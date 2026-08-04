Terremoto di magnitudo 4.3 nel Pisano, evacuazioni precauzionali e treni sospesi

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Pisa colpita da una scossa di magnitudo 4.3 alle 10:15.

colpita da una scossa di magnitudo 4.3 alle 10:15. Epicentro individuato a circa sette chilometri dalla città, a otto chilometri di profondità.

Nessun ferito o danno segnalato nelle prime verifiche di Protezione Civile.

Evacuazioni precauzionali e stop ferroviario nel nodo di Pisa per controlli.

( Riassunto generato con AI)

Terremoto a Pisa, scossa 4.3 e verifiche

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha interessato Pisa e la Toscana settentrionale martedì 4 agosto, alle 10:15, con epicentro localizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a circa sette chilometri dalla città. Il sisma, avvertito anche nelle province di Lucca, Massa Carrara, Livorno e fino a Firenze, ha spinto molte persone a uscire da uffici, negozi e abitazioni per precauzione. Le verifiche sono state avviate perché la scossa, registrata a una profondità di circa otto chilometri, è stata percepita distintamente in un’area vasta e popolata.

Le prime informazioni diffuse dalle istituzioni indicano tuttavia l’assenza di feriti e danni. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che il sistema regionale era impegnato nei controlli sul territorio. La situazione ha prodotto un elevato numero di chiamate al 112 e alcune evacuazioni preventive, mentre i servizi essenziali e le infrastrutture sono stati sottoposti a verifiche tecniche.

Evacuazioni, monumenti e trasporti sotto controllo

A Pisa, i vigili del fuoco hanno ricevuto richieste di verifica per abitazioni del centro e numerose persone hanno lasciato temporaneamente edifici pubblici e privati. Secondo quanto riferito da Today, tra le strutture evacuate in via precauzionale figurano il Comune, l’ospedale, il tribunale e l’università. Dopo i primi minuti di apprensione, in diversi uffici e attività la popolazione ha potuto riprendere le normali occupazioni.

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, attraverso la sala Situazione Italia in contatto con il territorio, non ha rilevato nelle prime verifiche segnalazioni di danni. Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione, ha confermato: “Centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze 112”, con molte persone scese in strada e senza feriti segnalati. Le evacuazioni disposte restano quindi una misura cautelativa, non la conseguenza di criticità accertate.

La scossa ha inciso anche sulla mobilità: Trenitalia ha sospeso precauzionalmente la circolazione nel nodo di Pisa per svolgere verifiche tecniche. L’azienda ha avvertito che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Sul piano turistico e culturale, la Torre e gli altri monumenti di piazza dei Miracoli non hanno riportato conseguenze e sono rimasti aperti alle visite.

La priorità resta il monitoraggio territoriale

L’episodio mostra come una scossa moderata, ma superficiale e avvertita in più province, possa attivare rapidamente controlli su edifici, trasporti e luoghi molto frequentati. La sospensione ferroviaria e le evacuazioni preventive rispondono alla necessità di escludere vulnerabilità prima del pieno ripristino delle attività. Per ora, il dato più rilevante resta la convergenza delle verifiche istituzionali: non emergono feriti né danni, mentre il monitoraggio della Protezione Civile e del sistema regionale prosegue.

FAQ

Quando è avvenuta la scossa a Pisa?

Sì, il terremoto è stato registrato alle 10:15 di martedì 4 agosto, secondo le informazioni riportate dalle fonti.

Dove è stato localizzato l’epicentro?

Sì, l’Ingv ha localizzato l’epicentro a circa sette chilometri da Pisa, a nord dell’Arno e a circa otto chilometri di profondità.

Ci sono stati feriti dopo il terremoto?

No, le prime verifiche della Protezione Civile e della Regione non riportano feriti, nonostante le centinaia di chiamate ricevute dal 112.

La Torre di Pisa è rimasta aperta?

Sì, la Torre e gli altri monumenti di piazza dei Miracoli non hanno subito conseguenze e sono rimasti accessibili ai visitatori.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA, Agenzia Dire, Leggo e Today.