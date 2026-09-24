Beta Pictoris b emette impulsi radio compatibili con aurore

24 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Beta Pictoris b ha emesso impulsi radio rilevati direttamente dalla Terra.

ha emesso impulsi radio rilevati direttamente dalla Terra. I 64 radiotelescopi MeerKAT hanno osservato segnali compatibili con aurore planetarie.

hanno osservato segnali compatibili con aurore planetarie. Lo studio su arXiv attende ancora la revisione scientifica tra pari.

La tecnica può aiutare a misurare campi magnetici di esopianeti lontani.

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I segnali radio di Beta Pictoris b

Beta Pictoris b, gigante gassoso che orbita la giovane stella Beta Pictoris, è al centro della prima rilevazione attribuita direttamente a un esopianeta di impulsi radio. Il risultato, comunicato il 22 settembre 2026 e ottenuto con i 64 radiotelescopi MeerKAT in Sudafrica, riguarda un mondo a circa 63 anni luce dalla Terra. Il team guidato dal Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian e dall’Università dell’Oregon, con Kevin Ortiz Ceballos tra gli autori principali, collega i segnali alle aurore prodotte dall’interazione fra particelle cariche e un campo magnetico molto intenso: una misura che può aprire lo studio remoto dell’interno e dell’ambiente fisico di pianeti lontani, non un contatto extraterrestre.

Aurore, magnetismo e limiti della ricerca

Le osservazioni di MeerKAT hanno registrato impulsi brevi e ricorrenti, fra 0,85 e 3,5 GHz, accompagnati da un’emissione persistente e da una forte polarizzazione circolare. Questa firma è compatibile con aurore planetarie: particelle cariche intrappolate dal campo magnetico vengono accelerate verso le regioni polari e, decelerando, producono onde radio attraverso il maser di ciclotrone. Il pianeta, stimato attorno a dieci masse gioviane, completa una rotazione in 8-9 ore; secondo gli autori, questo ritmo può contribuire alle emissioni insieme al magnetismo e alle particelle energetiche.

Le stime indicano un campo fino a migliaia di volte più intenso di quello terrestre, ma la ricerca è disponibile su arXiv e non ha ancora superato la revisione tra pari. Finora i segnali radio erano stati associati soprattutto a interazioni stella-pianeta o a sistemi non risolti; transiti e velocità radiale restano i metodi principali per scoprire esopianeti. Attribuire l’emissione al singolo pianeta offre invece un indicatore della struttura interna e dell’ambiente magnetico, parametri altrimenti difficili da misurare a questa distanza.

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Il confronto con le aurore terrestri e gioviane aiuta a interpretare il processo, pur su una scala energetica e magnetica molto maggiore.

Sette candidati per le prossime osservazioni

La tecnica potrà ora essere applicata ai sette grandi esopianeti già individuati dal gruppo in sistemi stellari relativamente vicini. Per trasformare questi candidati in nuove rilevazioni servirà una sensibilità strumentale maggiore, condizione indicata dagli stessi ricercatori. Se confermato dalla revisione scientifica, il risultato estende l’uso della radioastronomia oltre la scoperta: permette di confrontare campi magnetici, rotazioni e aurore di mondi non osservabili direttamente.

FAQ

Quale telescopio ha rilevato i segnali?

La rete di 64 radiotelescopi MeerKAT, installata in Sudafrica, ha isolato impulsi radio associati direttamente al gigante gassoso.

Da cosa derivano le emissioni radio?

Le emissioni sono compatibili con aurore: particelle cariche, atmosfera e campo magnetico interagiscono producendo onde tramite il meccanismo maser di ciclotrone.

Lo studio è già definitivo?

Il lavoro è disponibile su arXiv e attende la revisione tra pari, quindi le conclusioni richiedono ancora valutazione della comunità scientifica.

Quanto è forte il campo magnetico?

Le stime degli autori indicano un campo magnetico potenzialmente fino a migliaia di volte più intenso rispetto a quello terrestre.

Quali fonti hanno supportato l’articolo?

Le informazioni derivano dall’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e testate qualificate, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.