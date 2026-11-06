 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
PULSAR debutta a Perugia: cioccolato e scienza a Eurochocolate

PULSAR debutta a Perugia: cioccolato e scienza a Eurochocolate

6 Novembre 2026

6 Novembre 2026/Home/MOBILE/PULSAR debutta a Perugia: cioccolato e scienza a Eurochocolate

La ricerca scientifica applicata al cioccolato sarà al centro della tappa perugina di PULSAR, in programma il 13 e 14 novembre 2026 nell’ambito della 32ª edizione di Eurochocolate. Il festival itinerante, nato da un’idea di iliad e realizzato da Open, proporrà attività di orientamento per gli studenti e un incontro pubblico con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Il programma metterà in relazione formazione tecnico-scientifica, produzione agroalimentare e innovazione, usando il cioccolato come punto di partenza per affrontare questi temi.

Offerta Amazon

DIBYS Kit Fai da Te per Fare il Cioccolato | Set Degustazione con 12 Ingredienti Naturali | Idea Regalo per Compleanni | Kit Cioccolata per Principianti

FAI IL TUO CIOCCOLATO: Questo kit include tutti gli utensili necessari per creare deliziose creazioni fatte in casa. Grazie alle istruzioni dettagliate passo dopo passo, preparare il cioccolato diventa un’esperienza semplice e piacevole. · VARIETÀ DI GUSTI: Dal cioccolato fondente intenso al cremoso cioccolato al latte fino al delicato cioccolato bianco – ogni varietà è stata accuratamente selezionata per offrire un’esperienza di gusto unica. · RICCA SELEZIONE DI TOPPING: Dai lamponi liofilizzati ai petali di rosa, dalle codette colorate all’uvetta dolce, fino al riso soffiato e alle nocciole. Scegli e combina 12 ingredienti per rendere le tue creazioni davvero uniche.

Prezzo su Amazon49,87 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Per PULSAR si tratta del primo appuntamento nel capoluogo umbro. Il percorso del festival prevede sette città italiane nel 2026: Roma, Milano, Verona, Cagliari e Genova hanno già ospitato le sue iniziative. A Perugia il calendario sarà diviso tra una giornata al liceo, riservata alle classi quinte, e un pomeriggio nel centro storico, aperto al pubblico su prenotazione.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Il 13 novembre le attività con gli studenti

La prima giornata si svolgerà venerdì 13 novembre al Liceo Assunta Pieralli di Perugia. Gli studenti delle quinte parteciperanno a laboratori interattivi, workshop e attività di orientamento sulle discipline STEM, con un’attenzione alle possibilità di studio e di lavoro legate alle materie scientifiche e tecnologiche.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le attività sono organizzate in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sono previste la partecipazione del divulgatore scientifico e content creator Marco Martinelli, conosciuto come “Il Giallino”, e quella di alcuni studenti dell’Università di Perugia. L’appuntamento scolastico sarà dedicato all’esplorazione delle discipline tecnico-scientifiche attraverso esperienze pratiche, affiancando l’orientamento alla conoscenza dei possibili percorsi successivi al diploma.

Il confronto al Museo Città del Cioccolato

Sabato 14 novembre il programma si sposterà al Museo Città del Cioccolato, in piazza Matteotti 18. L’inizio è fissato alle 17:00 e l’ingresso sarà gratuito con prenotazione. In apertura sono previsti i saluti del fondatore di Eurochocolate Eugenio Guarducci e della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, la cui presenza è ancora in attesa di conferma.

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch

Seguirà un’intervista al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul contributo della ricerca e dell’innovazione alla valorizzazione del cioccolato italiano. Il rapporto tra conoscenze scientifiche e produzione sarà poi sviluppato nel panel “Come scienza e tecnologia reinventano il Made in Italy, a partire dal cioccolato”.

Al confronto prenderanno parte Michele Rillo, Chief of staff & External Affairs Director di iliad Italia, Marco Martinelli e Tommaso Grollero, vincitore del World Chocolate Masters 2026. Quello di Grollero è il secondo titolo italiano nella storia della manifestazione dal 2013. A moderare sarà Francesca Milano, vicedirettrice vicaria di Open.

La discussione riguarderà il rapporto tra tradizione produttiva, ricerca e tecnologia nel settore agroalimentare italiano. Tra i temi annunciati figurano la competitività delle imprese e le opportunità per i giovani: il cioccolato sarà quindi il caso concreto attraverso cui parlare sia di produzione sia di formazione.

La degustazione e la qualità del cacao

Dopo il panel è prevista una masterclass curata da Cacao of Excellence, programma internazionale di Bioversity International e CIAT che dal 2009 assegna riconoscimenti alla qualità e alla diversità aromatica del cacao e ai suoi coltivatori.

La sessione sarà dedicata alla degustazione, con un percorso tra aromi, sapori e aspetti scientifici del cioccolato. Sarà l’ultima attività dell’appuntamento pubblico: dopo il confronto sulle applicazioni della ricerca al settore agroalimentare, i partecipanti potranno approfondire le caratteristiche sensoriali del prodotto. Le due giornate collegheranno così l’orientamento scolastico al tema delle conoscenze impiegate nella produzione e nella valutazione del cioccolato.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a cialde E.S.E. di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine per caffè americano di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
SMART CITIES
James Dyson Award premia Sentinel e Rumble Rims
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 4 nov
#2
EVENTI
Forum Retail porta a Milano robot umanoidi e innovazione digitale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 3 nov
#3
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
The Power of Data indaga il potere digitale con immagini AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 1 nov
#4
MOTORI
LEPAS promuove L8 in Italia con pubblicità e roadshow
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 nov
#5
INTERNET
Dyson, sconti fino a 350 euro su quattro prodotti per il Black Friday
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.