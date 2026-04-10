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Autostrade a 120 km orari, il piano alternativo al taglio delle accise per contenere i costi carburante

Autostrade a 120 km orari, il piano alternativo al taglio delle accise per contenere i costi carburante

Crisi energetica globale, prezzi carburanti alti e rischi per l’Europa entro maggio

Chi: Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea). Cosa: avverte che benzina, diesel e carburanti per aerei resteranno cari e scarsi, con rischio di crisi severa. Dove: soprattutto in Europa, ma con effetti globali. Quando: nei prossimi mesi, con un possibile punto critico già da maggio. Perché: la crisi energetica innescata dai conflitti in Medio Oriente e dalle interruzioni nello Stretto di Hormuz sta comprimendo produzione e approvvigionamenti di petrolio, gas e carburanti, superando per intensità le precedenti tre grandi crisi energetiche.

In sintesi:

  • Secondo l’Iea viviamo la più grave crisi energetica della storia moderna.
  • Lo Stretto di Hormuz è il punto geopolitico decisivo per petrolio e gas.
  • Alcuni paesi europei rischiano carenza di gasolio e cherosene da maggio.
  • Un limite di velocità ridotto taglierebbe fino al 6% dei consumi di petrolio.

Perché lo Stretto di Hormuz decide il destino energetico globale

Fatih Birol sintetizza la fragilità attuale: *“Il destino dell’economia mondiale è appeso allo Stretto di Hormuz”*, passaggio largo appena 30 chilometri da cui transita una quota cruciale delle esportazioni di petrolio e gas.

ai livelli prebellici. Se invece il cessate il fuoco dovesse fallire e l’Iran decidesse di bloccare lo stretto, la crisi energetica tornerebbe “immediatamente a livelli critici”.

I segnali di tensione sono già visibili: paesi come Bangladesh e Pakistan hanno iniziato a razionare il gas naturale per le industrie energivore. L’Europa, secondo l’Iea, non è al riparo: senza una ripresa rapida della produzione globale di gasolio e cherosene, alcuni Stati europei potrebbero trovarsi in una situazione critica già a maggio, con impatti diretti su logistica, trasporti su gomma e settore aereo.

Limite di velocità e misure mirate: la strategia suggerita dall’Iea

Per Birol, gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti devono restare solo strumenti d’emergenza di breve periodo: il taglio delle accise favorisce anche i redditi più alti e incide poco sui chilometri percorsi.

L’Iea raccomanda invece misure mirate: sostegni economici diretti alle famiglie a basso reddito, tramite pagamenti forfettari sganciati dai consumi energetici, per proteggere i più vulnerabili senza incentivare l’uso eccessivo dell’auto.

Birol propone poi una leva strutturale spesso sottovalutata: il limite di velocità. *“Anche una riduzione di soli 10 km/h sulle autostrade può diminuire il consumo nazionale di petrolio fino al 6%”*, indicano le analisi dell’Iea. Secondo l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente, un limite di 120 km/h sulle autostrade e 80 km/h sulle extraurbane permetterebbe alla Germania di risparmiare circa 3,2 miliardi di litri l’anno di benzina e gasolio.

Pur rivolgendosi alla platea di Der Spiegel, il messaggio di Birol è estensibile a tutto il continente. Paesi come Spagna, Portogallo, Svizzera, Regno Unito e Paesi Bassi applicano già limiti più stringenti rispetto a quelli italiani, con soglie di 100-120 km/h oltre le quali scattano le sanzioni.

Rischio carenza di carburante per aerei negli aeroporti europei

La pressione non riguarda solo la mobilità su strada. Secondo Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei, il blocco parziale delle rotte energetiche nello Stretto di Hormuz sta erodendo rapidamente le scorte di carburante per aerei.

In una lettera visionata dal Financial Times, Aci Europe avverte che, se il traffico marittimo attraverso lo stretto non riprenderà “in modo significativo e stabile” entro tre settimane, l’Unione europea potrebbe affrontare una carenza “sistemica” di jet fuel.

Le scorte aeroportuali si stanno assottigliando proprio mentre *“l’impatto delle attività militari sulla domanda”* di petrolio stressa ulteriormente le filiere. In uno scenario di approvvigionamento compromesso, potrebbero scattare riduzioni di voli, rialzi dei prezzi dei biglietti e priorità alle rotte considerate essenziali, con ripercussioni dirette su turismo, cargo aereo e catene logistiche europee.

FAQ

Perché benzina e diesel resteranno alti e volatili nei prossimi mesi?

I prezzi resteranno elevati perché la produzione e la logistica di petrolio, gas e carburanti sono gravemente danneggiate dai conflitti e dalle tensioni sullo Stretto di Hormuz.

Che impatto avrebbe il blocco dello Stretto di Hormuz sull’Europa?

Un blocco ridurrebbe drasticamente le forniture di petrolio e gas, facendo esplodere i prezzi e causando carenze di gasolio, cherosene e carburante per aerei in diversi paesi europei.

Quanto può ridurre i consumi di carburante un limite di velocità?

Secondo l’Iea, una riduzione di 10 km/h sulle autostrade può tagliare fino al 6% il consumo nazionale di petrolio, con benefici immediati su costi ed emissioni.

Quali misure proteggono meglio i redditi bassi dal caro-carburante?

Funzionano meglio i sostegni diretti, come pagamenti forfettari indipendenti dai consumi energetici, che aiutano le famiglie vulnerabili senza incentivare l’uso eccessivo dell’auto privata.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulla crisi energetica?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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