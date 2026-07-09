9 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI lancia Sol, Terra e Luna dopo l’accesso limitato negli Stati Uniti

La notizia in sintesi

OpenAI lancia i nuovi modelli IA Sol , Terra e Luna .

lancia i nuovi modelli IA , e . Secondo ANSA , il rilascio pubblico è previsto giovedì dopo accesso limitato negli Usa.

, il rilascio pubblico è previsto giovedì dopo accesso limitato negli Usa. Il modello GPT-5.6 preoccupa per la capacità di trovare vulnerabilità software.

preoccupa per la capacità di trovare vulnerabilità software. Axios riferisce di un via libera dell’amministrazione Trump a un lancio più ampio.

(Riassunto generato con AI)

OpenAI prepara il lancio globale di Sol

OpenAI, società madre di ChatGPT, renderà disponibili giovedì i nuovi modelli di intelligenza artificiale della serie GPT-5.6: Sol, Terra e Luna. La notizia, riportata da ANSA, arriva mentre negli Stati Uniti cresce l’attenzione istituzionale sui sistemi IA più avanzati e sul loro impatto in ambito sicurezza. Sol sarà il modello di punta, Terra la versione intermedia per attività quotidiane e Luna l’opzione più rapida ed economica.

Nelle ultime settimane, l’azienda aveva già concesso un accesso in anteprima a un gruppo ristretto di partner esclusivamente statunitensi, su richiesta di Washington.

Il rilascio pubblico, secondo quanto comunicato dalla società su X, segna ora un allargamento dell’anteprima su scala globale, anche se senza ulteriori dettagli operativi.

Perché il nuovo GPT-5.6 è osservato speciale

Il punto più sensibile riguarda le capacità attribuite a GPT-5.6 Sol e ad altri modelli avanzati, tra cui la serie Mythos di Anthropic. Secondo il testo rilanciato da ANSA, questi sistemi hanno suscitato preoccupazioni per una capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, cioè debolezze del codice potenzialmente sfruttabili dagli hacker.

In questo quadro, il passaggio preliminare attraverso partner solo statunitensi appare come un filtro di controllo prima dell’apertura più ampia.

Martedì il quotidiano statunitense Axios, citando una fonte vicina alla vicenda, ha riferito che l’amministrazione Trump avrebbe dato a OpenAI il via libera per un lancio esteso di GPT-5.6, dopo test e incontri con funzionari governativi. Un percorso che ricorda quello di Anthropic: la scorsa settimana la società ha annunciato il ripristino dell’accesso globale ai modelli Fable 5 e Mythos 5 dopo la revoca, da parte del governo statunitense, di una restrizione sul rilascio.

Il nodo ora è la scala del rilascio

Il dato più rilevante non è soltanto l’arrivo di Sol, Terra e Luna, ma il fatto che il rilascio avvenga in un contesto di supervisione politica e di cautele sulla cybersicurezza. OpenAI ha scritto: “Stiamo espandendo l’accesso all’anteprima a livello globale”, formula che segnala un’apertura ma non chiarisce ancora ampiezza, tempi e limiti della distribuzione.

Per il mercato dell’IA, questo passaggio conferma che i modelli più potenti vengono ormai trattati come tecnologie strategiche, non solo come prodotti commerciali.

Ed è proprio su questo equilibrio tra innovazione, sicurezza e accesso internazionale che si misurerà l’impatto del lancio.

FAQ

Quali modelli lancia OpenAI?

Sì, OpenAI lancerà tre modelli della serie GPT-5.6: Sol, Terra e Luna, con ruoli diversi per fascia d’uso e prestazioni.

Quando è previsto il rilascio pubblico?

Sì, il rilascio pubblico è indicato per giovedì, secondo quanto riportato da ANSA e dalla comunicazione diffusa dalla società.

Perché questi modelli preoccupano?

Sì, il timore riguarda la loro capacità di individuare vulnerabilità software, cioè punti deboli nel codice che possono essere sfruttati da hacker.

Che ruolo ha avuto il governo Usa?

Sì, secondo Axios l’amministrazione Trump avrebbe autorizzato un lancio più ampio dopo test e incontri con funzionari governativi.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.