5 Novembre 2026/Home/INTERNET/Dyson, sconti fino a 350 euro su quattro prodotti per il Black Friday
Dyson propone fino al 30 novembre una selezione di prodotti a prezzo ridotto per il Black Friday: le offerte riguardano un aspirapolvere senza filo, un robot aspirapolvere-lavapavimenti, un purificatore d’aria e un dispositivo per asciugare e modellare i capelli. I prezzi indicati vanno dai 329 euro del purificatore HushJet Purifier Compact agli 849 euro del robot Spot+Scrub Ai.
La promozione è disponibile sul sito Dyson. Per i quattro modelli, l’azienda riporta riduzioni comprese tra 70 e 350 euro rispetto ai prezzi originari indicati. Nel caso dello styler Airwrap i.d., il prezzo promozionale riguarda soltanto una selezione di colori. Le caratteristiche tecniche e i dati sulle prestazioni riportati di seguito sono quelli dichiarati dal produttore.
V16 Piston Animal: aspirazione e raccolta della polvere
Il Dyson V16 Piston Animal viene proposto a 599 euro, contro un prezzo originario di 849 euro, con una riduzione di 250 euro. L’aspirapolvere senza filo utilizza un motore Hyperdymium da 900 W, al quale il produttore attribuisce una potenza di aspirazione costante di 315 AW.
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La spazzola All Floor Cones Sense è progettata per districare capelli e peli durante il passaggio sul pavimento. Il sistema modifica automaticamente sia la potenza di aspirazione sia la velocità della spazzola in funzione della superficie, adattando il funzionamento ai diversi pavimenti.
Il contenitore CleanCompaktor comprime la polvere raccolta: secondo Dyson, questa soluzione permette di accumulare fino a 30 giorni di detriti. L’autonomia dichiarata arriva a 70 minuti. Il modello dispone inoltre del collegamento all’app MyDyson, utilizzata anche dagli altri dispositivi per la casa inclusi nella selezione promozionale.
Dyson Cyclone V10 Submarine Aspirapolvere Senza Filo, 150 Air Watt | Lavapavimenti per Pavimenti Duri, Tecnologia Anti-Groviglio, Fino a 60 Min di Autonomia, Testina a Rullo Umido con Microfibra
Genera la potenza di aspirazione di un aspirapolvere a grandezza naturale.¹ · Il rullo umido in microfibra motorizzato rimuove versamenti e macchie. · Progettato per pulire pavimenti in piastrelle, pietra, legno, ceramica, vinile, linoleum e laminato.
Spot+Scrub Ai: il robot riconosce oggetti e macchie
Per il robot aspirapolvere-lavapavimenti Spot+Scrub Ai il prezzo scende da 1.199 a 849 euro, con un risparmio indicato di 350 euro. Il dispositivo combina telecamera, intelligenza artificiale e illuminazione verde per individuare le macchie e riconoscere quasi 200 oggetti, secondo quanto dichiarato dall’azienda.
Il sistema è progettato per ripetere i passaggi sulle aree macchiate fino alla loro rimozione. Per il lavaggio impiega un rullo in microfibra autopulente, alimentato con acqua pulita e riscaldata, che raggiunge anche i bordi del pavimento. Aspirazione e lavaggio sono quindi riuniti nello stesso apparecchio.
La base senza sacchetto integra dieci cicloni e, nelle indicazioni del produttore, consente fino a 100 giorni di funzionamento senza manutenzione manuale. Attraverso MyDyson, il robot gestisce la mappatura delle stanze, adatta la pulizia durante il lavoro e produce una mappa di monitoraggio al termine di ciascuna sessione.
Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – Rullo bagnato autopulente, autosvuotante, potenza di aspirazione 4x per tappeti, rimozione macchie AI (nero/blu)
Rende visibili i punti invisibili: un fascio di luce verde ad alto contrasto e allineato con precisione rende visibili i punti invisibili e la polvere. · Telecamera HD e intelligenza artificiale avanzata: ispeziona visivamente le superfici ed è in grado di identificare oltre 100 oggetti, sostanze domestiche e macchie invisibili, adattando le sue prestazioni al livello di sporco. Evita le sostanze che il dispositivo non dovrebbe pulire. · Autopulizia continua: il sistema Dyson a 12 punti di idratazione pulisce il rullo a ogni rotazione e lo inumidisce uniformemente dopo aver rimosso lo sporco. Questo garantisce che la macchina pulisca i pavimenti dall’inizio alla fine con acqua pulita.
HushJet Purifier Compact: filtrazione e controllo da remoto
Il purificatore HushJet Purifier Compact costa 329 euro anziché 399 euro: la riduzione è di 70 euro. Il modello utilizza un filtro elettrostatico a 360 gradi, per il quale Dyson dichiara una durata fino a cinque anni, e un ugello che concentra il flusso di aria purificata.
Tra i dati tecnici figurano un CADR di 250 metri cubi all’ora e una capacità dichiarata di catturare il 99,97% degli inquinanti fino a 0,3 micron. Il produttore indica inoltre un livello sonoro di 24 dBA. Il dispositivo ha un formato compatto ed è proposto anche per l’impiego in camera da letto.
Il funzionamento viene regolato automaticamente attraverso i sensori integrati. Anche in questo caso è previsto il collegamento a MyDyson, che permette di controllare il purificatore e monitorarlo da remoto. L’offerta riguarda dunque un apparecchio con gestione sia automatica sia tramite applicazione.
Dyson Hushjet Purificatore Compatto HJ10
Purifica · Speciale proiezione d’aria Dyson Hushjet · Purifica gli ambienti, fino a 100m2
Airwrap i.d.: prezzo ridotto su alcuni colori
Il multi-styler e asciugacapelli Airwrap i.d. è disponibile a 399 euro rispetto ai 549 euro originari, con una riduzione di 150 euro. La limitazione alla selezione di colori è specifica di questa offerta e va considerata nella scelta della versione.
Il dispositivo integra la connessione Bluetooth e consente di impostare un profilo personalizzato per i capelli. Le fasi di avvolgimento, styling e fissaggio dei ricci possono essere automatizzate e avviate premendo un pulsante, anziché essere gestite separatamente dall’utilizzatore.
Dyson Airwrap i.d.™ styler asciugacapelli – Lisci e ondulati (Rosa Ceramica/Oro Rosa)
Programmi i suoi ricci perfetti. App abilitata per uno stile personalizzato con un solo tocco. · Crei un profilo di acconciatura personalizzato per personalizzare le sue impostazioni di styling Airwrap i.d. · Il suo Dyson Airwrap i.d. memorizza le impostazioni di avvolgimento, acconciatura e colpo a freddo per uno styling più semplice e ricci perfetti e uniformi, ogni volta. Versatilità di stile 6 in 1. Asciutto, arricciato, ondulato, modellato e liscio senza danni da calore.¹
La scadenza indicata per la selezione Black Friday è il 30 novembre. Le quattro proposte coprono esigenze differenti: pulizia manuale dei pavimenti, aspirazione e lavaggio robotizzati, trattamento dell’aria e cura dei capelli, ciascuna con il prezzo e le caratteristiche descritti per il singolo modello.
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