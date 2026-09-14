14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Riforma stradale: stop al rincaro semestrale delle multe

La notizia in sintesi Riforma del Codice della strada: prevista l’abolizione del rincaro semestrale del 10%.

Per le multe insolute sarà obbligatorio un avviso bonario prima della riscossione.

Dopo 60 giorni restano sanzione ricalcolata e spese accessorie.

La bozza prospetta anche la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

Stop al rincaro semestrale delle multe

La bozza di riforma del Codice della strada, descritta il 13 settembre 2026 da Federico Garau, prevede l’eliminazione della maggiorazione del 10% applicata ogni sei mesi alle multe non pagate. La misura riguarda gli automobilisti destinatari di contravvenzioni in Italia che non saldano entro 60 giorni dalla notifica e poi entrano nella fase di recupero. L’intervento punta a impedire che l’esposizione cresca progressivamente, pur lasciando dovuti sanzione ricalcolata e costi accessori.

Se il testo sarà approvato senza modifiche, l’aggravio semestrale verrà azzerato e l’ente creditore dovrà inviare un avviso bonario prima della cartella. Il documento indicherà importo, addebiti e termine di 30 giorni per pagare. La riforma punta a procedure rapide e contempla la rateizzazione.

Come cambiano recupero e importi dovuti

Il meccanismo vigente parte dal mancato versamento nei 60 giorni successivi alla notifica. L’importo iniziale viene ricalcolato sulla metà del massimo stabilito dalla legge per l’infrazione, sottraendo le somme già pagate. Quando il debito resta insoluto, l’ente creditore affida il recupero a un’agenzia specializzata e aggiunge spese di notifica e procedura.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

A queste voci si somma attualmente la maggiorazione semestrale del 10%, contestata perché può far crescere l’importo nel tempo. Una norma del 2024 ha fissato un limite: la somma delle maggiorazioni non può superare il 60% della sanzione. La soglia attenua l’effetto economico, ma non elimina il meccanismo di incremento.

La bozza indicata da Garau sostituisce quindi quell’aggravio con un quadro più definito: in caso di insolvenza resterebbero dovuti la contravvenzione ricalcolata al doppio della cifra base e le spese di istruttoria, notifica ed eventuale riscossione. Prima del recupero dovrà arrivare un avviso bonario obbligatorio, con la somma richiesta, il dettaglio degli addebiti e l’avvertimento sulla cartella esattoriale dopo 30 giorni senza pagamento. L’obbligo può rendere più trasparente il passaggio alla riscossione e spingere le amministrazioni locali a intervenire tempestivamente.

L’avviso bonario cambia la procedura

Il possibile superamento del 10% semestrale non cancella quindi le conseguenze del pagamento tardivo: dopo 60 giorni, la multa resta ricalcolata secondo le regole descritte e si aggiungono le spese accessorie. L’elemento nuovo è l’avviso obbligatorio, che offre 30 giorni prima della cartella esattoriale e rende conoscibili gli addebiti. La rateizzazione figura tra le ulteriori novità prospettate, senza dettagli operativi nel testo disponibile.

L’effettiva applicazione dipenderà dall’approvazione della riforma senza ulteriori modifiche.

FAQ

Quando scatta il ricalcolo della multa?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, la sanzione viene ricalcolata sulla metà del limite massimo previsto per l’infrazione.

Qual è il tetto alle maggiorazioni?

La norma del 2024 stabilisce che il totale delle maggiorazioni non superi il 60% del valore della sanzione.

Cosa contiene l’avviso bonario?

L’avviso obbligatorio indica somma da versare, dettaglio degli addebiti e possibile invio della cartella esattoriale dopo 30 giorni senza pagamento.

Quali costi rimangono a carico del cittadino?

Restano dovuti la contravvenzione ricalcolata al doppio della cifra base, più spese di istruttoria, notifica ed eventuale riscossione.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi congiunta e accurata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.