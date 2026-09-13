13 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta modifica i prompt dell’AI dopo il caso delle domande sui figli

La notizia in sintesi Meta corregge i suggerimenti personali del chatbot dopo il caso denunciato da Kalie Robins.

corregge i suggerimenti personali del chatbot dopo il caso denunciato da Kalie Robins. Il sistema aveva collegato post accessibili relativi alle figlie dell’utente.

La società esclude che l’assistente possa mostrare contenuti non visibili a chi interroga.

Il caso riporta l’attenzione sui dati familiari e sui minori nei social.

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Meta corregge i prompt dell’assistente AI

Meta ha annunciato modifiche ai suggerimenti del suo assistente Meta AI, dopo che un video virale pubblicato su Instagram da Kalie Robins ha denunciato domande invasive sulle sue figlie. Il caso riguarda un filmato condiviso anche su Facebook, nel quale il sistema ha proposto di identificare una bambina ripresa in auto e, dopo l’interazione, avrebbe ricostruito informazioni da post della madre e di parenti.

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L’azienda, attraverso la portavoce Dina El-Kassaby, ha riconosciuto l’errore e comunicato di avere corretto il problema, perché quella funzione non avrebbe dovuto suggerire richieste su aspetti personali. Un aggiornamento datato 11 settembre ha inoltre precisato quali contenuti possano essere restituiti dal chatbot.

Il caso Robins e i contenuti accessibili

Il suggerimento “Who is the child passenger?” compariva sotto il video in cui Robins e una figlia cantavano in macchina. Selezionandolo, secondo il racconto dell’utente, Meta AI ha collegato contenuti precedenti suoi e dei familiari, avanzando ulteriori domande sull’età delle bambine e sul luogo in cui vive la famiglia. Robins ha inoltre riferito che il sistema mostrava fotografie delle figlie, compresa un’immagine che sostiene di avere eliminato dalla piattaforma anni prima.

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El-Kassaby ha spiegato a The Verge che Meta AI può restituire solo elementi già consultabili dall’utente che formula la richiesta: se un post non è visibile, il sistema non lo propone. La portavoce ha aggiunto che, nel caso segnalato, l’assistente potrebbe avere tratto i dati da video nei quali Robins aveva pronunciato i nomi delle figlie. La ricostruzione, riportata inizialmente da Futurism, mette quindi al centro non l’accesso a contenuti riservati, ma l’effetto aggregato di informazioni pubblicate e accessibili.

Il caso mostra come la risposta generata possa apparire più invasiva della singola fonte utilizzata per chi la riceve.

Minori e dati familiari al centro

Meta ha già integrato il proprio assistente in Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, dove può rispondere a domande, scrivere post e generare immagini. In luglio l’azienda aveva ritirato una funzione che consentiva di creare deepfake AI di altri utenti di Instagram, dopo forti critiche. La correzione dei prompt personali estende quindi l’attenzione del gruppo all’uso dell’intelligenza artificiale nei contesti sociali, in particolare quando coinvolge minori e dati familiari ricavabili dai post.

FAQ

Quale suggerimento ha attivato la segnalazione?

Il prompt “Who is the child passenger?” è apparso sotto un video in auto di Robins con una figlia, condiviso anche su Facebook.

Quali dati personali ha ricostruito Meta AI?

Le informazioni sono state associate a post precedenti di Robins e dei parenti, includendo nomi, età e possibile residenza familiare.

Meta AI può mostrare post non visibili?

Secondo Meta, il sistema restituisce soltanto contenuti già accessibili all’utente che effettua la richiesta e non rende visibili post altrimenti non consultabili.

Dove è integrato l’assistente AI di Meta?

Meta lo ha integrato in Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, con funzioni per risposte, stesura di post e generazione di immagini.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, attraverso un’analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.