6 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/PULSAR debutta a Perugia: cioccolato e scienza a Eurochocolate

La ricerca scientifica applicata al cioccolato sarà al centro della tappa perugina di PULSAR, in programma il 13 e 14 novembre 2026 nell’ambito della 32ª edizione di Eurochocolate. Il festival itinerante, nato da un’idea di iliad e realizzato da Open, proporrà attività di orientamento per gli studenti e un incontro pubblico con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il programma metterà in relazione formazione tecnico-scientifica, produzione agroalimentare e innovazione, usando il cioccolato come punto di partenza per affrontare questi temi.

Per PULSAR si tratta del primo appuntamento nel capoluogo umbro. Il percorso del festival prevede sette città italiane nel 2026: Roma, Milano, Verona, Cagliari e Genova hanno già ospitato le sue iniziative. A Perugia il calendario sarà diviso tra una giornata al liceo, riservata alle classi quinte, e un pomeriggio nel centro storico, aperto al pubblico su prenotazione.

Il 13 novembre le attività con gli studenti

La prima giornata si svolgerà venerdì 13 novembre al Liceo Assunta Pieralli di Perugia. Gli studenti delle quinte parteciperanno a laboratori interattivi, workshop e attività di orientamento sulle discipline STEM, con un’attenzione alle possibilità di studio e di lavoro legate alle materie scientifiche e tecnologiche.

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Le attività sono organizzate in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sono previste la partecipazione del divulgatore scientifico e content creator Marco Martinelli, conosciuto come “Il Giallino”, e quella di alcuni studenti dell’Università di Perugia. L’appuntamento scolastico sarà dedicato all’esplorazione delle discipline tecnico-scientifiche attraverso esperienze pratiche, affiancando l’orientamento alla conoscenza dei possibili percorsi successivi al diploma.

Il confronto al Museo Città del Cioccolato

Sabato 14 novembre il programma si sposterà al Museo Città del Cioccolato, in piazza Matteotti 18. L’inizio è fissato alle 17:00 e l’ingresso sarà gratuito con prenotazione. In apertura sono previsti i saluti del fondatore di Eurochocolate Eugenio Guarducci e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, la cui presenza è ancora in attesa di conferma.

Seguirà un’intervista al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul contributo della ricerca e dell’innovazione alla valorizzazione del cioccolato italiano. Il rapporto tra conoscenze scientifiche e produzione sarà poi sviluppato nel panel “Come scienza e tecnologia reinventano il Made in Italy, a partire dal cioccolato”.

Al confronto prenderanno parte Michele Rillo, Chief of staff & External Affairs Director di iliad Italia, Marco Martinelli e Tommaso Grollero, vincitore del World Chocolate Masters 2026. Quello di Grollero è il secondo titolo italiano nella storia della manifestazione dal 2013. A moderare sarà Francesca Milano, vicedirettrice vicaria di Open.

La discussione riguarderà il rapporto tra tradizione produttiva, ricerca e tecnologia nel settore agroalimentare italiano. Tra i temi annunciati figurano la competitività delle imprese e le opportunità per i giovani: il cioccolato sarà quindi il caso concreto attraverso cui parlare sia di produzione sia di formazione.

La degustazione e la qualità del cacao

Dopo il panel è prevista una masterclass curata da Cacao of Excellence, programma internazionale di Bioversity International e CIAT che dal 2009 assegna riconoscimenti alla qualità e alla diversità aromatica del cacao e ai suoi coltivatori.

La sessione sarà dedicata alla degustazione, con un percorso tra aromi, sapori e aspetti scientifici del cioccolato. Sarà l’ultima attività dell’appuntamento pubblico: dopo il confronto sulle applicazioni della ricerca al settore agroalimentare, i partecipanti potranno approfondire le caratteristiche sensoriali del prodotto. Le due giornate collegheranno così l’orientamento scolastico al tema delle conoscenze impiegate nella produzione e nella valutazione del cioccolato.