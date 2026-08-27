Lenovo presenta nuovi PC LOQ e monitor Legion per il gaming

27 Agosto 2026

27 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/Lenovo presenta nuovi PC LOQ e monitor Legion per il gaming

La notizia in sintesi

  • Lenovo ha annunciato due laptop LOQ Essential, un tower e due monitor Legion.
  • I nuovi prodotti sono rivolti soprattutto a chi inizia a giocare su PC.
  • Il LOQ Essential 15IPH11 arriverà dalla fine di settembre 2026.
  • I monitor Legion propongono frequenze fino a 320Hz e una modalità fino a 360Hz.

Riassunto generato con AI

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Lenovo LOQ 15" Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB, 512GB SSD, Schermo 15.6" FHD (1920×1080) 144Hz, Windows 11 Home, Tastiera Retroilluminata

Lenovo LOQ è stato progettato per i gamers alle prime armi, scopri il tuo potenziale con l’elegante design Luna Grey ed esprimiti al meglio grazie a Lenovo AI Engine+ per l’ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale. · Vai oltre le prestazioni: I processori Intel Core HX sono caratterizzati da un’architettura ibrida recentemente ottimizzata e da una tecnologia leader del settore che consente di andare oltre il gaming e la creazione di contenuti · Potenziate da NVIDIA Blackwell, le GPU per laptop GeForce RTX Serie 50 offrono capacità di AI rivoluzionarie per giocatori e creatori. Moltiplicano le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, generano immagini a velocità senza precedenti e liberano la creatività con NVIDIA Studio.

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Lenovo ha presentato il 25 agosto una nuova serie di prodotti gaming destinati in particolare a chi si avvicina al gioco su PC. L’annuncio comprende i portatili LOQ Essential 15IPH11 e 15IRH11, il desktop LOQ Tower 17IRH11 e i monitor Legion 27Q-20 e 27U-20, con configurazioni differenziate per grafica, aggiornabilità e frequenza di aggiornamento dei display.

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La società colloca i modelli LOQ Essential nella fascia d’ingresso della propria offerta gaming, mentre la linea Legion resta orientata a prodotti e periferiche per giocatori più esigenti, creator e utenti competitivi. Il primo modello di cui è stata indicata la disponibilità, il LOQ Essential 15IPH11, è atteso dalla fine di settembre 2026 con un prezzo di partenza stimato di 1.599 euro.

“L’ampio portfolio gaming di Lenovo è progettato per supportare ogni giocatore, indipendentemente dal punto del proprio percorso nel gaming,” ha dichiarato Jun Ouyang, Senior Vice President e General Manager, Consumer Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo. “Mentre Legion offre le prestazioni avanzate richieste dagli appassionati e dai giocatori competitivi, LOQ consente ai nuovi gamer PC di iniziare con fiducia grazie a una proposta concreta e accessibile. Questo impegno nell’aiutare ogni gamer al ‘Reach Their Impossible’ si riflette anche nel ruolo di Lenovo come Founding Partner dell’Esports World Cup, dove l’hardware Legion supporta il gaming ai più alti livelli della competizione.”

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Due portatili con grafica integrata o dedicata

Il LOQ Essential 15IPH11 utilizza processori Intel Core Ultra Series 3 e grafica integrata Intel Arc. Lenovo indica una gestione della memoria unificata, nella quale processore e componente grafica condividono la memoria di sistema e la allocano in base ai carichi di lavoro. Il portatile supporta inoltre ray tracing con accelerazione hardware, l’upscaling Intel XeSS e l’elaborazione locale di applicazioni AI compatibili attraverso una NPU dedicata.

Il display è da 15,3 pollici, in formato 16:10, con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e copertura dichiarata del 100% dello spazio colore sRGB. Il produttore dichiara un’autonomia fino a 21 ore, la compatibilità con ricarica USB-C da 65W a 100W tramite Thunderbolt 4 e la presenza di due slot per memoria e SSD. Il telaio risulta inoltre più sottile e leggero del 10% rispetto alla generazione precedente, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Il LOQ Essential 15IRH11 adotta invece processori Intel Core serie 200 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop. Mantiene il display da 15,3 pollici con refresh rate fino a 165Hz e copertura sRGB del 100%. Anche questo modello viene indicato come più sottile e leggero del 10% rispetto alla versione precedente; Lenovo segnala inoltre tasti personalizzati con dettagli trasparenti viola.

Il tower punta sugli aggiornamenti

Per chi preferisce un computer fisso, Lenovo ha annunciato il LOQ Tower 17IRH11, basato su processori Intel Core serie 200 e configurabile fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. La macchina può integrare fino a 32GB di memoria DDR5 a 5600MT/s e prevede la funzione Easy Upgrade Access, pensata per sostituire o aggiungere componenti senza strumenti.

Tra le caratteristiche indicate figurano supporto per SSD PCIe Gen4, possibilità di espandere lo storage interno e connettività Wi-Fi 7. Il tower dispone inoltre di condotti dell’aria nascosti e di modalità termiche selezionabili, per consentire all’utente di regolare il rapporto tra prestazioni e rumorosità. Completano la dotazione i software Legion Space e Nahimic by SteelSeries.

Monitor da 27 pollici per velocità o risoluzione

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Lenovo Legion R27fc-30 Gaming Monitor – Display 27 pollici FullHD WLED 1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 0.5ms, 240Hz, Cavo HDMI – Raven Black – Esclusiva Amazon

il monitor gaming da 27 pollici Full HD WLED e’ equipaggiato con tecnologia IPS e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questo sofisticato display offre una nitidezza eccezionale dei dettagli e colori vibranti da qualsiasi angolazione. Rendete la vostra esperienza visiva impeccabile con questo monitor da 27 pollici Full HD." · La tecnologia FreeSync e G-Sync, in combinazione con un incredibile tempo di latenza di soli 0.5 ms, massimizza la reattività dello schermo. L’integrazione di AMD FreeSync aggiunge la ciliegina sulla torta, contribuendo a ridurre al minimo gli artefatti visivi e gli eventuali disallineamenti dell’immagine · Dotato di connessioni HDMI e DP, questo monitor offre diverse opzioni di input per soddisfare tutte le tue necessità

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I due nuovi monitor Legion adottano pannelli PureSight Fast IPS da 27 pollici. Il Legion 27Q-20 propone risoluzione QHD, pari a 2560 × 1440 pixel, con frequenza nativa fino a 320Hz, tempo di risposta di 1ms GtG e 0,5ms MPRT. Supporta AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync e NVIDIA G-SYNC Compatible, oltre alla modalità Focus View che crea un’area visiva da 24,5 pollici con bordi laterali oscurati.

“I monitor gaming sono una componente fondamentale del modo in cui i giocatori percepiscono prestazioni, immersione e controllo,” ha dichiarato George Toh, Vice President e General Manager, Visuals Business, Intelligent Devices Group di Lenovo. “I Legion 27Q-20 e 27U-20 ampliano il nostro portfolio di display gaming, offrendo ai gamer il giusto equilibrio tra velocità, risoluzione e reattività, qualunque sia il loro stile di gioco, dai titoli competitivi ai mondi virtuali più ricchi dal punto di vista visivo.”

Il Legion 27U-20 offre invece una modalità doppia: UHD, 3840 × 2160 pixel, fino a 180Hz oppure FHD fino a 360Hz. Entrambi i monitor dichiarano copertura del 99% sRGB e del 95% DCI-P3, certificazione VESA DisplayHDR 400, luminosità di 400 nit e supporto a 1,07 miliardi di colori. Sono presenti anche hub USB, ingressi HDMI 2.1 FRL e DisplayPort 1.4, regolazioni ergonomiche e certificazione Eyesafe 2.0.

Lenovo non ha fornito nel testo diffuso informazioni complete su prezzi e date di arrivo degli altri dispositivi della gamma. L’annuncio conferma però l’ampliamento dell’offerta LOQ e Legion, con soluzioni che vanno dai portatili con grafica integrata ai desktop aggiornabili e ai display ad alta frequenza di aggiornamento.

FAQ

Quali prodotti gaming ha annunciato Lenovo?

Lenovo ha annunciato due laptop LOQ Essential, il desktop LOQ Tower 17IRH11 e i monitor Legion 27Q-20 e 27U-20.

Quando arriva il Lenovo LOQ Essential 15IPH11?

Lenovo indica la disponibilità del LOQ Essential 15IPH11 a partire dalla fine di settembre 2026.

Quanto costa il LOQ Essential 15IPH11?

Il prezzo di partenza stimato in Europa e nell’area META è di 1.599 euro.

Quale frequenza offre il monitor Legion 27U-20?

Il Legion 27U-20 raggiunge 180Hz in UHD oppure 360Hz in FHD attraverso la modalità Dual Mode.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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