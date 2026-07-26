26 Luglio 2026

Home / FINTECH / Private credit da 2.000 miliardi, alcuni fondi bloccano i prelievi

La notizia in sintesi

Apollo e altri gestori avrebbero limitato i riscatti nel private credit.

e altri gestori avrebbero limitato i riscatti nel private credit. Il mercato del credito privato viene indicato in 2.000 miliardi di dollari.

La liquidità dei fondi è vincolata a prestiti difficili da vendere rapidamente.

Fondi pensione, assicurazioni e banche europee risultano esposti indirettamente.

(Riassunto generato con AI)

Private credit, crescono i rischi sui rimborsi

Apollo, insieme a BlackRock, Blackstone e Blue Owl, avrebbe attivato o adottato nelle ultime ore misure per limitare i riscatti in fondi legati al private credit, il mercato dei prestiti diretti alle imprese stimato in 2.000 miliardi di dollari. Secondo l’analisi pubblicata da Money.it, il nodo emerge soprattutto negli Stati Uniti, dove questi strumenti raccolgono risorse anche da fondi pensione e compagnie assicurative. Il motivo è strutturale: i prestiti detenuti dai fondi non hanno un mercato secondario efficiente e non possono essere trasformati rapidamente in liquidità per soddisfare richieste simultanee di rimborso.

Il private credit finanzia aziende escluse o meno servite dal credito bancario tradizionale dopo le regole introdotte successivamente alla crisi del 2008. A differenza di obbligazioni e azioni quotate, queste esposizioni sono negoziate bilateralmente, non ricevono necessariamente rating indipendenti e restano nei portafogli fino alla scadenza. La combinazione tra attività poco liquide e investitori che chiedono di uscire può quindi rendere più difficile la gestione dei riscatti.

Valutazioni, default e liquidità sotto osservazione

La criticità evidenziata riguarda anche le valutazioni. Nei mercati quotati i prezzi vengono aggiornati continuamente; nel credito privato, invece, i portafogli sono valorizzati periodicamente dai gestori, secondo metodologie con margini di discrezionalità. Per questo, eventuali perdite latenti potrebbero non riflettersi immediatamente nei report destinati agli investitori. Il testo di Money.it segnala inoltre che il mercato avrebbe raggiunto il 6% di default ufficiale in primavera, con stime considerate in crescita.

Un quarto circa del comparto riguarderebbe società tecnologiche e software, valutate anche sulla base di prospettive anteriori all’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore. Se il valore economico delle imprese finanziate diminuisce, il valore effettivo dei prestiti potrebbe divergere da quello iscritto nei bilanci dei fondi. In questo scenario, la richiesta di liquidità da parte degli investitori può costringere i gestori a rendere visibili rettifiche che fino a quel momento erano rimaste potenziali.

Secondo i dati riportati, Apollo avrebbe circa il 17% degli investitori in attesa di liquidare le quote. Blue Owl avrebbe invece sospeso completamente i rimborsi su uno dei propri fondi principali, mentre BlackRock e Blackstone avrebbero adottato misure analoghe. Le limitazioni erano previste dai contratti, ma la loro attivazione può alimentare ulteriori richieste di uscita in fondi simili. È una dinamica paragonabile, per logica, a una corsa agli sportelli applicata a investimenti che non possono essere ceduti in tempo reale.

Il possibile impatto su risparmio e banche

La rilevanza del fenomeno dipende dalla provenienza delle risorse investite. Circa il 28% del capitale del private credit arriverebbe da fondi pensione e un ulteriore 9% da compagnie assicurative, secondo quanto riportato. Apollo avrebbe acquisito un assicuratore con 250 miliardi di dollari di attivi gestiti e KKR un’altra compagnia con 100 miliardi. Un deterioramento dei prestiti potrebbe dunque riflettersi sui bilanci delle istituzioni che sostengono polizze e rendimenti previdenziali.

Anche le banche europee sarebbero coinvolte come finanziatrici dei fondi: Deutsche Bank avrebbe dichiarato circa 30 miliardi di dollari di esposizione, BNP Paribas circa 25 miliardi e Barclays circa 20 miliardi. Il punto decisivo sarà stimare tempi e valori di realizzo delle garanzie, qualora i portafogli sottostanti peggiorassero.

FAQ

Che cos’è il private credit?

Sì, è credito diretto: fondi specializzati concedono prestiti a imprese senza passare dal tradizionale sistema bancario.

Perché alcuni fondi limitano i riscatti?

Sì, perché i prestiti in portafoglio non sono facilmente negoziabili e non generano liquidità immediata per rimborsare tutti gli investitori.

Quali gestori sono citati nell’analisi?

Sì, vengono citati Apollo, BlackRock, Blackstone e Blue Owl, con misure di rimborso differenziate.

Quanto pesano fondi pensione e assicurazioni?

Sì, rappresenterebbero rispettivamente circa il 28% e il 9% delle risorse che alimentano il mercato del credito privato.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.