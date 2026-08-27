27 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/Lenovo presenta nuovi PC LOQ e monitor Legion per il gaming

La notizia in sintesi Lenovo ha annunciato due laptop LOQ Essential, un tower e due monitor Legion.

I nuovi prodotti sono rivolti soprattutto a chi inizia a giocare su PC.

Il LOQ Essential 15IPH11 arriverà dalla fine di settembre 2026.

I monitor Legion propongono frequenze fino a 320Hz e una modalità fino a 360Hz.

Lenovo ha presentato il 25 agosto una nuova serie di prodotti gaming destinati in particolare a chi si avvicina al gioco su PC. L’annuncio comprende i portatili LOQ Essential 15IPH11 e 15IRH11, il desktop LOQ Tower 17IRH11 e i monitor Legion 27Q-20 e 27U-20, con configurazioni differenziate per grafica, aggiornabilità e frequenza di aggiornamento dei display.

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La società colloca i modelli LOQ Essential nella fascia d’ingresso della propria offerta gaming, mentre la linea Legion resta orientata a prodotti e periferiche per giocatori più esigenti, creator e utenti competitivi. Il primo modello di cui è stata indicata la disponibilità, il LOQ Essential 15IPH11, è atteso dalla fine di settembre 2026 con un prezzo di partenza stimato di 1.599 euro.

“L’ampio portfolio gaming di Lenovo è progettato per supportare ogni giocatore, indipendentemente dal punto del proprio percorso nel gaming,” ha dichiarato Jun Ouyang, Senior Vice President e General Manager, Consumer Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo. “Mentre Legion offre le prestazioni avanzate richieste dagli appassionati e dai giocatori competitivi, LOQ consente ai nuovi gamer PC di iniziare con fiducia grazie a una proposta concreta e accessibile. Questo impegno nell’aiutare ogni gamer al ‘Reach Their Impossible’ si riflette anche nel ruolo di Lenovo come Founding Partner dell’Esports World Cup, dove l’hardware Legion supporta il gaming ai più alti livelli della competizione.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Due portatili con grafica integrata o dedicata

Il LOQ Essential 15IPH11 utilizza processori Intel Core Ultra Series 3 e grafica integrata Intel Arc. Lenovo indica una gestione della memoria unificata, nella quale processore e componente grafica condividono la memoria di sistema e la allocano in base ai carichi di lavoro. Il portatile supporta inoltre ray tracing con accelerazione hardware, l’upscaling Intel XeSS e l’elaborazione locale di applicazioni AI compatibili attraverso una NPU dedicata.

Il display è da 15,3 pollici, in formato 16:10, con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e copertura dichiarata del 100% dello spazio colore sRGB. Il produttore dichiara un’autonomia fino a 21 ore, la compatibilità con ricarica USB-C da 65W a 100W tramite Thunderbolt 4 e la presenza di due slot per memoria e SSD. Il telaio risulta inoltre più sottile e leggero del 10% rispetto alla generazione precedente, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Il LOQ Essential 15IRH11 adotta invece processori Intel Core serie 200 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop. Mantiene il display da 15,3 pollici con refresh rate fino a 165Hz e copertura sRGB del 100%. Anche questo modello viene indicato come più sottile e leggero del 10% rispetto alla versione precedente; Lenovo segnala inoltre tasti personalizzati con dettagli trasparenti viola.

Il tower punta sugli aggiornamenti

Per chi preferisce un computer fisso, Lenovo ha annunciato il LOQ Tower 17IRH11, basato su processori Intel Core serie 200 e configurabile fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. La macchina può integrare fino a 32GB di memoria DDR5 a 5600MT/s e prevede la funzione Easy Upgrade Access, pensata per sostituire o aggiungere componenti senza strumenti.

Tra le caratteristiche indicate figurano supporto per SSD PCIe Gen4, possibilità di espandere lo storage interno e connettività Wi-Fi 7. Il tower dispone inoltre di condotti dell’aria nascosti e di modalità termiche selezionabili, per consentire all’utente di regolare il rapporto tra prestazioni e rumorosità. Completano la dotazione i software Legion Space e Nahimic by SteelSeries.

Monitor da 27 pollici per velocità o risoluzione

I due nuovi monitor Legion adottano pannelli PureSight Fast IPS da 27 pollici. Il Legion 27Q-20 propone risoluzione QHD, pari a 2560 × 1440 pixel, con frequenza nativa fino a 320Hz, tempo di risposta di 1ms GtG e 0,5ms MPRT. Supporta AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync e NVIDIA G-SYNC Compatible, oltre alla modalità Focus View che crea un’area visiva da 24,5 pollici con bordi laterali oscurati.

“I monitor gaming sono una componente fondamentale del modo in cui i giocatori percepiscono prestazioni, immersione e controllo,” ha dichiarato George Toh, Vice President e General Manager, Visuals Business, Intelligent Devices Group di Lenovo. “I Legion 27Q-20 e 27U-20 ampliano il nostro portfolio di display gaming, offrendo ai gamer il giusto equilibrio tra velocità, risoluzione e reattività, qualunque sia il loro stile di gioco, dai titoli competitivi ai mondi virtuali più ricchi dal punto di vista visivo.”

Il Legion 27U-20 offre invece una modalità doppia: UHD, 3840 × 2160 pixel, fino a 180Hz oppure FHD fino a 360Hz. Entrambi i monitor dichiarano copertura del 99% sRGB e del 95% DCI-P3, certificazione VESA DisplayHDR 400, luminosità di 400 nit e supporto a 1,07 miliardi di colori. Sono presenti anche hub USB, ingressi HDMI 2.1 FRL e DisplayPort 1.4, regolazioni ergonomiche e certificazione Eyesafe 2.0.

Lenovo non ha fornito nel testo diffuso informazioni complete su prezzi e date di arrivo degli altri dispositivi della gamma. L’annuncio conferma però l’ampliamento dell’offerta LOQ e Legion, con soluzioni che vanno dai portatili con grafica integrata ai desktop aggiornabili e ai display ad alta frequenza di aggiornamento.

FAQ

Quali prodotti gaming ha annunciato Lenovo?

Lenovo ha annunciato due laptop LOQ Essential, il desktop LOQ Tower 17IRH11 e i monitor Legion 27Q-20 e 27U-20.

Quando arriva il Lenovo LOQ Essential 15IPH11?

Lenovo indica la disponibilità del LOQ Essential 15IPH11 a partire dalla fine di settembre 2026.

Quanto costa il LOQ Essential 15IPH11?

Il prezzo di partenza stimato in Europa e nell’area META è di 1.599 euro.

Quale frequenza offre il monitor Legion 27U-20?

Il Legion 27U-20 raggiunge 180Hz in UHD oppure 360Hz in FHD attraverso la modalità Dual Mode.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.