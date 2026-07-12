12 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Renault 4 E-Tech Plein Sud debutta con tetto in tela elettrico

La notizia in sintesi

Renault 4 E-Tech Plein Sud introduce un tetto in tela elettrico da 800 per 920 millimetri.

introduce un tetto in tela elettrico da 800 per 920 millimetri. Motore da 148 cavalli e batteria da 52 kWh restano invariati.

L’autonomia WLTP dichiarata è fino a 389 km, contro 400 km del tetto fisso.

Gli ordini generali apriranno dal 14 maggio dopo la fase riservata agli R Pass.

(Riassunto generato con AI)

Renault 4 E-Tech Plein Sud, il tetto guarda al passato

Renault amplia la gamma della propria crossover elettrica con la Renault 4 E-Tech Plein Sud, versione che riprende uno degli elementi più riconoscibili della storica Renault 4 degli anni Sessanta: il tetto in tela. La novità è proposta negli allestimenti Techno+ e Iconic+ e affianca la configurazione con tetto fisso, senza modificare motore, batteria e impostazione tecnica del modello.

Il tetto apribile elettrico punta a rendere più marcato il legame tra il design contemporaneo e l’eredità del modello originario, offrendo un’esperienza di guida a cielo aperto anche ai passeggeri posteriori. Per Renault, la Plein Sud è l’unico SUV elettrico del segmento B a proporre questa soluzione.

Gli ordini sono già disponibili per i clienti in possesso di R Pass, il programma che garantiva priorità nella prenotazione. Per gli altri acquirenti, la possibilità di ordinare la Renault 4 E-Tech Plein Sud è prevista dal 14 maggio, con prezzi comunicati per Regno Unito e Francia.

Dimensioni del tetto, autonomia e prezzi comunicati

L’apertura in tela misura 800 per 920 millimetri e si ripiega elettricamente in più stadi. Il sistema è comandabile attraverso i controlli dell’auto, ma può essere attivato anche tramite Reno, l’assistente vocale indicato da Renault; una funzione che integra il tetto nell’ecosistema di bordo del veicolo.

Sotto la carrozzeria, la Plein Sud mantiene il motore anteriore da 148 cavalli, equivalenti a 110 kW, e la batteria da 52 kWh della Renault 4 E-Tech standard. L’autonomia dichiarata arriva fino a 242 miglia nel ciclo WLTP, pari a circa 389 chilometri, rispetto alle 249 miglia, circa 400 chilometri, della versione con tetto fisso.

La differenza di percorrenza indicata è quindi contenuta, un dato rilevante perché il nuovo tetto non comporta un cambiamento della base tecnica del modello. Il sovrapprezzo annunciato è di circa 1.750 euro rispetto agli allestimenti equivalenti con tetto fisso.

Nel Regno Unito, il prezzo parte da circa 32.000 euro dopo l’applicazione dell’incentivo governativo di circa 4.400 euro per le auto elettriche. In Francia, il listino parte da 31.110 euro dopo gli incentivi: valori che dipendono dalle condizioni indicate per ciascun mercato.

Sicurezza aggiornata per l’intera gamma elettrica

L’arrivo della Plein Sud coincide con un aggiornamento che riguarda tutta la gamma Renault 4 E-Tech. La casa ha introdotto il monitoraggio della stanchezza del conducente e una funzione di arresto di emergenza, progettata per rallentare il veicolo in sicurezza se chi guida non risulta più reattivo.

Secondo quanto comunicato, l’intervento risponde alle più recenti normative europee. L’aggiornamento affianca così alla personalizzazione del tetto una revisione delle dotazioni di assistenza alla guida disponibili sull’intera crossover elettrica.

La conseguenza concreta è che le novità di sicurezza non restano limitate alla Plein Sud: interessano l’intera offerta Renault 4 E-Tech, mentre la versione con tetto in tela resta l’elemento distintivo della nuova proposta.

FAQ

Quanto misura il tetto della Renault 4 E-Tech Plein Sud?

Sì, il tetto in tela ha un’apertura di 800 per 920 millimetri e si ripiega elettricamente in più stadi.

Quale autonomia dichiara la Renault 4 E-Tech Plein Sud?

Sì, l’autonomia massima dichiarata è di 242 miglia WLTP, circa 389 chilometri, contro circa 400 chilometri della versione con tetto fisso.

Il tetto apribile può essere comandato a voce?

Sì, Renault indica che il tetto può essere aperto anche chiedendo l’attivazione all’assistente vocale Reno.

Quanto costa la Plein Sud rispetto alla versione standard?

Sì, il sovrapprezzo comunicato è di circa 1.750 euro rispetto ai modelli equivalenti della Renault 4 E-Tech con tetto fisso.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.