le responsabilità delle parti, ma riconosce che l’accusa centrale merita un esame nel merito. Per Reddit, il caso assume rilievo perché riguarda il controllo sull’impiego commerciale delle conversazioni pubblicate dalle proprie community.

Il nodo dei risultati Google e delle protezioni

La ricostruzione di Reddit sostiene che Perplexity, guidata da Aravind Srinivas, non avrebbe consultato direttamente la piattaforma. Avrebbe invece sfruttato risultati di Google raccolti da SerpApi, Oxylabs e AWMProxy, nonostante il blocco indicato nel file robots.txt.

I contenuti di Reddit compaiono nelle pagine dei risultati del motore di ricerca in forza di un accordo commerciale con Google. L’accusa è che gli scraper abbiano aggirato SearchGuard, la protezione della società di Mountain View, rendendo possibile l’accesso a dati che Reddit ritiene sottoposti a limiti d’uso.

Il giudice ha respinto le contestazioni di ingiusto arricchimento e concorrenza sleale. Ha però lasciato aperta la domanda essenziale: se le società abbiano collaborato per accedere ai contenuti attraverso le SERP di Google, violando il DMCA.

Nel corso del procedimento, Reddit dovrà dunque dimostrare l’esistenza di questa cooperazione e il collegamento tra le modalità di accesso contestate e la violazione denunciata. La distinzione è rilevante: il tribunale non ha accolto integralmente la tesi della piattaforma, ma non l’ha neppure esclusa in questa fase.

Le posizioni delle aziende e il precedente SerpApi

Un portavoce di Reddit ha dichiarato: “La decisione odierna ci avvicina di un passo alla possibilità di ritenere responsabili i malintenzionati”, ribadendo l’intenzione di proteggere le conversazioni create dagli utenti. Perplexity replica che la causa tenterebbe di controllare l’accesso a pagine web pubbliche non appartenenti a Reddit e afferma: “Difenderemo la libertà di Internet e vinceremo”.

Il provvedimento appare diverso da una precedente decisione favorevole a SerpApi nel confronto con Google. In quel caso, il giudice aveva rilevato che Google aveva indicato solo genericamente l’esistenza di licenze, mentre Reddit sostiene che il proprio accordo vieti specifici utilizzi dei dati.

FAQ

Quale accusa resta in piedi?

Sì, resta l’accusa di cospirazione civile: Reddit dovrà provare una collaborazione tra Perplexity e i tre web scraper.

Quali accuse sono state respinte?

Sì, il giudice ha respinto le accuse di ingiusto arricchimento e concorrenza sleale avanzate da Reddit.

Perché Google è coinvolta nella vicenda?

Sì, i contenuti di Reddit sarebbero stati ottenuti tramite risultati di Google, dove compaiono per effetto di un accordo commerciale.

Che cosa contesta Reddit agli scraper?

Sì, Reddit contesta a SerpApi, Oxylabs e AWMProxy l’aggiramento di SearchGuard e delle limitazioni di accesso.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui punto-informatico.it.