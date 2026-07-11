11 Luglio 2026

Home / STARTUP / Wimoove lancia in Italia WIM e WIM S per supportare la deambulazione assistita

La notizia in sintesi

Wimoove lancia in Italia gli esoscheletri medicali leggeri WIM e WIM S .

lancia in Italia gli esoscheletri medicali leggeri e . I dispositivi sono certificati CE Classe I secondo il Regolamento UE 2017/745.

Supportano la deambulazione in ambito sanitario, riabilitativo assistenziale e anche domestico.

Prezzi indicati: 3.200 euro più IVA per WIM, 2.800 euro più IVA per WIM S.

(Riassunto generato con AI)

Wimoove porta in Italia WIM e WIM S

Wimoove S.r.l. ha annunciato a Reggio Emilia l’arrivo in Italia di WIM e WIM S, definiti come i primi esoscheletri medicali leggeri certificati come dispositivi medici CE Classe I. I due sistemi, prodotti dalla sudcoreana WIRobotics, sono pensati per sostenere la deambulazione di persone con ridotta mobilità e per affiancare il lavoro di fisiatri, fisioterapisti, ortopedici e strutture riabilitative.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, il lancio risponde alla necessità di rendere più accessibili tecnologie indossabili leggere, utilizzabili non solo nei grandi ospedali ma anche in contesti assistenziali e domestici. L’obiettivo dichiarato è supportare il cammino quotidiano, favorire l’autonomia e offrire a pazienti e caregiver uno strumento da valutare insieme ai professionisti sanitari.

Come funzionano e a chi si rivolgono

A differenza degli esoscheletri orientati allo sport o alla performance outdoor, WIM e WIM S nascono per un impiego sanitario, riabilitativo e assistenziale. Il dispositivo agisce a livello dell’anca e sostiene il movimento naturale del passo tramite una coppia assistiva o resistiva che accompagna flessione ed estensione durante la camminata. La tecnologia, precisa l’azienda, è progettata per adattarsi al movimento dell’utente senza sostituirne il ruolo attivo e senza superare la valutazione del professionista sanitario.

La gamma si divide in due canali. WIM è destinato ai professionisti e alle strutture, tra cui centri riabilitativi, ospedali, RSA e operatori che possono integrarlo in percorsi guidati. WIM S è invece rivolto all’uso domestico e al consumer medicale, attraverso sanitarie e ortopedie partner, per pazienti e caregiver alla ricerca di un supporto nella vita quotidiana.

Paolo Ferretti, CEO di Wimoove, ha spiegato: “Con Wimoove vogliamo portare la robotica indossabile fuori da una dimensione esclusivamente ospedaliera e renderla più vicina ai bisogni reali delle persone e dei professionisti sanitari”. E ha aggiunto: “Il nostro obiettivo non è sostituire il medico, il fisiatra o il fisioterapista, ma offrire loro uno strumento innovativo per accompagnare percorsi di mobilità, autonomia e continuità assistenziale”.

Mercato, accesso e implicazioni cliniche

Le applicazioni potenziali indicate da Wimoove comprendono il supporto alla camminata nelle persone anziane con decadimento funzionale, la riabilitazione motoria, l’assistenza in presenza di ridotta mobilità, i programmi di home care e la continuità dopo la dimissione. L’azienda precisa però che l’idoneità all’uso resta sempre legata al quadro individuale e al confronto con il professionista sanitario.

La tecnologia WIM, si legge nella nota, è stata oggetto di studi e valutazioni clinico-funzionali su popolazioni anziane e in contesti di cammino assistito. La documentazione disponibile riporta risultati riferiti a velocità del passo, equilibrio, resistenza, forza articolare e riduzione dello sforzo muscolare, elementi che possono alimentare il confronto con specialisti e strutture interessate a integrare la robotica indossabile nei propri percorsi.

Un punto chiave è il modello di accesso. Wimoove sta costruendo una rete di professionisti, sanitarie, ortopedie e strutture partner per consentire agli utenti di conoscere il prodotto e valutare una prova guidata. I prezzi di listino indicati sono 3.200 euro più IVA per WIM e 2.800 euro più IVA per WIM S. Il prodotto è acquistabile liberamente; prescrizione medica e documentazione servono agli aventi diritto per IVA al 4% e detrazione fiscale del 19%.

FAQ

Cosa sono WIM e WIM S?

Sì, sono esoscheletri medicali leggeri indossabili per supportare la deambulazione di persone con ridotta mobilità in ambito sanitario, riabilitativo, assistenziale e domestico.

Chi produce e distribuisce i dispositivi?

Sì, i dispositivi sono prodotti da WIRobotics, azienda sudcoreana, mentre Wimoove ne cura sviluppo europeo, distribuzione e introduzione nel mercato italiano.

Qual è la certificazione dei due esoscheletri?

Sì, WIM e WIM S sono indicati come dispositivi medici CE Classe I secondo il Regolamento UE 2017/745.

Quanto costano WIM e WIM S?

Sì, il listino comunicato indica 3.200 euro più IVA per WIM e 2.800 euro più IVA per WIM S.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Wimoove.