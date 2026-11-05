5 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/Dyson, sconti fino a 350 euro su quattro prodotti per il Black Friday

Dyson propone fino al 30 novembre una selezione di prodotti a prezzo ridotto per il Black Friday: le offerte riguardano un aspirapolvere senza filo, un robot aspirapolvere-lavapavimenti, un purificatore d’aria e un dispositivo per asciugare e modellare i capelli. I prezzi indicati vanno dai 329 euro del purificatore HushJet Purifier Compact agli 849 euro del robot Spot+Scrub Ai.

La promozione è disponibile sul sito Dyson. Per i quattro modelli, l’azienda riporta riduzioni comprese tra 70 e 350 euro rispetto ai prezzi originari indicati. Nel caso dello styler Airwrap i.d., il prezzo promozionale riguarda soltanto una selezione di colori. Le caratteristiche tecniche e i dati sulle prestazioni riportati di seguito sono quelli dichiarati dal produttore.

V16 Piston Animal: aspirazione e raccolta della polvere

Il Dyson V16 Piston Animal viene proposto a 599 euro, contro un prezzo originario di 849 euro, con una riduzione di 250 euro. L’aspirapolvere senza filo utilizza un motore Hyperdymium da 900 W, al quale il produttore attribuisce una potenza di aspirazione costante di 315 AW.

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Foto: Dyson

La spazzola All Floor Cones Sense è progettata per districare capelli e peli durante il passaggio sul pavimento. Il sistema modifica automaticamente sia la potenza di aspirazione sia la velocità della spazzola in funzione della superficie, adattando il funzionamento ai diversi pavimenti.

Il contenitore CleanCompaktor comprime la polvere raccolta: secondo Dyson, questa soluzione permette di accumulare fino a 30 giorni di detriti. L’autonomia dichiarata arriva a 70 minuti. Il modello dispone inoltre del collegamento all’app MyDyson, utilizzata anche dagli altri dispositivi per la casa inclusi nella selezione promozionale.

Spot+Scrub Ai: il robot riconosce oggetti e macchie

Per il robot aspirapolvere-lavapavimenti Spot+Scrub Ai il prezzo scende da 1.199 a 849 euro, con un risparmio indicato di 350 euro. Il dispositivo combina telecamera, intelligenza artificiale e illuminazione verde per individuare le macchie e riconoscere quasi 200 oggetti, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Foto: Dyson

Il sistema è progettato per ripetere i passaggi sulle aree macchiate fino alla loro rimozione. Per il lavaggio impiega un rullo in microfibra autopulente, alimentato con acqua pulita e riscaldata, che raggiunge anche i bordi del pavimento. Aspirazione e lavaggio sono quindi riuniti nello stesso apparecchio.

La base senza sacchetto integra dieci cicloni e, nelle indicazioni del produttore, consente fino a 100 giorni di funzionamento senza manutenzione manuale. Attraverso MyDyson, il robot gestisce la mappatura delle stanze, adatta la pulizia durante il lavoro e produce una mappa di monitoraggio al termine di ciascuna sessione.

HushJet Purifier Compact: filtrazione e controllo da remoto

Il purificatore HushJet Purifier Compact costa 329 euro anziché 399 euro: la riduzione è di 70 euro. Il modello utilizza un filtro elettrostatico a 360 gradi, per il quale Dyson dichiara una durata fino a cinque anni, e un ugello che concentra il flusso di aria purificata.

Foto: Dyson

Tra i dati tecnici figurano un CADR di 250 metri cubi all’ora e una capacità dichiarata di catturare il 99,97% degli inquinanti fino a 0,3 micron. Il produttore indica inoltre un livello sonoro di 24 dBA. Il dispositivo ha un formato compatto ed è proposto anche per l’impiego in camera da letto.

Il funzionamento viene regolato automaticamente attraverso i sensori integrati. Anche in questo caso è previsto il collegamento a MyDyson, che permette di controllare il purificatore e monitorarlo da remoto. L’offerta riguarda dunque un apparecchio con gestione sia automatica sia tramite applicazione.

Airwrap i.d.: prezzo ridotto su alcuni colori

Il multi-styler e asciugacapelli Airwrap i.d. è disponibile a 399 euro rispetto ai 549 euro originari, con una riduzione di 150 euro. La limitazione alla selezione di colori è specifica di questa offerta e va considerata nella scelta della versione.

Foto: Dyson

Il dispositivo integra la connessione Bluetooth e consente di impostare un profilo personalizzato per i capelli. Le fasi di avvolgimento, styling e fissaggio dei ricci possono essere automatizzate e avviate premendo un pulsante, anziché essere gestite separatamente dall’utilizzatore.

La scadenza indicata per la selezione Black Friday è il 30 novembre. Le quattro proposte coprono esigenze differenti: pulizia manuale dei pavimenti, aspirazione e lavaggio robotizzati, trattamento dell’aria e cura dei capelli, ciascuna con il prezzo e le caratteristiche descritti per il singolo modello.