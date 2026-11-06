6 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Forum Retail analizza fiducia nell’AI e sviluppo del Retail Media

L’intelligenza artificiale negli acquisti e la pubblicità sulle piattaforme dei commercianti saranno al centro di Forum Retail 2026, in programma l’11 e 12 novembre al Superstudio Più di Milano. La manifestazione organizzata da iKN Italy arriva alla 26ª edizione con due temi di confronto: la distanza tra utilizzo e fiducia negli assistenti AI e le differenze tra gli operatori nello sviluppo del Retail Media.

Secondo le previsioni degli organizzatori, all’appuntamento parteciperanno oltre 4.000 decisori aziendali. Il programma comprende più di 380 relatori, dei quali 20 internazionali, oltre 150 fornitori di tecnologie e più di 100 partner. Sono previsti inoltre oltre 50 casi ed esperienze aziendali, con sessioni dedicate ai diversi comparti del commercio.

Assistenti AI, l’utilizzo non coincide con la fiducia

Uno dei dati al centro del confronto riguarda la diffusione degli assistenti digitali. Secondo il Kantar Global AI Sentiment Study 2026, l’85% degli italiani intervistati ha già utilizzato un assistente AI. La quota di chi esprime pieno entusiasmo e fiducia nella tecnologia si ferma però all’11%: due indicatori che descrivono livelli diversi di familiarità e adesione.

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Per marchi e distributori, il tema riguarda quindi anche la disponibilità dei consumatori a delegare all’intelligenza artificiale una parte delle scelte d’acquisto. Le sessioni sulle applicazioni dell’AI affronteranno questo rapporto insieme alle strategie per raggiungere le nuove generazioni, all’integrazione tra canali fisici e digitali e alla sicurezza informatica.

Retail Media, il confronto sulle pagine di ricerca

Durante la manifestazione sarà presentata in anteprima la ricerca “Il governo del Retail Media – Chi guida il Retail Media, chi lo paga, come si misura”, realizzata da iKN Italy con Casaleggio Associati. L’indagine esamina l’impiego degli spazi pubblicitari nelle pagine di ricerca online delle insegne e segnala un utilizzo ancora limitato da parte di molti operatori italiani.

Nel confronto riportato dalla ricerca, su Amazon.it gli annunci sponsorizzati costituiscono il 26,7% dei primi 24 risultati. Le quote indicate per gli altri operatori sono il 6,2% per Zalando, il 6,1% per Carrefour e il 5,8% per Douglas. Il dato riguarda dunque la presenza di risultati sponsorizzati nelle pagine analizzate, non una quota complessiva del mercato pubblicitario.

Lo studio individua inoltre negli assistenti AI un ulteriore canale di accesso ai consumatori. Il tema si affianca a quello della gestione del Retail Media: chi prende le decisioni, chi sostiene i costi e come vengono misurati i risultati. Sono questioni che coinvolgono sia le piattaforme di vendita sia i marchi che acquistano visibilità al loro interno.

I settori e le tecnologie in programma

Il calendario sarà articolato per comparti. Moda, lusso e abbigliamento sportivo saranno affrontati attraverso strategie di crescita, marketplace, intelligenza artificiale ed economia circolare. Per bellezza e distribuzione farmaceutica il confronto riguarderà consumatori, benessere e digitalizzazione; nella grande distribuzione l’attenzione sarà rivolta ai formati commerciali, alle filiere e ai cambiamenti dei punti vendita. Sono previste anche ricerche sui consumi nei diversi settori.

Tra i relatori annunciati figurano Roberta Benaglia, Executive Chairman di Autry; Emanuele Mazziotta, direttore generale di Coccinelle; Tommaso Mazzanti, CEO e fondatore di All’Antico Vinaio; Simone Dominici, CEO di KIKO MILANO; Giangiacomo Ibba, amministratore delegato di CRAI; Emanuele Cosimelli, CEO di MediaWorld; e Giorgio Santambrogio di Gruppo VéGé. Il programma riunirà esperienze di imprese alimentari, della moda, della cosmetica e dell’elettronica.

Alle sessioni si affiancheranno dimostrazioni dal vivo. I visitatori potranno interagire con Fausto, il robot umanoide di Gulliver, e vedere Barista on Demand, la caffetteria mobile a guida autonoma di Rhea. Nello spazio di Kuoni Tumlare e 20ACTION sarà presente un robot che impiega l’intelligenza artificiale per realizzare ritratti personalizzati partendo da una fotografia.

Shopping Cube presenterà THE CUBE, uno showroom virtuale immersivo e interattivo nel quale modelle reali potranno indossare digitalmente abiti adattati alle proprie misure senza cambiarsi. L’offerta di dimostrazioni comprenderà anche RETAIL Tech Space, dedicato alle tecnologie, e Retail Wellness Experience, con consulenze personalizzate. Retail On Air porterà invece in manifestazione registrazioni di podcast dal vivo.

La prima giornata terminerà con “I soliti brand”, una conversazione tra Sergio Spaccavento e Francesco Mandelli, seguita da un cocktail party con DJ set di Luca Barcellona. Il 12 novembre è previsto un confronto tra i vertici di KIKO MILANO, CRAI e Gruppo VéGé, moderato da Bain & Company. Matteo Flora interverrà sulla creatività nell’era dell’AI, insieme alla presentazione della prima ricerca italiana di The Fool sull’Agentic Moment of Truth.

La chiusura sarà dedicata ai Retail Awards 2026, preceduti dall’intervista di Francesco Villa, co-founder di Ale&Franz and Friends, a Tommaso Mazzanti. Una giuria indipendente assegnerà premi in sette categorie di progetto e tre riconoscimenti ad honorem, secondo il principio “dai retailer per i retailer”. Tra le novità previste ci sono gli Ambassador di categoria: componenti della giuria incaricati di consegnare personalmente i riconoscimenti ai vincitori.