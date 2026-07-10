10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Stati Uniti valutano quote nelle aziende AI: OpenAI propone il 5% volontario

La notizia in sintesi

Il governo degli Stati Uniti valuta quote azionarie nelle società di intelligenza artificiale.

valuta quote azionarie nelle società di intelligenza artificiale. L’amministrazione Trump discuterebbe un modello volontario senza esborso iniziale pubblico.

discuterebbe un modello volontario senza esborso iniziale pubblico. OpenAI ha proposto una quota del 5%, senza seggi nel board né diritti di voto.

ha proposto una quota del 5%, senza seggi nel board né diritti di voto. Il nodo centrale riguarda il conflitto tra ruolo regolatorio e interesse economico federale.

(Riassunto generato con AI)

Washington tra regole e partecipazioni

Il governo degli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Donald Trump, sta discutendo con grandi aziende dell’intelligenza artificiale la possibilità di acquisire partecipazioni azionarie dirette nel settore che contemporaneamente è chiamato a regolamentare. Secondo quanto riportato oggi da Crypto Briefing, il progetto punta a creare un meccanismo con cui Washington possa beneficiare economicamente della crescita dell’AI, mentre definisce anche il quadro normativo del comparto.

L’idea, emersa nei colloqui avviati dopo una proposta di Sam Altman a Trump all’inizio del 2025, prevede che le società cedano volontariamente quote allo Stato senza un pagamento pubblico anticipato. In cambio, il beneficio atteso sarebbe una maggiore chiarezza regolatoria e un sostegno istituzionale. Trump ha riconosciuto pubblicamente l’iniziativa il 5 giugno 2026, presentandola come uno strumento per condividere con il pubblico americano il potenziale economico dell’intelligenza artificiale.

Il caso OpenAI e il nodo del conflitto

Il passaggio più concreto riguarda OpenAI. Il 2 luglio 2026 la società ha proposto al governo una partecipazione del 5%, valutata circa 42,6 miliardi di dollari sulla base della valutazione allora attribuita all’azienda. La quota, secondo il modello descritto, sarebbe puramente passiva: nessun posto nel consiglio di amministrazione e nessun diritto di voto.

Il precedente politico e industriale non è isolato. A maggio 2026 erano già state annunciate una partecipazione di circa il 10% in Intel e un impiego di 2 miliardi di dollari in nove società del quantum computing. Sul tavolo, però, esiste anche un’impostazione molto più incisiva: il senatore Bernie Sanders ha proposto una legge per attribuire allo Stato quote del 50% nelle principali aziende AI tramite una tassa una tantum in azioni, con rappresentanza nel board e poteri di voto.

La distanza tra una quota passiva del 5% e una presenza pubblica del 50% con influenza diretta sulla governance è sostanziale. Ed è qui che emerge il punto più delicato: se il regolatore possiede azioni, ogni decisione sulle regole del settore può riflettersi anche sul valore del suo stesso portafoglio. Una regolazione favorevole potrebbe rafforzare quelle partecipazioni, mentre misure più dure potrebbero ridurne il valore.

Le implicazioni per mercato e quotazioni

Il tema assume rilievo ulteriore perché i colloqui si sviluppano mentre più aziende dell’AI si preparano alla quotazione in Borsa. Partecipazioni pubbliche di questo tipo potrebbero incidere sulla struttura delle IPO e sulla percezione degli investitori, oltre che sul rapporto futuro tra imprese tecnologiche e autorità federali.

Trump aveva indicato l’intenzione di incontrare dirigenti del settore già nella settimana del 5 giugno 2026, ma resta aperto il confronto tra il modello volontario sostenuto dall’amministrazione e l’approccio legislativo molto più invasivo ipotizzato da Sanders. L’esito definirà non solo il perimetro dell’intervento pubblico nell’AI, ma anche il confine tra arbitro e azionista in uno dei mercati più strategici degli anni a venire.

FAQ

Cosa sta valutando il governo Usa sull’AI?

Sì, sta discutendo quote azionarie in società di intelligenza artificiale, mantenendo allo stesso tempo il proprio ruolo di regolatore del settore.

Qual è la proposta presentata da OpenAI?

Sì, OpenAI ha proposto il 2 luglio 2026 una quota del 5%, valutata circa 42,6 miliardi di dollari, senza voto né seggi.

Chi ha lanciato l’idea all’amministrazione Trump?

Sì, l’idea è stata proposta inizialmente da Sam Altman, CEO di OpenAI, al presidente Donald Trump all’inizio del 2025.

Perché il piano solleva dubbi regolatori?

Sì, perché il governo regolerebbe aziende di cui potrebbe anche diventare azionista, creando un possibile conflitto tra interesse pubblico e ritorno finanziario.

Da quali fonti è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.