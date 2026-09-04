Meta rilascia Muse Spark 1.3: meno tool call e token nei task di coding

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta rilascia Muse Spark 1.3: meno tool call e token nei task di coding

La notizia in sintesi

  • Meta rilascia Muse Spark 1.3 per coding e compiti agentici.
  • L’azienda dichiara minori tool call e consumo di token.
  • I benchmark diffusi da Meta indicano risultati rilevanti nel coding.
  • I pesi del modello restano centrali anche per l’AI Act europeo.

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Meta aggiorna Muse Spark per il coding

Meta ha rilasciato Muse Spark 1.3, aggiornamento della famiglia di modelli di intelligenza artificiale destinati alla programmazione e alle attività agentiche, meno di un mese dopo la versione 1.2. La società afferma di avere addestrato il modello su un maggior numero di compiti di coding a lungo orizzonte, puntando a ridurre risorse e passaggi necessari durante l’utilizzo. Il rilascio riguarda in particolare sviluppatori e aziende che impiegano l’AI per gestire richieste complesse e conversazioni con più carichi di lavoro.

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Secondo Meta, l’efficienza diventa un fattore decisivo perché i task prolungati richiedono coerenza con le istruzioni iniziali. Il Chief AI Officer Alexandr Wang colloca Muse Spark 1.3 tra i modelli competitivi nel settore, mentre resta aperta la scelta sulla pubblicazione dei pesi, rilevante anche per gli obblighi europei previsti dall’AI Act.

Efficienza, benchmark e limiti dei confronti

Gli ingegneri di Meta riferiscono una riduzione di circa il 20% nelle chiamate agli strumenti e del 25% nei token utilizzati rispetto a Muse Spark 1.2. Il modello, secondo l’azienda, sarebbe meno prolisso, completerebbe le attività con meno passaggi superflui e manterrebbe le istruzioni ricevute come promemoria per gli sviluppatori. Tra le capacità indicate figurano la gestione di più carichi nella stessa conversazione, l’individuazione autonoma di lacune nel piano operativo e la richiesta di chiarimenti davanti a richieste ambigue.

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Nei dati diffusi da Meta, Muse Spark 1.3 raggiunge 75,4 nel benchmark DeepSWE v1.1, superando i risultati attribuiti a GPT-5.6 Sol e Opus 5. Negli altri benchmark citati, però, i modelli concorrenti conserverebbero un vantaggio, mentre le comparazioni restano difficili da verificare in modo indipendente. I parametri dei test possono infatti essere ottimizzati per specifiche prove e non riflettere integralmente l’uso reale. Alexandr Wang definisce questa release il maggiore salto prestazionale finora ottenuto da Meta e la giudica competitiva con Claude Fable 5.1 di Anthropic.

Pesi aperti e obblighi dell’AI Act

La decisione sui pesi di Muse Spark 1.3 avrà effetti anche sul profilo regolatorio europeo. Meta conferma l’intenzione di pubblicare quelli di Muse Spark 1.2, ma non ha deciso per la nuova versione; il primo Muse Spark, arrivato ad aprile, era closed source. L’articolo 53 dell’AI Act prevede esenzioni documentali soltanto per modelli general purpose realmente open source, con pesi, architettura e informazioni d’uso disponibili pubblicamente.

Per i modelli con rischio sistemico, tuttavia, gli obblighi restano applicabili indipendentemente dalla licenza. La posizione di Meta è già emersa con Joel Kaplan, che lo scorso luglio aveva criticato la direzione normativa europea sull’intelligenza artificiale.

FAQ

Cos’è Muse Spark 1.3?

È un aggiornamento di Meta per programmazione e attività agentiche, addestrato su più compiti di coding a lungo orizzonte temporale.

Quanto riduce le tool call?

Meta indica una riduzione di circa il 20% delle chiamate agli strumenti rispetto alla precedente versione Muse Spark 1.2.

Quale risultato ottiene nel benchmark DeepSWE?

Il punteggio dichiarato da Meta è 75,4 nel test DeepSWE v1.1, sopra i risultati indicati per GPT-5.6 Sol e Opus 5.

Meta pubblicherà i pesi del modello?

I pesi di Muse Spark 1.3 non hanno ancora una decisione di pubblicazione, mentre Meta intende rendere disponibili quelli della versione 1.2.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti giornalistiche qualificate, attraverso un’analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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