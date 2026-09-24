24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/eBay introduce in Italia la verifica di autenticità per moda e lusso

La notizia in sintesi eBay introduce in Italia la Verifica di Autenticità da settembre 2026.

Il servizio riguarda moda e lusso idonei, inclusi borse, sneakers e orologi.

Gli articoli vengono controllati fisicamente in Germania prima della consegna.

Per gli acquirenti non sono previsti costi aggiuntivi oltre alle eventuali spedizioni.

eBay ha avviato in Italia, da settembre 2026, il servizio Verifica di Autenticità per gli articoli idonei delle categorie moda e lusso. Il programma prevede un controllo fisico del prodotto prima della consegna all’acquirente e si applica automaticamente agli annunci che rispettano i requisiti previsti dalla piattaforma.

Il servizio è disponibile su eBay.it per borse, abbigliamento, scarpe, accessori, sneakers e orologi di marchi selezionati. Gli annunci inclusi nel programma sono identificati dal badge “Verifica di Autenticità”, che segnala agli utenti la presenza del controllo.

Per borse, capi d’abbigliamento, scarpe, accessori e sneakers la soglia indicata è di 200 euro. Per gli orologi di marchi selezionati, invece, il servizio si applica a partire da 1.500 euro. L’autenticazione non deve essere richiesta separatamente né da chi compra né da chi vende.

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Il percorso dell’articolo acquistato

Dopo l’acquisto, il venditore invia il prodotto al centro di autenticazione eBay, oppure a un partner autorizzato, in Germania. Qui autenticatori specializzati esaminano fisicamente l’articolo per verificarne l’autenticità e la corrispondenza con quanto indicato nell’inserzione.

Se il prodotto supera i controlli, viene inoltrato all’acquirente. Qualora emergano differenze rispetto alla descrizione, come l’assenza della documentazione originale o di alcuni accessori, l’acquirente viene informato e può scegliere se mantenere l’acquisto.

Il meccanismo coinvolge anche gli eventuali resi: l’articolo torna al centro di autenticazione, dove viene verificato che sia lo stesso già controllato e che venga restituito nelle medesime condizioni prima della riconsegna al venditore.

“La fiducia è fondamentale per il modo in cui oggi le persone acquistano moda, soprattutto alla luce della crescente domanda di articoli di lusso e di seconda mano. L’arrivo in Italia del servizio Verifica di Autenticità di eBay rappresenta un passo importante per offrire ai clienti maggiore sicurezza su ciò che acquistano, mantenendo allo stesso tempo intatta l’emozione di scoprire qualcosa di davvero speciale,” commenta Kirsty Keoghan, General Manager Fashion & Luxury per l’Europa di eBay. “Vogliamo che l’autenticazione diventi un abilitatore di scoperta, in grado di trasmettere alle persone la sicurezza di esplorare, collezionare e investire nei capi che amano”.

Secondo quanto comunicato dalla società, il servizio era stato introdotto negli Stati Uniti nel 2020 e successivamente esteso a Regno Unito, Germania, Australia e Canada. A livello globale eBay dichiara di aver autenticato oltre 15 milioni di articoli.

Il servizio per acquisti e vendite di seconda mano

L’iniziativa riguarda il mercato degli articoli di lusso e moda di seconda mano, dove la verifica dell’autenticità e delle condizioni del prodotto può incidere sulla decisione di acquisto. Per gli articoli idonei, eBay indica che il controllo viene offerto senza costi aggiuntivi; al checkout restano eventualmente a carico dell’acquirente le spese di spedizione previste.

I marchi ammessi al programma non sono elencati nel comunicato, che fa riferimento a maison internazionali, brand fashion contemporanei, marchi sportswear e produttori di orologi di alta gamma. Informazioni operative e criteri del servizio sono disponibili nella pagina dedicata alla Verifica di Autenticità.

“L’Italia ha un legame unico con la moda e il lusso e, allo stesso tempo, vediamo crescere l’interesse verso un modo più circolare di acquistare e vendere capi e accessori di valore,” dichiara Silvia Bellomi, Head of Categories FRIT di eBay. “Con l’arrivo della Verifica di Autenticità vogliamo accompagnare questa evoluzione offrendo agli utenti italiani uno strumento concreto per acquistare e vendere con maggiore tranquillità. L’ispezione fisica degli articoli idonei da parte di esperti specializzati aggiunge un ulteriore livello di tutela alle transazioni e rafforza il ruolo di eBay come destinazione per scoprire, acquistare e rimettere in circolo pezzi di moda e lusso con ancora più fiducia”.

Con il lancio italiano, la piattaforma estende dunque il processo di autenticazione ai venditori e agli acquirenti presenti sul territorio nazionale per le categorie e le fasce di prezzo incluse nel programma.

FAQ

Quando parte la Verifica di Autenticità in Italia?

Da settembre 2026 il servizio è disponibile per gli articoli di moda e lusso idonei pubblicati sulla piattaforma eBay italiana.

Quali prodotti rientrano nel servizio?

Borse, abbigliamento, scarpe, accessori, sneakers e orologi di marchi selezionati possono essere inclusi, rispettando le soglie di prezzo previste.

Qual è la soglia minima per gli orologi?

Gli orologi di marchi selezionati rientrano nella Verifica di Autenticità a partire da un prezzo di 1.500 euro.

Dove vengono controllati gli articoli acquistati?

Il controllo fisico viene effettuato in Germania, presso il centro di autenticazione eBay o un partner autorizzato, prima della consegna all’acquirente.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.