GoPro passa a Starman Optical con fusione da 285 milioni

5 Settembre 2026

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La notizia in sintesi GoPro passa sotto il controllo di Starman Optical attraverso una fusione da 285 milioni di dollari.

passa sotto il controllo di attraverso una fusione da 285 milioni di dollari. Gli attuali azionisti conserveranno circa il 10%, mentre Starman deterrà il restante 90%.

deterrà il restante 90%. L’accordo valorizza soprattutto i brevetti ottici, i sensori e le tecnologie di stabilizzazione sviluppate da GoPro.

La società assicura continuità per fotocamere consumer e servizi cloud, nonostante il nuovo orientamento industriale.

GoPro passa a Starman Optical

GoPro ha annunciato una fusione da 285 milioni di dollari con Starman Optical, controllata di Starman Holding, operazione che trasferisce al nuovo socio il controllo della società californiana. Negli Stati Uniti, dove il gruppo intende rafforzare la produzione di componenti considerati strategici, gli azionisti attuali manterranno circa il 10% della società, mentre il restante 90% passerà a Starman. Il completamento è previsto entro la fine del 2026, subordinato alle autorizzazioni regolamentari e al voto degli azionisti.

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L’intesa nasce dall’interesse per il portafoglio tecnologico di GoPro: oltre 2.500 brevetti statunitensi relativi a ottica, sensori resistenti agli urti e stabilizzazione delle immagini. La svolta accompagna il riposizionamento dell’azienda verso difesa, robotica e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Brevetti ottici e difesa al centro

Starman Optical opera nei transceiver ottici, componenti che trasformano i dati in impulsi luminosi per trasmetterli ad alta velocità sulle reti in fibra. Per questo la società non punta principalmente alle action cam Hero, ma alle tecnologie sviluppate da GoPro per funzionare in condizioni difficili, tra cadute, acqua e vibrazioni. Sensori, ottica e stabilizzazione possono infatti avere applicazioni nelle piattaforme di imaging militare e nei droni.

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Charles Tebele, amministratore delegato di Starman, ha collegato l’operazione al rientro negli Stati Uniti della produzione di componenti strategici, in una fase di crescente uso militare dei droni. Il fondatore e amministratore delegato di GoPro, Nick Woodman, aveva già descritto il gruppo come un’azienda americana dell’imaging e delle soluzioni ottiche, con impieghi rilevanti per la sicurezza nazionale. Ad aprile 2026, GoPro aveva inoltre avviato un’attività di consulenza per i settori difesa e aerospaziale.

La fusione interviene dopo una forte perdita di valore in Borsa: dal principio del 2026 il titolo aveva ceduto oltre il 55%, arrivando intorno a 0,60 dollari per azione prima dei rialzi recenti. L’accordo riconosce 1,14 dollari per azione e prevede il rimborso integrale, alla chiusura, di circa 92 milioni di dollari di debito. GoPro resterà quotata al Nasdaq e la nota ufficiale afferma che continuerà a “supportare pienamente” la linea consumer esistente.

Effetti per utenti, azionisti e concorrenza

Per chi utilizza una Hero, l’impegno dichiarato è la prosecuzione dello sviluppo e della vendita delle fotocamere e dei servizi cloud collegati. La posizione di Mark Fischbach, noto come Markiplier, rimane invece da definire: dopo avere acquisito a fine agosto l’8,5% di GoPro, non è noto se manterrà la quota dopo il closing con Starman.

La notizia del suo investimento, anticipata da Bloomberg, aveva spinto il titolo oltre il 40% in due sedute. Il nuovo assetto potrebbe ridurre il peso competitivo di GoPro nel segmento consumer, dove operano anche Insta360 e DJI, mentre la società cerca nuove opportunità nei brevetti industriali.

FAQ

Quando si chiuderà la fusione?

Il completamento è previsto entro la fine del 2026, dopo le approvazioni regolamentari e degli azionisti indicate nell’accordo.

Quanta GoPro controllerà Starman?

Starman deterrà il 90% della società risultante, mentre gli azionisti attuali di GoPro conserveranno complessivamente circa il 10%.

Quale debito sarà rimborsato?

Circa 92 milioni di dollari di debito saranno ripagati integralmente alla chiusura dell’operazione, secondo i termini comunicati dalle società.

Markiplier manterrà le azioni GoPro?

La permanenza della quota dell’8,5% detenuta da Markiplier non è stata chiarita e dipenderà dalle decisioni successive al closing.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme ad altre fonti giornalistiche specializzate.