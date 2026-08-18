18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Attacchi bit-flip, bastano cinque bit per bloccare un robot

La notizia in sintesi Otto ricercatori hanno analizzato gli attacchi bit-flip sui modelli VLA.

Da uno a cinque bit mirati possono azzerare le prestazioni robotiche.

Le policy flow-matching richiedono molti più bit per essere compromesse.

La protezione selettiva dei pesi aumenta la resistenza dei sistemi.

Bit-flip e robot: la vulnerabilità dei modelli VLA

I modelli Vision-Language-Action (VLA), impiegati per tradurre istruzioni visive e testuali in movimenti robotici, risultano vulnerabili a manipolazioni mirate della memoria. Lo dimostra uno studio pubblicato il 18 agosto 2026 e firmato da Yudong Gao, Linghan Chen, Wenhan Wu, Mia Zhou, Jiyao Wang, Kaiyan Ji, Mingyu Guo e Honglong Chen. La ricerca esamina attacchi bit-flip sui pesi quantizzati dei modelli, cioè alterazioni di pochi bit capaci di bloccare o rendere imprevedibile il comportamento di un robot.

Il tema riguarda soprattutto i sistemi embedded, dai bracci industriali alle piattaforme autonome, dove la quantizzazione INT8 consente di eseguire modelli complessi su hardware con risorse limitate. Il vantaggio in efficienza, però, espone una superficie d’attacco collegata alla corruzione fisica della memoria, inclusi guasti in stile Rowhammer contro le DRAM. La rilevanza della scoperta sta nel fatto che l’integrità dei pesi diventa un elemento di sicurezza direttamente collegato alle azioni fisiche delle macchine.

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Perché pochi bit mirati producono effetti estremi

Lo studio distingue nettamente tra errori casuali e manipolazioni selezionate tramite gradiente, una tecnica che individua i pesi più influenti nelle decisioni del modello. Centinaia di bit-flip casuali distribuiti nella rete hanno avuto effetti quasi nulli sulle prestazioni, mentre pochi flip scelti con precisione hanno fatto precipitare a zero il successo del robot in circuito chiuso. Il risultato indica che non si tratta di un malfunzionamento hardware generico, ma di un attacco che richiede conoscenza dell’architettura interna del sistema.

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La vulnerabilità si concentra in alcuni strati generatori d’azione e cambia in base alla testata di decodifica. Nei modelli con regressione diretta o policy basata su token, da uno a cinque bit alterati sono risultati sufficienti per azzerare le prestazioni. Le policy fondate sul flow-matching hanno mostrato invece una maggiore resilienza, richiedendo circa 100-300 flip per ottenere un effetto equivalente.

I ricercatori hanno inoltre applicato una manifold-escape loss a direzione fissa al modello π0, riducendo il budget necessario da circa 1.000 a 100 bit. In un test su robot reali con flip emulati e calibrati sul compito, il successo è sceso a zero su 20 tentativi, rispetto a 14 su 20 in condizioni pulite e 16 su 20 con disturbi casuali globali. Il confronto rafforza l’evidenza sperimentale di un rischio operativo, non solo teorico.

La protezione dei pesi come requisito di sicurezza

La ricerca segnala che la difesa non richiede necessariamente la protezione totale del modello. In una testata a regressione diretta, salvaguardare il 3,1% dei pesi ha mantenuto il 60% del successo del compito anche con 100 bit alterati. Proteggere il 5,3% dei pesi ha invece spostato la soglia di rottura in circuito aperto da tre flip a 100.

La conseguenza potenziale riguarda produttori e integratori di robotica: con l’aumento di modelli VLA compressi su hardware economico, la protezione selettiva dei pesi potrebbe assumere un ruolo paragonabile a firmware e crittografia. Gli autori individuano nell’integrità dei pesi un confine di sicurezza per i modelli fondazionali incorporati che controllano macchine autonome.

FAQ

Cosa sono gli attacchi bit-flip?

Sì, sono manipolazioni di singoli bit nella memoria che possono corrompere i pesi INT8 di un modello VLA e modificarne il comportamento.

Quanti bit bastano per fermare un robot?

Sì, nei modelli con regressione diretta o policy basata su token possono bastare da uno a cinque bit mirati.

I bit-flip casuali sono altrettanto pericolosi?

No, centinaia di alterazioni casuali distribuite nella rete non hanno compromesso in modo significativo le prestazioni osservate.

Quali modelli resistono maggiormente all’attacco?

Sì, le policy basate su flow-matching risultano più resistenti, poiché richiedono circa 100-300 flip per produrre lo stesso effetto distruttivo.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.