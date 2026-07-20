20 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / GENIUS Act, due anni per Tether: USDT rischia il mercato Usa

La notizia in sintesi

Tether affronta un passaggio regolatorio decisivo per USDT negli Stati Uniti.

affronta un passaggio regolatorio decisivo per negli Stati Uniti. Il GENIUS Act impone riserve liquide, supervisione e requisiti per gli emittenti esteri.

impone riserve liquide, supervisione e requisiti per gli emittenti esteri. Restano circa due anni alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge.

L’incertezza normativa può accelerare lo spostamento della liquidità verso concorrenti conformi.

(Riassunto generato con AI)

Tether e USDT davanti al test americano

Tether, emittente di USDT, la stablecoin più utilizzata al mondo per volumi, deve definire la propria strategia negli Stati Uniti dopo il primo anniversario del GENIUS Act, la legge federale sulle stablecoin di pagamento firmata dal presidente Donald Trump. Il nodo riguarda la possibilità per USDT di continuare a essere quotato sulle piattaforme crypto statunitensi e impiegato dalle istituzioni quando terminerà la fase transitoria.

La normativa punta a rendere gli emittenti assimilabili a soggetti finanziari vigilati, imponendo riserve altamente liquide, capacità di rimborso e controlli formali. Per Tether, con sede in El Salvador, il problema è particolarmente rilevante perché gli emittenti non statunitensi dovranno rispettare anche condizioni su registrazione, custodia delle riserve e collaborazione con gli ordini di congelamento o sequestro.

Paolo Ardoino aveva dichiarato che l’azienda avrebbe rispettato il GENIUS Act, prospettando anche un token dedicato agli Stati Uniti. Tuttavia, non è stato annunciato un riassetto completo di USDT attorno ai requisiti della legge, mentre i regolatori federali non hanno ancora finalizzato le norme attuative previste entro il primo anno.

Riserve, scadenze e incertezza per gli emittenti esteri

Il GENIUS Act richiede riserve composte principalmente da liquidità e titoli del Tesoro USA, con l’obiettivo di ridurre il rischio di rimborso. Le più recenti comunicazioni di Tether indicano invece una quota di attività potenzialmente non allineate allo standard atteso, tra cui metalli preziosi, prestiti e partecipazioni in Bitcoin.

La legge prevede un periodo di adeguamento di tre anni: secondo l’interpretazione più diffusa, restano circa due anni prima che le stablecoin non conformi non possano essere offerte dalle piattaforme crypto americane. Ma la tempistica per gli emittenti esteri resta discussa: alcune prescrizioni potrebbero diventare operative con l’efficacia della legge, attesa probabilmente a gennaio.

Per Justin Levine, avvocato di Davis Polk, gli emittenti stranieri dovranno subito rispettare gli ordini legittimi di congelamento e sequestro, pur avendo ulteriore tempo per gli altri requisiti necessari alla quotazione. Fra questi figurano la registrazione presso l’Office of the Comptroller of the Currency, la comparabilità del regolatore nazionale e la detenzione delle riserve in istituzioni USA.

Il ritardo delle regole definitive lascia quindi exchange, market maker e utenti istituzionali senza un perimetro pienamente definito. Coinbase, la maggiore piattaforma statunitense, non ha indicato pubblicamente i propri piani sulle quotazioni di stablecoin nell’ambito del GENIUS Act.

La concorrenza può cambiare prima della scadenza

La competizione americana potrebbe spostarsi dalla sola circolazione alla qualità delle riserve, ai rapporti bancari e alla prontezza regolatoria. Circle, concorrente statunitense di Tether, ha mostrato un avvicinamento più visibile al futuro quadro di conformità.

Tether ha inoltre lanciato USAT, stablecoin orientata al mercato USA ed emessa tramite Anchorage Digital, ma il suo utilizzo resta ridotto rispetto a USDT. Per Kevin Wysocki di Anchorage Digital, le istituzioni potrebbero migrare verso dollari digitali conformi e bancari ben prima del 2028.

Trevor Tanifum di FS Vector ritiene possibile che le piattaforme minori rimuovano in anticipo gli asset più rischiosi, mentre gli operatori maggiori potrebbero attendere indicazioni o interventi formali. L’effetto potenziale è un mercato USA più frammentato, senza che ciò elimini il ruolo globale di USDT.

FAQ

Quando scade il periodo transitorio del GENIUS Act?

Sì, la scadenza indicata per il porto sicuro è il 18 luglio 2028, salvo obblighi anticipati per gli emittenti esteri.

Quali riserve richiede il GENIUS Act?

Sì, la legge punta soprattutto su liquidità e titoli del Tesoro degli Stati Uniti, considerati attività altamente liquide e affidabili.

USDT rischia un divieto globale?

No, l’eventuale conseguenza riguarda l’accesso regolamentato statunitense; USDT resta centrale nella liquidità crypto internazionale e offshore.

Che ruolo ha USAT nel piano di Tether?

Sì, USAT è il token rivolto agli Stati Uniti, emesso attraverso Anchorage Digital, ma non ha sostituito USDT nei mercati globali.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk e FinanceFeeds, con i contributi di Jesse Hamilton e Nikhilesh De.