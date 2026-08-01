Scadute opzioni Bitcoin ed Ether per 10,43 miliardi di dollari

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Bitcoin ed Ether hanno chiuso una maxi scadenza di opzioni su Deribit .

ed hanno chiuso una maxi scadenza di opzioni su . Il livello di max pain di Bitcoin era fissato a 64.000 dollari.

Le opzioni Ether indicavano una protezione ribassista relativamente più elevata.

Flussi ETF discontinui e resistenza a 65.000 dollari restano fattori centrali.

( Riassunto generato con AI)

Scadenza record per Bitcoin ed Ether

Il 31 luglio Bitcoin ed Ether hanno affrontato su Deribit la scadenza mensile di opzioni per un valore nozionale complessivo di circa 10,43 miliardi di dollari. Sono scadute 149.000 opzioni Bitcoin, valutate 9,6 miliardi, con max pain a 64.000 dollari, e 435.000 opzioni Ether per 830 milioni, con max pain a 1.850 dollari.

La rilevanza dell’evento deriva dal peso dei contratti in scadenza e dalla loro capacità di influenzare le coperture degli operatori, senza però determinare automaticamente il prezzo spot. Dopo il regolamento, Bitcoin trattava attorno a 63.824 dollari ed Ether vicino a 1.891 dollari, senza uscire dai rispettivi intervalli recenti.

Deribit regola le opzioni mensili alle 08:00 UTC dell’ultimo venerdì di ogni mese. Il dato di luglio ha quindi offerto un indicatore del posizionamento, ma non una previsione certa della successiva direzione del mercato.

Posizionamento e limiti del max pain

Secondo Greeks.live, il rapporto put-call sulle opzioni Bitcoin era pari a 0,28: l’interesse aperto sulle call superava nettamente quello sulle put. Una rilevazione di PerpFinder, basata su dati Deribit alle 07:51 UTC, indicava 7,39 miliardi di dollari di call e 2,06 miliardi di put, per un open interest nozionale di 9,45 miliardi.

La differenza rispetto alla stima di 9,6 miliardi di Greeks.live può dipendere dalla variazione del prezzo di Bitcoin e dai diversi orari di rilevazione. Il max pain è il prezzo al quale il maggiore valore delle opzioni scadrebbe senza valore per gli acquirenti: non implica che il mercato debba raggiungerlo o restarvi dopo la scadenza.

Le precedenti scadenze di luglio avevano già mostrato che Bitcoin non si era regolato esattamente sui livelli di max pain e che i movimenti successivi erano rimasti contenuti. Le call più rilevanti erano concentrate a 70.000 e 72.000 dollari, livelli rimasti fuori portata nel range giornaliero fra circa 63.787 e 65.305 dollari.

Greeks.live ha osservato che *“le condizioni per un rally non sono in atto”*, citando afflussi di capitale limitati e una debole prosecuzione del rimbalzo delle azioni statunitensi. Si tratta di una valutazione di mercato, non di una certezza sull’andamento futuro.

ETF e resistenza definiscono il prossimo test

Per Ether, il rapporto put-call di 0,63 segnalava una domanda relativa di protezione al ribasso maggiore rispetto a Bitcoin. Dopo la scadenza Ether è rimasto sopra il max pain di 1.850 dollari, muovendosi in una fascia compresa approssimativamente fra 1.884 e 1.934 dollari.

La domanda degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha mostrato segnali di recupero: il 30 luglio i fondi hanno ricevuto 233,1 milioni di dollari, guidati da BlackRock con 183,4 milioni per IBIT. Tuttavia, i flussi alternati della settimana e il ritorno di Bitcoin sotto 64.000 dollari dopo un massimo oltre 65.300 mantengono irrisolta la resistenza.

Le prossime scadenze del 28 agosto e del 25 settembre concentrano già consistenti posizioni. Un superamento stabile di 65.000 dollari, maggiori volumi spot e afflussi ETF consecutivi offrirebbero segnali più solidi di domanda.

FAQ

Quante opzioni Bitcoin sono scadute il 31 luglio?

Sono scadute 149.000 opzioni su Bitcoin, per un valore nozionale stimato da Greeks.live in 9,6 miliardi di dollari.

Qual era il max pain di Bitcoin?

Era fissato a 64.000 dollari. Il max pain indica il livello teorico di maggiore perdita di valore per gli acquirenti di opzioni.

Perché il put-call ratio Bitcoin era rilevante?

Era pari a 0,28 e mostrava un interesse aperto sulle call molto superiore alle put, pur senza confermare un rialzo imminente.

Quale livello Ether ha mantenuto dopo la scadenza?

Ether ha trattato vicino a 1.891 dollari, restando sopra il max pain di 1.850 dollari indicato da Greeks.live.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.