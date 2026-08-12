Meta e Nvidia lanciano nuovi modelli di IA open per gli sviluppatori

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Meta e Nvidia rilasciano nuovi modelli AI scaricabili gratuitamente.

e rilasciano nuovi modelli AI scaricabili gratuitamente. L’offerta punta a rafforzare l’ecosistema statunitense dell’intelligenza artificiale aperta.

Il mercato resta competitivo, con modelli cinesi di DeepSeek , Moonshot AI e Alibaba .

, e . Per Meta, il ritorno agli open weights richiede fiducia da sviluppatori e imprese.

( Riassunto generato con AI)

Meta e Nvidia rilanciano l’AI aperta

Meta e Nvidia hanno pubblicato questa settimana nuovi modelli di intelligenza artificiale disponibili gratuitamente per gli sviluppatori attraverso l’ecosistema open source, secondo quanto riportato da CNBC. Le due aziende statunitensi intendono competere nel mercato dei modelli ad alta capacità, oggi dominato anche da prodotti proprietari di OpenAI e Anthropic e da alternative cinesi come DeepSeek, Moonshot AI e Qwen di Alibaba.

La scelta arriva dopo l’appello rivolto dalle grandi aziende tecnologiche ai decisori politici contro restrizioni ritenute premature sui modelli open-weight, compresi quelli provenienti dalla Cina. Al centro del confronto ci sono sicurezza nazionale, concorrenza, accesso alla tecnologia e controllo della proprietà intellettuale.

Per i promotori dell’apertura, rendere ispezionabili e utilizzabili i modelli può ampliare l’innovazione e limitare la concentrazione del potere tecnologico in poche piattaforme. I critici, invece, richiamano i possibili rischi legati alla diffusione e al riuso dei sistemi AI.

I modelli rilasciati e la sfida del mercato

Meta ha presentato lunedì Muse Glimmer, nell’ambito della strategia che prevede la condivisione con la comunità open source dei suoi modelli più potenti. Il CEO Mark Zuckerberg ha inoltre annunciato l’apertura dei pesi di Muse Spark 1.2, cioè calcoli e regole che determinano il funzionamento e il comportamento del modello.

Il giorno successivo Nvidia ha lanciato Nemotron 3.5 Lightning, derivato dalla famiglia Nemotron 3 pubblicata a dicembre. Il produttore di chip definisce i propri modelli “veramente open source” perché rende accessibili dataset di addestramento, tecniche e pesi, consentendo agli sviluppatori di esaminarli.

I prodotti annunciati sono più piccoli rispetto ai maggiori modelli generalisti e sono pensati per funzionare sui laptop, anche per attività quali agenti digitali eseguiti direttamente sul dispositivo. È un posizionamento rilevante: l’utilità dell’offerta dipenderà non solo dalle prestazioni, ma dalla capacità di rispondere a esigenze di implementazione locale e controllo dei dati.

Aaron Levie, CEO di Box e firmatario della lettera delle aziende tecnologiche, ha definito il piano di Zuckerberg per Muse Spark 1.2 “un affare molto importante”, sostenendo che possa competere con i principali foundation model di Anthropic e OpenAI. Per Levie, l’iniziativa segnala che gli Stati Uniti potranno disporre di modelli open source vicini alla frontiera tecnologica.

Fiducia degli sviluppatori e prospettive

Il ritorno di Meta al modello aperto non parte però da zero. La società aveva già adottato questa strada con Llama, ma il rilascio di Llama 4 nell’aprile 2025 non aveva convinto gli sviluppatori; in seguito l’azienda ha investito miliardi per riorganizzare la divisione AI, affidandone la guida al CEO di Scale AI, Alexandr Wang.

Umesh Sachdev, CEO della startup Uniphore, ritiene che il passaggio precedente da open weight a modelli proprietari abbia incrinato il rapporto con sviluppatori terzi. “L’emozione dei miei sviluppatori in Uniphore è che si sentono quasi traditi”, ha affermato.

Per l’analista Charlie Dai di Forrester, il cambio di rotta è strategicamente importante perché riporta un grande fornitore statunitense di AI avanzata nell’ecosistema aperto. La conseguenza futura sarà la necessità per Meta di costruire un ecosistema durevole, non limitandosi al rilascio di modelli competitivi.

FAQ

Quali modelli hanno presentato Meta e Nvidia?

Sì, Meta ha presentato Muse Glimmer, mentre Nvidia ha lanciato Nemotron 3.5 Lightning, un modello derivato dalla famiglia Nemotron 3.

Cosa significa rendere aperti i pesi AI?

Sì, significa rendere disponibili calcoli e regole che definiscono funzionamento e comportamento del modello, permettendo agli sviluppatori di scaricarlo e sperimentare.

Per quali dispositivi sono pensati i nuovi modelli?

Sì, i modelli annunciati sono più piccoli e progettati per operare sui laptop, anche per supportare agenti digitali direttamente sul dispositivo.

Perché le aziende valutano alternative ai modelli cinesi?

Sì, secondo Aaron Levie, alcuni utilizzi in grandi agenzie governative e banche potrebbero ostacolare l’adozione di modelli open source non domestici.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.