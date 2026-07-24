24 Luglio 2026

Home / INTERNET / Meta lancia Seller, l’app per gestire le vendite professionali su Marketplace

La notizia in sintesi

Meta lancia Seller , app dedicata ai venditori più attivi di Facebook Marketplace.

lancia , app dedicata ai venditori più attivi di Facebook Marketplace. Gli annunci creati nell’app vengono pubblicati automaticamente su Facebook Marketplace.

Strumenti AI, inventario e messaggi unificati puntano a professionalizzare le vendite.

Il debutto riguarda gli adulti negli Stati Uniti, con accesso sperimentale anche dal web.

(Riassunto generato con AI)

Meta professionalizza Facebook Marketplace con Seller

Meta ha presentato Seller, una nuova applicazione collegata a Facebook Marketplace pensata per gli utenti che gestiscono numerosi annunci e vendite in modo continuativo. Il lancio riguarda gli utenti dai 18 anni in su negli Stati Uniti, mentre Facebook Marketplace resta utilizzabile direttamente all’interno del social network. Seller concentra in un unico spazio la creazione degli annunci con intelligenza artificiale, la gestione dell’inventario, i messaggi degli acquirenti e l’analisi delle prestazioni.

La scelta arriva mentre il Marketplace compie dieci anni e supera il miliardo di utenti attivi mensili, con oltre 430 milioni di inserzioni pubblicate ogni mese nel mondo. L’obiettivo dichiarato è semplificare il lavoro di chi vende con frequenza e consentirgli di far crescere la propria attività. Per Meta, l’app segna un passaggio rilevante: da bacheca digitale prevalentemente locale a piattaforma con funzioni più vicine ai servizi per venditori professionali.

Annunci AI, inventario e conversazioni in un’unica app

La sincronizzazione tra Seller e Facebook Marketplace avviene usando lo stesso account: annunci, messaggi e cronologia delle vendite già esistenti vengono trasferiti, mentre le nuove inserzioni create nell’app compaiono automaticamente anche sul Marketplace. Gli utenti non sono quindi obbligati ad abbandonare l’interfaccia tradizionale di Facebook, ma ricevono uno strumento aggiuntivo per amministrare più attività contemporaneamente. La schermata iniziale evidenzia le azioni prioritarie, come spedizioni da completare, messaggi a cui rispondere e prezzi da aggiornare.

La funzione di creazione degli annunci usa Meta AI: dopo il caricamento delle fotografie, può suggerire titolo, descrizione, categoria e prezzo. È prevista anche la pubblicazione in blocco di più inserzioni, utile per chi dispone di cataloghi o inventari estesi. La casella di posta unificata organizza le conversazioni per singolo oggetto, così il venditore può ricostruire rapidamente ogni trattativa con gli acquirenti.

Le statistiche comprendono visualizzazioni, clic, discussioni aperte e annunci conclusi con una vendita. Questi dati possono rendere più misurabile l’efficacia delle inserzioni e guidare eventuali modifiche a prezzi, testi o disponibilità. Come riportato da Luca Colantuoni, l’aggiornamento si inserisce nel più ampio sviluppo di Marketplace avviato da Meta dalla fine del 2025.

Un Marketplace più commerciale e meno informale

Seller può cambiare il peso dei venditori abituali dentro Facebook Marketplace, offrendo loro strumenti finora assenti o dispersi nel social network. L’integrazione dell’AI riduce i tempi di pubblicazione, ma rende anche più uniforme la qualità degli annunci e più strutturata la gestione delle richieste. Meta ha inoltre comunicato di stare testando un’esperienza web per chi scarica l’app, segnale che il progetto potrebbe estendersi oltre l’uso mobile.

La società ha precisato: “Questo è solo l’inizio: continueremo a far evolvere l’app in base al feedback della nostra comunità di venditori”. Parallelamente, Meta ha avviato anche il nuovo programma Verified, che prevede la conferma dell’identità attraverso il riconoscimento facciale supportato dall’AI.

FAQ

Cos’è l’app Seller di Meta?

Sì, è un’app di Meta che riunisce gestione annunci, inventario, messaggi e dati sulle vendite di Facebook Marketplace.

Gli annunci Seller appaiono su Facebook Marketplace?

Sì, ogni inserzione creata in Seller viene pubblicata automaticamente su Facebook Marketplace se viene usato lo stesso account.

Quali dati mostra Seller ai venditori?

Sì, l’app mostra visualizzazioni, clic, conversazioni con gli acquirenti e annunci venduti, aiutando a valutare le prestazioni delle inserzioni.

Come crea gli annunci Meta AI?

Sì, dopo il caricamento delle foto, Meta AI può proporre titolo, descrizione, categoria e suggerimento di prezzo dell’oggetto.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e punto-informatico.it.