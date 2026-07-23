23 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung presenta a Londra tre nuovi pieghevoli Galaxy Z e due smartwatch

La notizia in sintesi

Samsung presenta a Londra tre nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z8.

presenta a tre nuovi smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z8. Il nuovo Galaxy Z Fold8 adotta un formato più largo, simile a un passaporto.

adotta un formato più largo, simile a un passaporto. Fold8 Ultra punta su produttività, fotocamera da 200 MP e display da 8 pollici.

punta su produttività, fotocamera da 200 MP e display da 8 pollici. I prezzi italiani partono da 1.379 euro e arrivano fino a 2.899 euro.

(Riassunto generato con AI)

Samsung amplia la famiglia Galaxy Z8

Samsung ha presentato a Londra, durante Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026, i nuovi Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, ampliando per la prima volta a tre modelli la propria offerta di smartphone pieghevoli. L’obiettivo è differenziare i formati per produttività, contenuti multimediali e mobilità, mentre il gruppo sudcoreano difende la leadership nel settore in vista di una possibile entrata di Apple nella categoria.

La gamma arriva in preordine in Italia con prezzi da 1.379 euro per Galaxy Z Flip8, da 2.099 euro per Galaxy Z Fold8 e da 2.299 euro per Galaxy Z Fold8 Ultra. Tutti integrano Android 17, One UI 9, Galaxy AI e funzioni sviluppate con Gemini Intelligence.

Il lancio londinese comprende anche gli smartwatch Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Secondo Tm Roh, presidente e amministratore delegato della divisione mobile di Samsung, “l’AI sta diventando una struttura invisibile nelle nostre vite”, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere 800 milioni di dispositivi entro fine anno.

Tre formati, materiali e intelligenza artificiale

La principale novità è Galaxy Z Fold8, un pieghevole più basso e largo dei Fold tradizionali: pesa 201 grammi, ha display esterno da 5,5 pollici e schermo interno da 7,6 pollici. La forma, paragonata a un passaporto, mira a rendere più naturale l’uso da chiuso e più efficace la fruizione di video, documenti, e-book e siti web da aperto.

Il modello usa una batteria da 4.800 mAh, due fotocamere posteriori da 50 megapixel e funzioni come Doppia registrazione e My FanCam, che segue un soggetto per adattare il video ai formati social. Nicolò Bellorini, di Samsung Electronics Italia, ha spiegato che l’azienda ha scelto di distinguere le esigenze degli utenti invece di proporre un unico form factor.

Galaxy Z Fold8 Ultra conserva l’impostazione orientata al lavoro: display interno da 8 pollici, spessore di 4,1 millimetri da aperto, peso di 215 grammi, batteria da 5.000 mAh e ricarica cablata fino a 45 W. Il comparto fotografico include un sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x, oltre alla registrazione 8K.

La tecnologia Flex Titanium, presente sui Fold, combina pellicola in lega di titanio e piastra rinforzata per ridurre spessore e visibilità della piega. I display raggiungono fino a 3.000 nit e adottano trattamento antiriflesso, elementi centrali per l’uso all’aperto.

Prezzi elevati e sfida al mercato premium

Galaxy Z Flip8 resta l’opzione più compatta: pesa 180 grammi, misura 6,1 millimetri da aperto e porta la FlexWindow da 4,1 pollici al centro dell’esperienza, consentendo l’accesso ad app e funzioni AI senza aprire il telefono. Il display interno è da 6,9 pollici e la fotocamera principale da 50 MP.

Il posizionamento resta però esclusivamente premium. Ben Wood, analista di CCS Insight, ha indicato il 2026 come un anno cruciale per i pieghevoli, ma ha sottolineato che il prezzo oltre i 2.000 dollari dell’Ultra sarà un tema rilevante.

L’aumento dei costi delle memorie, spinto dalla domanda legata all’intelligenza artificiale, pesa sui listini. La conseguenza è chiara: Samsung punta a consolidare il valore tecnologico dei foldable prima ancora di trasformarli in prodotti di massa.

FAQ

Quando arrivano i Galaxy Z8 in Italia?

Sì, i tre smartphone sono disponibili in preordine in Italia dal 22 luglio 2026, con disponibilità commerciale prevista nelle settimane successive.

Quanto costa il Galaxy Z Fold8 Ultra?

Sì, il prezzo italiano parte da 2.299 euro per la configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Qual è il pieghevole Samsung più leggero?

Sì, il Galaxy Z Flip8 pesa 180 grammi; tra i modelli Fold, Galaxy Z Fold8 è il più leggero con 201 grammi.

Che cosa cambia nel Galaxy Z Fold8?

Sì, cambia soprattutto il formato: il display esterno da 5,5 pollici è più largo e quello interno da 7,6 pollici privilegia contenuti e lettura.

Quali fonti ha verificato la Redazione?

Sì: analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su CNBC, Engadget, Hardware Upgrade, Il Sole 24 ORE, Mashable, Panorama, The Verge, Today, Tom’s Hardware, WIRED, la Repubblica, libero.it e punto-informatico.it.