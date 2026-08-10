Amazon progetta in Texas una centrale per data center: 33 milioni di tonnellate di CO2

10 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Amazon pianifica un data center AI nella Contea di Pecos , Texas .

pianifica un data center AI nella Contea di , . Il progetto include una centrale interna alimentata a gas naturale.

L’impianto è autorizzato fino a 33 milioni di tonnellate annue di CO2.

Il caso riapre il confronto tra intelligenza artificiale e obiettivi climatici.

Riassunto generato con AI

Amazon e il data center energetico in Texas

Amazon sta pianificando nella Contea di Pecos, in Texas, un grande data center destinato anche ai carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, dotato di una centrale elettrica interna alimentata a gas naturale. Secondo le ricostruzioni riportate dal New York Times e riprese da più testate, l’impianto potrebbe essere autorizzato a rilasciare fino a 33 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Il progetto è rilevante perché una singola infrastruttura privata, costruita per sostenere un solo campus tecnologico, avrebbe un potenziale impatto climatico superiore a quello attribuito a molte centrali elettriche statunitensi. La scelta della generazione energetica sul posto risponde al fabbisogno crescente e difficilmente prevedibile dei server dedicati all’AI, senza dipendere interamente dalla rete pubblica locale.

La costruzione, secondo quanto riportato, procede nonostante le recenti pressioni politiche in Texas sullo sviluppo dei data center. Per Amazon, l’autoproduzione elettrica dovrebbe inoltre evitare che la domanda dell’impianto incida direttamente sulle bollette delle famiglie texane.

Emissioni, rete elettrica e impegni climatici

La centrale prevista a Pecos rappresenta un passaggio significativo nella trasformazione dei data center in infrastrutture industriali energivore. I nuovi impianti per l’intelligenza artificiale richiedono infatti disponibilità continua di elettricità, mentre molte reti regionali statunitensi sono già sottoposte a forte pressione.

Un portavoce di Amazon ha indicato che il data center utilizzerà una “nuova generazione on-site che non farà aumentare i costi dell’elettricità per le famiglie texane”. L’affermazione affronta una delle principali critiche rivolte ai data center: il rischio che il loro consumo, quando collegato alle reti locali, contribuisca a rincari per i residenti.

Resta però centrale il tema delle emissioni. Amazon ha riportato un aumento del 16% delle proprie emissioni di carbonio nell’ultimo anno, mentre l’azienda mantiene l’obiettivo di eliminare completamente le emissioni entro il 2040. Il contrasto tra l’espansione dell’AI e gli impegni ambientali rende il progetto texano un caso osservato per l’intero settore tecnologico.

Il portavoce ha spiegato al New York Times: “Il mondo appare diverso oggi rispetto a quando abbiamo co-fondato l’impegno climatico”, aggiungendo che l’impegno dell’azienda non è cambiato. La dichiarazione evidenzia la difficoltà di conciliare obiettivi climatici fissati negli anni passati con una domanda di capacità computazionale in rapido aumento.

Il precedente per l’espansione dell’intelligenza artificiale

Il caso di Pecos può diventare un riferimento per le altre grandi aziende tecnologiche che stanno cercando energia stabile per i propri data center. La costruzione di centrali dedicate riduce la dipendenza dalle utility locali, ma sposta il dibattito sulla quantità di CO2 associata alla crescita dell’AI.

La questione non riguarda quindi soltanto la localizzazione dei server, bensì il modello energetico che sosterrà l’infrastruttura digitale nei prossimi anni. La verifica effettiva dell’impatto dipenderà dalla realizzazione dell’impianto e dal rispetto dei limiti autorizzati.

FAQ

Dove sarà costruito il data center Amazon?

Sì, il progetto è previsto nella Contea di Pecos, in Texas, e include infrastrutture energetiche dedicate al funzionamento del data center.

Che energia userà il progetto?

Sì, il data center dovrebbe essere alimentato da una centrale elettrica interna a gas naturale, progettata per assicurare autonomia energetica ai server.

Quante emissioni sono previste?

Sì, la centrale è autorizzata a rilasciare fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, secondo le informazioni riportate dalle fonti.

Le bollette locali potrebbero aumentare?

Sì, Amazon sostiene che la generazione sul posto non aumenterà i costi dell’elettricità per le famiglie texane, evitando il pieno ricorso alla rete locale.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e The Cryptonomist.