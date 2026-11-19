19 Novembre 2026/Home/MOBILE/HONOR Watch 6 Pro debutta da 379 euro con oltre 120 modalità sportive
HONOR Watch 6 Pro arriva sul mercato il 19 novembre 2026 con prezzi a partire da 379 euro per la versione Black e 429 euro per quella Silver. Il nuovo smartwatch abbina un display da 1,5 pollici, con luminosità di picco dichiarata di 5.500 nit, a funzioni per il monitoraggio della salute e oltre 120 modalità sportive. L’autonomia indicata dal produttore raggiunge i 18 giorni, ma scende a 10 nell’uso regolare e a 7 con lo schermo sempre acceso.
Black Fridayi
HONOR Watch 6 Smartwatch, 35 Giorni Autonomia, NFC,Display 1.46”,3000 Nit | Dual-Band, Calcio Pro e Badminton, 120+ Sport, GPS, 46.5mm, 10.8mm Sottile, Monitoraggio Salute
【Fino a 35 Giorni di Autonomia】 Dimentica l’ansia della ricarica. Grazie a una batteria ad alta capacità, HONOR Watch 6 offre un’incredibile autonomia fino a 35 giorni in modalità lunga durata Bluetooth e 17 giorni in uso normale. Con il GPS attivo per le attività outdoor, ti accompagna per ben 42 ore. · 【Display LTPS da 1.46’’ con 3000 Nits】Goditi una visibilità cristallina in qualsiasi condizione di luce. Il display LTPS da 1.46 pollici raggiunge una luminosità di picco di 3000 nits, garantendo una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il controllo con mani bagnate e il risveglio a tocco rendono l’uso quotidiano estremamente fluido. · 【Dual-Band GPS e Funzioni Outdoor】 Esplora senza limiti con il sistema di posizionamento HONOR AccuTrack a doppia frequenza. Ideale per trail running e trekking, offre misurazioni della distanza 3D, allerte meteo estreme e una precisione di tracciamento superiore. Affronta le tue avventure in montagna con la massima sicurezza.
Tra le caratteristiche figurano la lunetta in ceramica, il posizionamento satellitare a doppia banda e la possibilità di gestire chiamate e messaggi da uno smartphone HONOR e da un iPhone contemporaneamente. Dal 19 novembre al 31 dicembre è previsto uno sconto di 100 euro.
Display e materiali
Lo schermo utilizza un pannello tandem LTPO AMOLED. Secondo HONOR, la luminosità massima di 5.500 nit serve a mantenere leggibili notifiche e dati di allenamento anche sotto il sole. Il produttore indica inoltre l’impiego di una litografia ad alta precisione nella realizzazione dei pixel, attribuendole benefici per luminosità e angoli di visione.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
La lunetta è in ceramica nanocristallina, ottenuta con un processo di sinterizzazione a 1.400 °C. La parte anteriore della cassa è in acciaio inossidabile, mentre il retro è in polimero. Le dimensioni sono di 46,3 × 46,3 × 11,6 millimetri e il peso dichiarato è di 50,9 grammi.
I comandi fisici comprendono una corona rotante ottagonale e un pulsante laterale. Per il cinturino sono previste due opzioni: fluoroelastomero nero con superficie lavorata oppure acciaio inossidabile.
Salute e riepilogo del recupero
Il monitoraggio dei parametri fisiologici è affidato all’Intelligent Sense System, che combina rilevazioni a più lunghezze d’onda, percorsi ottici multipli e vetro antiriflesso. HONOR presenta questa configurazione come un sistema per migliorare la precisione delle misurazioni durante la giornata.
Una scansione avviabile con un solo comando raccoglie in 60 secondi diversi indicatori, tra cui frequenza cardiaca media, ossigenazione del sangue e stress. Il riepilogo mattutino, denominato Enhanced Healthy Morning Report, riunisce invece informazioni sul sonno precedente, energia corporea, vitalità e variabilità giornaliera della frequenza cardiaca, indicata con la sigla HRV.
Il rapporto include anche segnalazioni sull’andamento dei parametri di salute. L’obiettivo dichiarato è offrire una lettura del recupero fisico che non si limiti ai soli dati del sonno.
Corsa, calcio e badminton tra le attività monitorate
Per il tracciamento dei percorsi, Watch 6 Pro impiega il sistema HONOR AccuTrack: una configurazione a doppia banda con tre antenne e un algoritmo di fusione basato sull’intelligenza artificiale. Secondo l’azienda, questa combinazione aiuta a ricevere i segnali satellitari anche quando cambia la posizione del polso e in ambienti come strade circondate da edifici, boschi e montagne.
Le funzioni dedicate alla corsa comprendono analisi della postura, monitoraggio della frequenza cardiaca alla soglia del lattato, impostazione di obiettivi di ritmo o frequenza cardiaca e indicazioni vocali durante l’attività. Per il trail running sono disponibili rilevazioni di altitudine e pressione barometrica, insieme alla navigazione “Route Back” per il ritorno sul percorso.
Nel calcio, l’utente può calibrare manualmente i confini del campo e consultare, dopo la partita, mappe di calore, distanza percorsa e velocità massima. La modalità badminton riconosce oltre sei tipi di colpi e produce un grafico dello stile di gioco, affiancato dai dati su frequenza cardiaca e calorie.
I dati degli allenamenti possono essere condivisi con Strava. Sul fronte della resistenza, il produttore dichiara le certificazioni 5ATM, IP68, IP69 e IP69K.
Collegamenti, pagamenti e autonomia
La funzione Dual-Phone consente di ricevere e gestire chiamate e messaggi da uno smartphone HONOR e da un iPhone collegati contemporaneamente. Alcuni comandi possono essere impartiti ruotando il polso: tra questi, disattivare una sveglia, rispondere a una chiamata e passare al brano musicale successivo.
Sono presenti anche note vocali e la funzione Wet-Screen Touch, pensata per utilizzare il display in presenza di pioggia o sudore. La collaborazione con Fidesmo porta sull’orologio i pagamenti contactless NFC, con supporto per carte Mastercard e Visa.
La batteria ha una capacità di 515 mAh. I 18 giorni annunciati si riferiscono alla modalità a maggiore risparmio energetico: per valutare la frequenza delle ricariche, il riferimento dichiarato per l’utilizzo regolare è invece di 10 giorni.
Le informazioni sulle opzioni di acquisto sono disponibili sul sito ufficiale HONOR. Al lancio è previsto anche un pacchetto di servizi che comprende 12 mesi di garanzia aggiuntiva, protezione dello schermo, servizio di sostituzione e copertura dei danni da liquidi. L’offerta del cinturino in pelle, prevista nello stesso periodo dello sconto, è invece indicata per chi acquista HONOR Choice Clip.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon