31 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/A Monza screening del cavo orale con il supporto dell’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi OMCeOMB porta screening odontoiatrici nella Fan Zone dell’Autodromo di Monza .

porta screening odontoiatrici nella Fan Zone dell’Autodromo di . L’intelligenza artificiale assisterà gli odontoiatri volontari nelle diagnosi differenziali.

Circa 40 professionisti parteciperanno alla campagna dal 3 al 6 settembre.

Le eventuali lesioni sospette saranno indirizzate al medico curante per gli approfondimenti.

Screening orale con intelligenza artificiale a Monza

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza porta per il quarto anno la prevenzione del tumore del cavo orale al Gran Premio d’Italia di Formula 1, nell’Autodromo Nazionale Monza. Dal pomeriggio del 3 settembre al 6 settembre, odontoiatri volontari offriranno visite gratuite nella Fan Zone, rivolte inizialmente alla cittadinanza e poi agli spettatori dell’evento sportivo internazionale.

La novità dell’edizione è l’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto dei medici nelle visite e nella diagnosi differenziale di eventuali lesioni del cavo orale. Il progetto, promosso da OMCeOMB e dalla Commissione Albo Odontoiatri, mira a intercettare segnali precoci e a fornire indicazioni concrete sui comportamenti utili alla salute della bocca.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le visite si svolgeranno dalle 10 alle 19 nell’Unità Mobile Odontoiatrica della Fondazione ANDI ETS e della Croce Rossa Italiana. L’iniziativa unisce dunque la dimensione sanitaria a quella informativa: non propone soltanto un controllo, ma cerca di avvicinare la prevenzione a un pubblico che normalmente non accede a campagne specialistiche.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Il contesto è rilevante perché il tumore del cavo orale continua a essere diagnosticato spesso in fasi avanzate. Secondo i dati riportati nella campagna, in Italia si registrano ogni anno oltre 3.000 nuovi casi e la malattia colpisce gli uomini con una frequenza circa tripla rispetto alle donne.

Come funzionano visite, AI e percorsi clinici

Gli odontoiatri saranno affiancati dall’intelligenza artificiale, mentre la valutazione clinica resterà affidata ai professionisti sanitari. Massimo Roncalli, presidente della Commissione Albo Odontoiatri e vicepresidente di OMCeOMB, ha indicato il supporto tecnologico come l’elemento distintivo dell’iniziativa: “l’importante novità di quest’anno è il supporto dell’intelligenza artificiale che affiancherà i medici odontoiatri nelle visite e nelle diagnosi differenziali”.

Il punto operativo è la diagnosi differenziale, cioè l’analisi che aiuta il medico a distinguere fra lesioni con caratteristiche diverse e a definire se servano ulteriori controlli. Le fonti non descrivono l’intelligenza artificiale come strumento autonomo di diagnosi: il sistema è presentato come un affiancamento agli odontoiatri durante la visita.

Qualora venga rilevata una lesione sospetta, il paziente riceverà una relazione clinica da consegnare al medico di medicina generale o al medico curante. Sarà quest’ultimo a prescrivere gli eventuali approfondimenti diagnostici tramite impegnativa e a stabilirne la priorità in base al quadro clinico.

Dopo l’invio del medico, la persona potrà scegliere dove proseguire gli accertamenti e l’eventuale cura. Tra le possibilità indicate figura la Struttura di Chirurgia maxillo-facciale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, diretta da Davide Sozzi, senza che questo limiti la scelta di altre strutture sanitarie.

L’organizzazione ha ampliato anche le risorse professionali: circa 40 odontoiatri si alterneranno nelle quattro giornate. L’aumento risponde alla crescita di partecipazione osservata nelle precedenti edizioni, quando il numero delle visite è salito di circa il 20% rispetto ai primi anni della campagna.

I dati dell’ultima edizione all’Autodromo mostrano che l’1% delle persone visitate aveva lesioni sospette, contro una media storica di circa il 5% nelle iniziative precedenti. Roncalli collega la differenza sia alle caratteristiche del pubblico raggiunto sia a una maggiore attenzione alla prevenzione favorita dalle attività di sensibilizzazione.

Il confronto non consente però di stimare un andamento generale della malattia, perché riguarda pubblici diversi e campagne svolte in contesti differenti. Indica comunque il valore di uno screening opportunistico: far emergere un sospetto non equivale a formulare una diagnosi, ma può attivare con maggiore rapidità il percorso clinico appropriato.

La campagna coinvolge inoltre Rotary Milano Villoresi, il Corpo Militare dell’Ordine di Malta – Unità Territoriale PRIMO – e il CISOM Gruppo Monza Brianza. La presenza di enti sanitari, volontariato e organizzazioni territoriali consente di collocare l’attività direttamente negli spazi frequentati dal pubblico del Gran Premio.

Prevenzione accessibile durante il Gran Premio

La scelta della Fan Zone trasforma un grande appuntamento sportivo in un’occasione di salute pubblica accessibile, senza sostituire i controlli odontoiatrici regolari. Il formato consente di informare persone provenienti da contesti diversi sui segnali che meritano attenzione e sui comportamenti preventivi indicati dagli specialisti.

La diagnosi precoce è centrale perché il ritardo può favorire l’estensione della patologia ai tessuti circostanti. Nelle forme avanzate possono essere necessari interventi chirurgici più complessi e invasivi, con conseguenze sulla qualità di vita e sulla prognosi.

L’uso dell’intelligenza artificiale sarà quindi osservato soprattutto nella sua applicazione concreta: supportare il lavoro dei clinici in un’attività di screening ad alta affluenza. Il risultato della visita resta un primo orientamento sanitario, seguito da accertamenti prescritti dal medico quando emergano elementi sospetti.

FAQ

Dove si svolgono gli screening odontoiatrici?

Le visite sono previste nella Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza, all’interno dell’Unità Mobile Odontoiatrica della Fondazione ANDI ETS e della Croce Rossa Italiana.

Quando sono disponibili le visite?

Il servizio è programmato dal pomeriggio del 3 settembre al 6 settembre, con accesso dalle 10 alle 19 secondo le informazioni diffuse per la Fan Zone.

Che ruolo ha l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale affianca gli odontoiatri nelle visite e nelle diagnosi differenziali di eventuali lesioni del cavo orale, senza sostituire la valutazione clinica del medico.

Cosa accade dopo una lesione sospetta?

Una relazione clinica viene consegnata al paziente, che la presenta al medico curante per impegnativa, priorità degli approfondimenti diagnostici e successivo eventuale percorso di cura.

Quali fonti hanno sostenuto l’articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.