30 Agosto 2026

/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Azioni tokenizzate, volumi a 29,5 miliardi di dollari in 30 giorni

La notizia in sintesi Coinbase porta quattro azioni tokenizzate sulla blockchain Base .

porta quattro azioni tokenizzate sulla blockchain . I trasferimenti mensili di azioni tokenizzate salgono a 29,5 miliardi di dollari.

I prodotti restano riservati agli utenti non statunitensi idonei.

Volume degli scambi e valore distribuito mostrano dinamiche molto diverse.

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Coinbase accelera le azioni tokenizzate su Base

Coinbase ha lanciato su Base versioni tokenizzate delle azioni di Nvidia, Meta, Apple e Alphabet, mentre l’attività globale legata ai titoli azionari onchain ha registrato una forte espansione nei 30 giorni terminati il 29 agosto. I dati di RWA.xyz indicano trasferimenti per 29,5 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 415% nel periodo osservato.

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L’iniziativa, avviata da Coinbase il 24 agosto, punta a rendere negoziabili senza interruzioni alcuni strumenti collegati a titoli quotati, attraverso wallet self-custody e applicazioni decentralizzate compatibili. I token sono denominati NVDAc, METAc, AAPLc e GOOGLc e adottano lo standard B20 della rete Base.

Ogni token rappresenta inizialmente un interesse economico in una singola azione sottostante custodita separatamente. L’offerta è limitata agli utenti non statunitensi che soddisfano i requisiti previsti dalla Regulation S, poiché i prodotti non sono registrati per la vendita a persone degli Stati Uniti.

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L’aumento dei trasferimenti segnala una circolazione più intensa dei token già emessi, ma non coincide automaticamente con acquisti e vendite effettuati da investitori distinti. Movimenti automatizzati, garanzie collaterali e passaggi ripetuti fra applicazioni decentralizzate possono infatti accrescere il dato aggregato.

Volumi in crescita, valore onchain più stabile

Il valore totale distribuito delle azioni tokenizzate ha raggiunto 2,54 miliardi di dollari, con un incremento dell’1,45% nei 30 giorni analizzati. Su base annua, lo stesso valore risulta però superiore di circa il 637% rispetto ai 344 milioni di dollari rilevati un anno prima.

Il confronto tra i 29,5 miliardi di trasferimenti mensili e i 2,54 miliardi di valore onchain mostra che i token esistenti hanno cambiato indirizzo con frequenza elevata. Il volume mensile risulta superiore di oltre undici volte al valore complessivo del settore monitorato, una differenza che richiede cautela nell’interpretazione della domanda reale.

Secondo RWA.xyz, Securitize Corp. risulta il maggiore singolo prodotto azionario tokenizzato, con circa 163 milioni di dollari. Seguono Strategy PP Variable xStock, con 136 milioni, e un prodotto su Circle Internet Group tokenizzato da Ondo, con circa 109 milioni.

Tra le piattaforme, Ondo guida la classifica con 842,8 milioni di dollari di valore distribuito. Kraken, attraverso xStocks, segue con 609,3 milioni, mentre bStocks di Binance raggiunge 599,9 milioni; insieme, le tre realtà rappresentano approssimativamente l’81% del mercato rilevato.

La base di partecipazione onchain si è ampliata: gli indirizzi attivi mensili sono cresciuti di oltre il 209%, fino a circa 1,3 milioni, mentre il numero dei detentori è aumentato del 167%, a 2,36 milioni. Questi parametri non equivalgono tuttavia al numero effettivo di investitori, perché un soggetto può controllare più wallet e un custode può concentrare molti clienti nello stesso indirizzo.

I titoli su Base sono emessi da Coinbase Onchain SPV Ltd., società costituita nell’Abu Dhabi Global Market. Alpaca Securities acquista e custodisce le azioni sottostanti; la società è registrata presso la Securities and Exchange Commission statunitense ed è membro di FINRA e della Securities Investor Protection Corporation.

Base definisce i prodotti “azioni reali” detenute uno a uno da un custode regolamentato. Il prospetto distingue però la titolarità economica dalla registrazione diretta nei libri soci delle società quotate, un elemento rilevante per comprendere natura e diritti associati agli strumenti.

Liquidità continua e vincoli per gli investitori

I token B20 possono essere integrati in applicazioni supportate su Base. Aerodrome offre liquidità decentralizzata, mentre Aave, Morpho ed Euler supportano o prevedono funzioni di prestito; Chainlink ha inoltre attivato feed di prezzo per i quattro asset.

I feed combinano il prezzo dell’azione sottostante con un moltiplicatore fornito da Coinbase, collegato alle variazioni della quantità di equity rappresentata dal token. I protocolli restano responsabili delle proprie soglie di rischio, comprese quelle per prestiti, garanzie e liquidazioni.

La negoziazione continua può produrre differenze di prezzo nei fine settimana o fuori dagli orari del Nasdaq e del New York Stock Exchange, quando le azioni sottostanti non sono scambiate. Dividendi e distribuzioni non vengono generalmente accreditati in contanti: dopo commissioni e ritenute applicabili, l’emittente reinveste in ulteriori azioni, modificando il rapporto di deposito.

I detentori verificati possono inviare istruzioni di voto, soggette a limiti legali, operativi e temporali. Per riscattare token in azioni, dollari o stablecoin accettate occorre completare i controlli di conformità; il rimborso verificato prevede una commissione dello 0,05%.

FAQ

Quali azioni tokenizzate ha lanciato Coinbase?

Nvidia, Meta, Apple e Alphabet sono disponibili con i ticker NVDAc, METAc, AAPLc e GOOGLc sulla rete Base.

Quanto vale il mercato delle azioni tokenizzate?

Il valore distribuito monitorato da RWA.xyz è pari a 2,54 miliardi di dollari, in aumento dell’1,45% nei 30 giorni considerati.

Gli utenti statunitensi possono acquistare questi token?

Gli utenti statunitensi sono esclusi dall’offerta, che si rivolge soltanto a utenti non statunitensi idonei secondo le regole della Regulation S.

Come funzionano i dividendi dei token azionari?

I dividendi vengono generalmente reinvestiti dall’emittente in ulteriori azioni sottostanti, al netto di commissioni e ritenute fiscali applicabili, invece di essere pagati in contanti.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dalla verifica redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, analizzate congiuntamente e rielaborate dalla Redazione attraverso controllo e supervisione umana.