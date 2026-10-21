21 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/OPPO lancia Find X10 Pro Max con tre fotocamere da 200 MP

La notizia in sintesi OPPO lancia Find X10 e Find X10 Pro Max: disponibili dal 21 ottobre, con prezzi da 1.399,99 euro.

Il Pro Max integra tre fotocamere posteriori da 200 MP e registra video fino a 8K a 30 fps.

Entrambi offrono display LTPO a 144 Hz, batterie fino a 7.150 mAh e ricarica wireless da 50 W.

ColorOS 17 introduce assistenti per file e fotografie, oltre a funzioni contro le frodi durante le chiamate.

OPPO porta sul mercato globale Find X10 e Find X10 Pro Max, disponibili dal 21 ottobre 2026 anche in Italia. I prezzi partono da 1.399,99 euro per il modello da 256 GB e raggiungono 1.799,99 euro per il Pro Max. La novità principale riguarda la fotografia: il modello superiore adotta tre sensori posteriori da 200 megapixel.

La collaborazione con Hasselblad riguarda entrambi gli smartphone, presentati da OPPO con la definizione «fotocamera Hasselblad True-to-Life». Find X10 impiega un sistema Dual 200MP; il Pro Max estende questa risoluzione anche all’ultra-grandangolare, oltre che alla fotocamera principale e al teleobiettivo.

«La serie Find X è sempre stata guidata dal nostro impegno a portare avanti l’innovazione nell’imaging mobile e ad aiutare le persone a catturare con semplicità la bellezza della vita», ha dichiarato Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO.

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Tre sensori da 200 megapixel sul Pro Max

Nel Pro Max l’ultra-grandangolare combina un sensore da 1/1,56 pollici, autofocus e campo visivo di 124°. La principale utilizza l’ISOCELL HPC da 1/1,28 pollici, sviluppato con Samsung. Il teleobiettivo ha apertura f/2.1 e mette a fuoco da 10 centimetri, consentendo anche scatti telemacro.

«Con la serie Find X10 compiamo uno dei nostri più grandi progressi nel campo della fotografia mobile. Dal primo sistema fotografico Triple 200MP del settore su Find X10 Pro Max al motore di elaborazione delle immagini di nuova generazione LUMO True Image Engine, la serie Find X10 è progettata per riprodurre il mondo così come lo vediamo, mantenendo ogni scatto fedele al momento vissuto», ha aggiunto Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO.

Lo scatto predefinito è a 26 MP, dall’ultra-grandangolare fino allo zoom 9,9x; la modalità Hasselblad Hi-Res permette invece acquisizioni a 50 o 200 MP sulle fotocamere compatibili. Per entrambi i telefoni è previsto un teleconverter Hasselblad con ingrandimento ottico di 3,28x.

L’elaborazione passa attraverso LUMO True Image Engine. Secondo OPPO, il sistema limita gli interventi su nitidezza, rumore e dettagli generati dall’IA per conservare le texture registrate dal sensore. Una fotocamera True Color raccoglie informazioni multispettrali per gestire la resa cromatica con illuminazione mista.

La modalità Foto integra inoltre l’approccio tonale di Hasselblad Master Mode: l’obiettivo dichiarato è conservare il rapporto fra luci e ombre, evitando di schiarire indistintamente tutta l’inquadratura.

Video 8K e registrazione Open Gate

Find X10 registra in 4K a 60 fps con tutte le fotocamere posteriori; principale e teleobiettivo arrivano anche a 4K a 120 fps e 8K a 30 fps. Sul Pro Max queste opzioni sono disponibili su tutte e tre le fotocamere. Per la principale, OPPO dichiara una gamma dinamica fino a 17 stop.

La serie supporta Dolby Vision, O-Log2 certificato ACES e Open Gate, che sfrutta l’intera area di acquisizione del sensore per consentire ritagli successivi in formati diversi. Queste funzioni sono integrate anche in Blackmagic Camera. Per il Pro Max, il kit Tilta Khronos comprende impugnatura, adattatori per filtri e teleconverter e raffreddamento attivo.

Schermi, autonomia e processori

I display misurano 6,59 pollici su Find X10 e 6,78 sul Pro Max. Entrambi adottano tecnologia LTPO con frequenza adattiva fino a 144 Hz, luminosità di picco dichiarata di 3.600 nit e supporto Dolby Vision. La luminosità minima scende a 1 nit, mentre il dimming PWM raggiunge 3.840 Hz.

I pannelli supportano lo spazio colore BT.2020, più ampio del DCI-P3 di circa il 40% secondo i dati forniti. La scocca raccorda il vetro al modulo fotografico; per la resistenza sono indicate le certificazioni IP66, IP68 e IP69, insieme alla SGS Five-Star Drop Resistance.

Le batterie al silicio-carbonio raggiungono 7.150 mAh. Su entrambi i modelli la ricarica cablata arriva a 80 W e quella wireless a 50 W. Questi dati descrivono capacità e potenze supportate, non tempi di ricarica o autonomia misurata.

Find X10 monta il MediaTek Dimensity 9600M a 3 nanometri; il Pro Max utilizza il Dimensity 9600 Pro a 2 nanometri. Entrambi impiegano un sistema di dissipazione a camera di vapore.

ColorOS 17 e disponibilità italiana

Il sistema operativo è ColorOS 17. AI Mind Pilot con Agent Mode, sviluppato con Manus, permette di lavorare su foto e file, cercare informazioni e coordinare attività articolate. AI Photo Agent propone regolazioni fotografiche, accetta istruzioni in linguaggio naturale e trasferisce lo stile cromatico di un’immagine di riferimento.

Sul fronte della sicurezza, AI Call Guard utilizza elaborazione sul dispositivo per individuare possibili frodi durante le chiamate, comprese voci sintetiche e manipolazioni dei volti. Per le elaborazioni nel cloud, OPPO indica crittografia end-to-end e funzioni di sicurezza post-quantistica.

In Italia, sullo store OPPO e nelle principali catene di elettronica, Find X10 costa 1.399,99 euro con 256 GB e 1.599,99 euro con 512 GB, nelle colorazioni Glacier White e Mist Grey. Find X10 Pro Max da 512 GB costa 1.799,99 euro ed è proposto in Titanium Grey e Luna White.

Sullo store, fino al 25 ottobre è acquistabile a 0,99 euro un voucher da 150 euro, utilizzabile dal 21 ottobre al 30 novembre per la serie. Sono previsti accessori omaggio secondo il modello acquistato. Nelle catene di elettronica, aderendo al trade-in, gli sconti aggiuntivi sono di 200 euro per Pro Max e Find X10 da 256 GB, e di 100 euro per Find X10 da 512 GB.