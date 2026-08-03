Alibaba presenta Qwen3.8-Max, modello AI da 2,4 trilioni di parametri

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Alibaba presenta il modello AI Qwen3.8-Max da 2,4 trilioni di parametri.

presenta il modello AI da 2,4 trilioni di parametri. I pesi del modello saranno pubblicati dalla prossima settimana.

Il sistema punta su coding autonomo, analisi multimodale e applicazioni enterprise.

Il mercato ha premiato l’annuncio con un rialzo fino al 7,3%.

( Riassunto generato con AI)

Alibaba rilancia con Qwen3.8-Max

Alibaba ha presentato il 3 agosto 2026 Qwen3.8-Max, nuovo modello di intelligenza artificiale destinato a rafforzare la posizione del gruppo di Hangzhou nella competizione globale con aziende come Anthropic e OpenAI. Il sistema conta 2,4 trilioni di parametri, con 95 miliardi attivi, ed è già accessibile via API.

La novità centrale è l’imminente rilascio dei pesi open-weight, previsto dalla prossima settimana anche per Qwen3.8-27B. La scelta restituisce a sviluppatori e imprese la possibilità di scaricare, personalizzare e distribuire il modello, con maggiore controllo su privacy, infrastruttura e ottimizzazione delle prestazioni.

Secondo i dati diffusi da Alibaba, Qwen3.8-Max supera Kimi K3 di Moonshot in diversi benchmark e si colloca vicino ai modelli di fascia alta internazionali. L’annuncio ha spinto le azioni del gruppo fino al 7,3% nella giornata, segnalando l’attenzione degli investitori verso l’AI come leva di crescita per cloud e servizi alle imprese.

Prestazioni, limiti e valore strategico

Qwen3.8-Max è costruito sulle fondamenta di Qwen 3.5 e adotta un’architettura che attiva le componenti necessarie al singolo compito, con l’obiettivo di contenere elaborazione e latenza. Alibaba indica tra gli impieghi principali il coding autonomo, la ricerca complessa, l’analisi di video e documenti estesi, la visualizzazione 3D e la ricostruzione di applicazioni da screenshot.

Tra le dimostrazioni rese note figura il lavoro sul progetto open source oh-my-cli: oltre dieci giorni di coding autonomo, 265 commit e 127 pull request. Il modello avrebbe inoltre analizzato contenuti video oltre le 100 ore attraverso grafi di memoria temporale e gestito attività che combinano codice e interfacce grafiche.

I risultati citati sono dati del produttore e vanno letti come benchmark aziendali, non come una certificazione indipendente delle prestazioni. Tuttavia, l’apertura dei pesi di un modello della classe Qwen-Max può spostare la competizione dall’addestramento proprietario all’integrazione su misura, pur lasciando aperta la questione dei costi infrastrutturali richiesti da sistemi di questa dimensione.

Il rilascio arriva mentre la concorrenza tra laboratori cinesi e statunitensi si misura non solo sui punteggi, ma sulla disponibilità effettiva dei modelli e sulla loro adozione aziendale. Per Alibaba Cloud, il modello diventa quindi uno strumento per attrarre clienti che vogliono costruire prodotti AI su scala.

Open-weight e tensione tecnologica

La distribuzione pubblica dei pesi può ampliare la base di sviluppatori attorno all’ecosistema Qwen, ma richiederà risorse di calcolo rilevanti per eseguire e adattare il modello. Il vantaggio competitivo dipenderà quindi dalla capacità di trasformare l’accessibilità tecnica in servizi sostenibili.

Il quadro resta condizionato anche dalla rivalità tra Cina e Stati Uniti. Vey-Sern Ling, managing director di Union Bancaire Privée, ha osservato: “Il modello Qwen 3.8 di Alibaba è un’altra prova, dopo Kimi K3.” Il riferimento è alla riduzione percepita del divario tra modelli cinesi e americani.

In prospettiva, la verifica più significativa sarà l’adozione concreta da parte di imprese e ricercatori, oltre i test comparativi annunciati dal produttore.

FAQ

Cos’è Qwen3.8-Max di Alibaba?

Sì, è il nuovo modello AI di punta di Alibaba, basato su 2,4 trilioni di parametri e progettato per attività complesse end-to-end.

Quando saranno disponibili i pesi del modello?

Sì, Alibaba ha annunciato il rilascio pubblico dei pesi di Qwen3.8-Max e Qwen3.8-27B dalla prossima settimana.

Qwen3.8-Max è già utilizzabile?

Sì, il modello è già accessibile via API, mentre l’accesso open-weight permetterà successivamente di scaricare e personalizzare i pesi.

Quali attività può svolgere Qwen3.8-Max?

Sì, può affrontare coding autonomo, ricerca, analisi di documenti e video, progettazione di applicazioni e flussi di lavoro multimodali.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e The Cryptonomist.