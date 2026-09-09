9 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Loacker investe un milione annuo nelle startup della filiera

La notizia in sintesi Loacker avvia un programma di Corporate Venture Capital da 1 milione di euro annui

Il programma selezionerà startup con possibili sinergie industriali e strategiche per il gruppo

Le aree includono ingredienti, economia circolare, tracciabilità e automazione della filiera

Tra le prime startup individuate figurano Dr. Taste ed Endless Food Co.

Il Gruppo Loacker ha avviato il suo primo programma di Corporate Venture Capital, gestito dal Loacker Investment Office, con un piano di investimento di 1 milione di euro all’anno. L’iniziativa punta a individuare e sostenere startup attive in ambiti considerati rilevanti per l’industria alimentare e per le attività delle società del gruppo.

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Il programma è stato annunciato il 9 settembre 2026 ad Auna di Sotto, in provincia di Bolzano. La selezione delle imprese innovative terrà conto delle possibili sinergie con A. Loacker Spa e con AgroSelect Ingredients Srl, che coordina unità operative dedicate all’approvvigionamento e alla lavorazione delle materie prime, tra cui Dolomites Milk e Loacker Tenuta Corte Migliorina.

Gli ambiti di ricerca e investimento

Lo scouting sarà concentrato su nuovi ingredienti naturali o derivati da composti di origine naturale, alternative a zucchero e derivati del latte e prodotti pensati per un’alimentazione più equilibrata. Tra gli aspetti indicati dall’azienda rientrano la riduzione di calorie e allergeni e lo sviluppo di alternative ai grassi, mantenendo gusto e consistenza dei prodotti.

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Un altro filone riguarda l’economia circolare. Il gruppo segnala, tra gli esempi, la valorizzazione di risorse e sottoprodotti della produzione, incluso il possibile riutilizzo del permeato del siero di latte proveniente da Dolomites Milk.

Il piano comprende inoltre progetti dedicati a dati, tracciabilità e processi industriali. L’interesse riguarda sistemi digitali, automazione e robotica applicati sia alla produzione sia alla filiera agroalimentare, con l’obiettivo dichiarato di aumentare trasparenza, efficienza operativa e integrità del prodotto.

Nella valutazione delle startup peseranno il potenziale tecnologico e industriale, la tenuta finanziaria, il modello di business e la capacità di crescere nel tempo. Oltre alle risorse economiche, Loacker prevede di mettere a disposizione delle imprese selezionate competenze industriali, conoscenza dei mercati e capacità di sviluppo.

Il ruolo delle startup nella strategia del gruppo

Il Corporate Venture Capital si affianca alle altre attività di crescita e innovazione del gruppo. Secondo Andreas Loacker, vicepresidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo Loacker e di A. Loacker Spa, la collaborazione fra grandi imprese e startup può combinare esperienze e competenze diverse.

«Per un’impresa familiare investire oggi in soluzioni capaci di generare valore domani significa costruire con responsabilità il proprio futuro», dichiara Andreas Loacker, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Loacker e di A. Loacker Spa. «Le grandi aziende e le startup possiedono competenze differenti e complementari. Da un lato, esperienza, capacità industriale e conoscenza del mercato; dall’altro, velocità, specializzazione e nuove prospettive. Il nostro programma di Corporate Venture Capital nasce per portare assieme questi due mondi e affrontare insieme le sfide dei prossimi anni».

Il Loacker Investment Office, la società del gruppo dedicata agli investimenti, riferisce di avere già costruito un primo portafoglio di startup dopo l’avvio delle prime attività, avvenuto meno di un anno fa. L’iniziativa punta quindi a strutturare progressivamente le attività di ricerca e valutazione di nuove opportunità.

Le prime realtà individuate

Tra le prime startup individuate c’è Dr. Taste, che sta sviluppando una piattaforma predittiva proprietaria basata su dati neuroscientifici, sensoriali e di mercato. La tecnologia è destinata a supportare le aziende alimentari nell’analisi della risposta dei consumatori, nella sperimentazione di nuove idee di prodotto e nell’ottimizzazione di quelle già esistenti.

L’altra realtà indicata è Endless Food Co., impegnata nello sviluppo di ingredienti alternativi al cioccolato ottenuti dalla valorizzazione di sottoprodotti alimentari. I due casi riflettono alcuni degli ambiti dichiarati dal gruppo: ricerca sugli ingredienti, sviluppo di prodotti e recupero di risorse della filiera.

Dalla metà di ottobre le startup interessate potranno consultare le informazioni sul programma e inviare la candidatura attraverso la piattaforma disponibile sul sito del Gruppo Loacker. Il piano di investimento annuale e l’avvio delle candidature definiscono il primo passaggio operativo del programma, che punta a proseguire la ricerca di realtà compatibili con le esigenze industriali del gruppo.

FAQ

Quanto investirà Loacker nel Corporate Venture Capital?

Il piano prevede investimenti pari a 1 milione di euro all’anno per sostenere startup innovative ad alto potenziale di crescita.

Quali startup cerca il programma Loacker?

Il programma valuta startup con potenziale tecnologico e industriale, solidità finanziaria, modello di business sostenibile e possibili sinergie con le società del gruppo.

Quali settori sono prioritari per gli investimenti?

Gli ambiti indicati comprendono ingredienti naturali, alternative a zucchero e latte, alimentazione equilibrata, economia circolare, dati, tracciabilità, automazione e robotica.

Quali sono le prime startup individuate?

Dr. Taste sviluppa una piattaforma predittiva per aziende alimentari; Endless Food Co. lavora su ingredienti alternativi al cioccolato ricavati da sottoprodotti alimentari.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.