20 Luglio 2026

Home / INTERNET / Digital detox, il 94% di Gen Z e Millennial vuole ridurre il tempo online

La notizia in sintesi

Ipsos Doxa e Factanza Media rilevano una crescente richiesta di disconnessione tra giovani.

e rilevano una crescente richiesta di disconnessione tra giovani. Il 94% di Gen Z e Millennial ha pensato di ridurre il tempo online.

I dumb phone tornano sul mercato come strumenti di digital detox selettivo.

App e telefoni essenziali cercano di riportare attenzione nell’uso quotidiano della tecnologia.

(Riassunto generato con AI)

Giovani e digital detox, cresce il bisogno di limiti

Ipsos Doxa e Factanza Media fotografano un paradosso sempre più visibile: sono soprattutto Gen Z e Millennial, cioè le generazioni cresciute con smartphone e social network, a voler ridurre il tempo trascorso connessi. Il nuovo osservatorio, basato su 3.500 persone, rileva che il 94% degli intervistati ha pensato almeno una volta a limitare l’uso del digitale.

Il fenomeno riguarda il rapporto quotidiano con telefoni, piattaforme e notifiche: il 54% della Gen Z dichiara di desiderare spesso una disconnessione, anche se il 23% teme che staccare possa produrre isolamento sociale. La spinta principale è la ricerca di minore stress mentale e di maggiore controllo sull’attenzione.

La richiesta di digital detox emerge mentre cresce il dibattito sugli effetti dei meccanismi che rendono le piattaforme più coinvolgenti. Il bisogno non si traduce necessariamente nell’abbandono della tecnologia: per molti giovani significa scegliere strumenti e abitudini capaci di imporre confini più chiari.

I dati e il ritorno dei telefoni essenziali

La difficoltà di ridurre la connessione resta concreta. Tra i 18 e i 30 anni, il 52% afferma di non riuscire a diminuire il proprio utilizzo del digitale, contro il 39% nella fascia 31-45 anni. La riduzione dello stress mentale è indicata dal 54% dei più giovani e dal 46% degli intervistati tra 31 e 45 anni.

In questo contesto si inserisce il ritorno commerciale dei dumb phone, telefoni con funzioni limitate rispetto agli smartphone. Il Commodore Callback 8020, per esempio, mantiene tastiera fisica e scrittura T9, integra Spotify e Uber, ma blocca Instagram. Il prezzo è stato ridotto a 400 dollari dopo le proteste degli utenti e l’azienda considera positivi i dati di vendita.

Una filosofia simile caratterizza Light Phone III, proposto come dispositivo per sottrarsi a una cultura costruita per distrarre. La tendenza mostra che il mercato non punta soltanto alla rinuncia: tenta invece di rendere selettivo l’accesso alle funzioni digitali, conservando quelle considerate necessarie nella vita quotidiana.

La cornice regolatoria rafforza l’attenzione sul tema. La Commissione europea, in una posizione preliminare, ha sostenuto che Instagram e Facebook possono generare dipendenza e che Meta avrebbe violato il Digital Services Act per elementi di design quali scorrimento infinito, riproduzione automatica, notifiche push e contenuti raccomandati.

Dalla rinuncia all’uso più consapevole

Accanto ai dispositivi semplificati si sviluppano servizi che non chiedono di eliminare lo smartphone. L’app italiana Analogic Detox, ideata dallo sviluppatore Matteo Piccirilli, propone un percorso con coach AI, supporto di uno psicologo, quiz e sfide.

Creata a gennaio 2026, l’app ha raggiunto 3.000 utenti paganti e un tasso di conversione del 21,7%; integra inoltre una partnership con Social Media Detox, progetto di ritiri ed esperienze lontano dagli schermi. Il segnale futuro è rilevante: la disconnessione può diventare un servizio strutturato, non soltanto una scelta occasionale.

FAQ

Quanti giovani vogliono ridurre il tempo online?

Sì, il 94% di Gen Z e Millennial ha pensato almeno una volta di diminuire il tempo trascorso online, secondo l’osservatorio di Ipsos Doxa e Factanza Media.

Perché la Gen Z cerca il digital detox?

Sì, la ragione più citata è la riduzione dello stress mentale: la indica il 54% degli intervistati tra 18 e 30 anni.

Quali difficoltà incontra chi vuole disconnettersi?

Sì, il 52% dei giovani tra 18 e 30 anni non riesce a ridurre l’uso del digitale e il 23% della Gen Z teme l’isolamento sociale.

Che cosa offre il Commodore Callback 8020?

Sì, offre tasti fisici, T9, Spotify e Uber, mentre Instagram è bloccato; il prezzo riportato è di 400 dollari.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Adnkronos e Key4biz.