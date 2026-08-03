Alibaba guida il mercato cinese degli occhiali AI con i Qwen Glasses

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Alibaba guida in Cina le vendite degli occhiali AI Qwen .

guida in Cina le vendite degli occhiali AI . Il modello Qwen AI Glasses G1 ha esaurito le scorte in tre ore.

ha esaurito le scorte in tre ore. Prezzo competitivo, chip Qualcomm e servizi integrati sostengono la crescita.

e servizi integrati sostengono la crescita. La variante S1 amplia l’offerta con un display 3D spaziale.

( Riassunto generato con AI)

Alibaba guida gli occhiali AI in Cina

Alibaba si è collocata al primo posto nel mercato cinese degli occhiali basati sull’intelligenza artificiale con la gamma Qwen AI Glasses, risultata la più venduta attraverso tutti i canali nei primi cinque mesi del 2026. Il dato, riportato da Pandaily e attribuito alla società di ricerca Huaxinren, segnala la rapida crescita di un segmento in cui hardware, assistenti AI e servizi digitali convergono in un unico dispositivo indossabile. Alibaba punta a trasformare gli occhiali in un accesso diretto al proprio ecosistema digitale e al modello linguistico Qwen.

Il risultato è stato trainato soprattutto dal modello Qwen AI Glasses G1, lanciato l’8 marzo e andato esaurito entro tre ore dalla presentazione. La combinazione tra costo ridotto, dotazione tecnica e connessione ai servizi del gruppo ha differenziato il prodotto in un mercato cinese sempre più competitivo. Per l’azienda, la priorità non è soltanto vendere un nuovo wearable, ma rafforzare la distribuzione di strumenti e agenti fondati sull’intelligenza artificiale.

Prezzo, hardware e servizi al centro della strategia

Il Qwen AI Glasses G1 viene proposto nella versione standard a 1.997 yuan dopo l’applicazione di sussidi governativi e sconti sulle piattaforme digitali cinesi. Si tratta di un posizionamento inferiore rispetto a numerosi concorrenti nazionali e internazionali, secondo quanto riportato dalla fonte. Il prezzo aggressivo appare quindi uno dei fattori centrali della strategia di Alibaba, soprattutto in una fase in cui il mercato deve ancora consolidare domanda e casi d’uso quotidiani.

Il dispositivo integra il chip Qualcomm Snapdragon AR1 e una fotocamera da 12 megapixel, in grado di registrare video fino alla risoluzione 3K. Tra gli elementi distintivi figura la batteria sostituibile a caldo: l’utente può portare con sé moduli aggiuntivi e aumentare l’autonomia senza interrompere necessariamente l’utilizzo. La soluzione interviene su uno dei limiti più rilevanti degli attuali dispositivi indossabili AI, cioè la durata operativa.

Il vantaggio competitivo dichiarato dalla gamma Qwen risiede però nell’integrazione con l’ecosistema di Alibaba. Gli occhiali possono accedere a consegne di cibo, trasporto tramite app e pagamenti digitali. In questa impostazione, l’hardware diventa un’interfaccia per servizi già presenti nella vita digitale degli utenti, oltre che un canale di diffusione per il modello linguistico e gli agenti AI della società.

La gamma si estende verso il segmento premium

Alibaba ha affiancato al G1 il modello Qwen AI Glasses S1, presentato a maggio. La versione introduce un display 3D spaziale, progettato per aggiungere la percezione della profondità all’interfaccia visualizzata dall’utente. Con due prodotti rivolti a fasce differenti, il gruppo cerca di coprire sia il segmento più accessibile sia quello premium.

La conseguenza più rilevante riguarda la competizione: nuovi marchi potrebbero confrontarsi su qualità dei modelli AI, ampiezza degli ecosistemi e prezzi. Per gli utenti, questa dinamica può favorire dispositivi più avanzati e convenienti, mentre per i produttori aumenta il peso dei servizi connessi rispetto alla sola componente hardware.

FAQ

Quali occhiali AI guidano le vendite in Cina?

Sì, gli occhiali Tongyi Qianwen, o Qwen, sono risultati i più venduti in Cina nei primi cinque mesi del 2026 secondo Huaxinren.

Quando è stato lanciato Qwen AI Glasses G1?

Sì, il modello Qwen AI Glasses G1 è stato lanciato l’8 marzo e, secondo la fonte, ha esaurito le scorte entro tre ore.

Quanto costa il Qwen AI Glasses G1?

Sì, la versione standard costa 1.997 yuan dopo sussidi governativi e sconti applicati sulle piattaforme digitali cinesi.

Quali caratteristiche tecniche offre il modello G1?

Sì, integra un chip Qualcomm Snapdragon AR1, una fotocamera da 12 megapixel con video fino a 3K e una batteria sostituibile a caldo.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui DigiTechNews – Digital | Technology | Learning.