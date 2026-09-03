3 Settembre 2026/Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Huawei Watch GT 7 debutta con funzioni outdoor e autonomia fino a 21 giorni
La notizia in sintesi
- Huawei ha presentato la serie Watch GT 7 il 2 settembre 2026.
- I nuovi smartwatch introducono funzioni dedicate a sci, snowboard e ciclismo.
- I modelli da 46 mm e Pro dichiarano fino a 21 giorni di autonomia.
- I prezzi partono da 299 euro per GT 7 e 429 euro per GT 7 Pro.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Huawei ha presentato a Milano la nuova serie di smartwatch HUAWEI WATCH GT 7, composta dai modelli Watch GT 7 e Watch GT 7 Pro. I dispositivi puntano sulle attività outdoor, con strumenti dedicati agli sport invernali e al ciclismo, oltre a funzioni di monitoraggio della salute, pagamenti NFC e compatibilità con smartphone Android e iOS.
La serie sarà disponibile attraverso Huawei Store e nei principali negozi di elettronica di consumo. Il prezzo indicato parte da 299 euro per HUAWEI WATCH GT 7 e da 429 euro per HUAWEI WATCH GT 7 Pro. Per gli acquisti online effettuati sullo store Huawei, il codice ACSGT7 consente uno sconto fino a 70 euro fino al 18 ottobre 2026.
Due formati e nuove varianti di colore
HUAWEI WATCH GT 7 viene proposto nelle misure da 46 e 41 millimetri. La versione da 46 mm sarà disponibile nei colori giallo, blu e nero, mentre quella da 41 mm nelle tonalità azzurro, rosa e grigio perla. Il modello HUAWEI WATCH GT 7 Pro, da 46 mm, arriverà invece nelle varianti giallo, verde e nero.
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Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, il GT 7 Pro adotta una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio e una struttura centrale in lega di titanio. Il cinturino in fluoroelastomero utilizza il sistema HUAWEI EasyCross, pensato per rendere più rapida e stabile la vestibilità durante l’attività fisica e nell’uso quotidiano.
L’attenzione si concentra soprattutto sulle funzioni per lo sport all’aperto. Huawei ha inserito nuove modalità di allenamento e strumenti di analisi destinati a chi pratica discipline su neve o utilizza la bicicletta su strada e su percorsi con dislivelli.
Sci e snowboard anche senza segnale GPS
Tra le novità della serie c’è il rilevamento delle attività di sci e snowboard indoor. Lo smartwatch utilizza un sistema di sensori per riconoscere automaticamente l’esercizio e calcolare il tempo di attività, osservando cambiamenti di postura e altitudine anche in assenza di segnale GPS.
Durante le discese, il dispositivo registra distanza, velocità e dislivello complessivo. Il sistema distingue inoltre le fasi attive dalle pause, dal tempo trascorso sugli impianti di risalita e dall’utilizzo dei tapis roulant. Per l’attività in montagna, gli utenti possono scaricare tramite l’app Huawei Health mappe relative a oltre 3.000 comprensori sciistici e trasferirle sullo smartwatch.
Le mappe mostrano il livello di difficoltà dei percorsi e possono aiutare a orientarsi sulle piste. Per chi vuole analizzare la tecnica, la serie aggiunge il conteggio delle curve brevi e medio-lunghe, con il calcolo del raggio, e il rilevamento della G-Force esercitata durante le curve più strette.
È prevista anche la funzione Team-Up, attraverso cui i partecipanti a un’uscita di gruppo possono visualizzare in tempo reale la posizione e alcune metriche di prestazione degli altri componenti del gruppo sulle piste.
Avvisi per le salite e le curve in bicicletta
Nella modalità dedicata al ciclismo outdoor, HUAWEI WATCH GT 7 propone la pianificazione della salita, la visualizzazione dei dati relativi alla pendenza e gli avvisi per le curve strette. Prima dell’uscita, il dispositivo crea un profilo delle salite previste; durante l’ascesa mostra pendenza e distanza rimanente.
Huawei indica inoltre avvisi tattili e vocali quando il ciclista si avvicina a una curva stretta a velocità elevata. Al termine della sessione, la funzione Workout Analysis restituisce metriche e dati di allenamento, con l’obiettivo di fornire indicazioni sul carico di attività.
Sul fronte del benessere, la funzione Health Insights è stata aggiornata con un riepilogo mattutino, un punteggio di prontezza fisica e un’analisi dei dati raccolti. L’Indice di prontezza fisica prende in considerazione qualità del sonno, variabilità della frequenza cardiaca, stato emotivo e calorie attive bruciate, classificando il recupero quotidiano in cinque livelli.
Per l’autonomia, Huawei dichiara fino a 21 giorni con una singola carica nei modelli GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm, in condizioni di utilizzo leggero. La serie supporta infine i pagamenti contactless NFC tramite Curve Pay, senza la necessità di usare il telefono per completare l’operazione.
FAQ
Quanto costa Huawei Watch GT 7?
HUAWEI WATCH GT 7 parte da 299 euro, mentre HUAWEI WATCH GT 7 Pro ha un prezzo a partire da 429 euro.
Quali sport invernali rileva Watch GT 7?
Sci e snowboard vengono rilevati automaticamente anche indoor, con dati su tempo attivo, distanza, velocità e dislivello totale in discesa.
Quanto dura la batteria dei modelli da 46 mm?
Fino a 21 giorni con una singola carica è l’autonomia dichiarata per GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm in utilizzo leggero.
Watch GT 7 funziona con iPhone e Android?
Dispositivi iOS e Android sono entrambi compatibili con la serie HUAWEI WATCH GT 7 secondo quanto comunicato da Huawei.
Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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