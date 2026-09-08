8 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/OpenAI presenta ChatGPT Images 2.5 con latenza dimezzata

La notizia in sintesi OpenAI presenta ChatGPT Images 2.5 per immagini più rapide e modificabili.

presenta ChatGPT Images 2.5 per immagini più rapide e modificabili. La latenza di generazione scende fino al 50% rispetto a Images 2.0.

Le API ricevono GPT-Image-2.5 Flare e Sunburst per flussi creativi differenziati.

C2PA e watermark invisibile supportano l’identificazione delle immagini generate.

Offerta Amazon Tavoletta Grafica con Schermo 15,6 Pollici Display FHD Laminato Display FHD completamente laminato per un disegno preciso：La tavoletta grafica con schermo da 15,6 pollici offre un display Full HD 1920×1080 completamente laminato, che riduce efficacemente la parallasse tra penna e schermo per un controllo più preciso. La superficie in vetro resistente garantisce maggiore durata, mentre la gamma colori 120% sRGB offre immagini vivaci e realistiche. · 16384 livelli di pressione per un’esperienza di disegno naturale：Questa tavoletta grafica con display supporta 16384 livelli di pressione per creare linee sottili, sfumature morbide e dettagli precisi. Il rapporto di rilevamento di 266 PPS garantisce una risposta rapida e fluida, ideale per disegno digitale, pittura digitale, schizzi e modifica delle immagini con Photoshop e Illustrator. · Penna senza batteria ad alta precisione：La penna passiva senza batteria non necessita di ricarica e permette di lavorare comodamente anche durante lunghe sessioni creative. I 2 tasti personalizzabili consentono di accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate, migliorando il flusso di lavoro per disegno, schizzi e progettazione grafica. 209,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

ChatGPT Images 2.5 accelera l’editing visivo

OpenAI ha presentato l’8 settembre 2026 ChatGPT Images 2.5, nuovo modello di generazione e modifica visiva destinato agli utenti ChatGPT, ChatGPT Work e Codex su desktop, mobile e web. L’azienda estende inoltre l’offerta agli sviluppatori tramite API, con GPT-Image-2.5 Flare e GPT-Image-2.5 Sunburst, per integrare flussi creativi in prodotti usati da team di marketing, retail, media e progettazione. L’aggiornamento punta a ridurre i tempi di generazione, aumentare la fedeltà alle fotografie di riferimento e rendere più affidabili le correzioni successive, perché la produzione di asset richiede controllo su soggetto, composizione e identità visiva.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

OpenAI dichiara fino al 50% di latenza in meno rispetto a Images 2.0, mentre ogni settimana vengono create oltre 3 miliardi di immagini tra ChatGPT Images e modelli GPT-Image disponibili via API.

Fedeltà visiva e modifiche senza degrado

Il miglioramento tecnico di ChatGPT Images 2.5 riguarda anzitutto la capacità di lavorare da fotografie di riferimento. Il modello conserva con maggiore affidabilità soggetti riconoscibili, tratti distintivi, illuminazione naturale e texture più ricche, anche quando l’immagine viene trasformata in ambientazioni, composizioni o stili diversi. Per i team che costruiscono prodotti sull’API, questa caratteristica rende più stabili i workflow basati su varianti dello stesso asset originale.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Foto originale di riferimento prima della rielaborazione con l'AI

Ritratto di bambino rielaborato da ChatGPT Images 2.5 a partire da una foto di riferimento

La novità interviene anche sull’editing mirato: il sistema può modificare un singolo elemento, come prodotto, sfondo o testo, preservando soggetto, composizione e trattamento del brand. Nelle conversazioni più lunghe, le modifiche multi-turno mantengono con maggiore coerenza le istruzioni precedenti e costruiscono sull’immagine già generata senza degradarne la qualità nel tempo.

Sequenza di modifiche multi-turno che ruota un cubo mantenendo la coerenza dell'immagine

Per gli sviluppatori, GPT-Image-2.5 Flare è il modello predefinito, più rapido ed economico per la maggior parte delle applicazioni: offre qualità superiore a GPT-Image-2 e latenza ridotta del 50%. GPT-Image-2.5 Sunburst è invece destinato a lavori creativi premium che richiedono controllo più stretto e tempi di generazione più lunghi. Axultan Alimkulov, Head of Product di Higgsfield AI, ha evidenziato: “Puoi apportare una modifica significativa senza perdere carattere, composizione o identità visiva dell’immagine originale”.

Sketch, template e tracciabilità delle immagini

Dentro ChatGPT, la funzione Sketch permette di disegnare un riferimento visivo e convertirlo in un’immagine completa seguendo anche una descrizione testuale dello stile desiderato. È accessibile digitando “@Sketch” e può partire da una disposizione, dal profilo di un abito o da uno schizzo essenziale.

Funzione Sketch: da un disegno a mano a un'immagine completa

I nuovi template per formati come Poster e Merch aiutano invece a strutturare prompt con informazioni, elementi grafici e stili. Gli utenti possono inoltre inserire commenti direttamente sulle immagini e condividere anche il prompt usato nella creazione.

Nuovi template per formati creativi come poster e merchandising

Sul versante della sicurezza, OpenAI mantiene controlli su prompt e immagini per limitare output dannosi, insieme a metadati C2PA e watermark invisibili per facilitare l’identificazione dei contenuti realizzati con i suoi strumenti.

FAQ

Quanto è più veloce ChatGPT Images 2.5?

La generazione può ridurre la latenza fino al 50% rispetto a Images 2.0, secondo i dati comunicati da OpenAI.

Quali modelli arrivano nelle API?

GPT-Image-2.5 Flare e GPT-Image-2.5 Sunburst sono disponibili nelle API per velocità, qualità e controllo creativo differenziati.

A cosa serve GPT-Image-2.5 Sunburst?

Il modello è progettato per workflow visivi premium, campagne pronte alla produzione e immagini prodotto rifinite con controllo più preciso.

Come funziona Sketch in ChatGPT?

Digitando “@Sketch”, gli utenti disegnano una guida visiva che ChatGPT trasforma in immagine seguendo la descrizione testuale fornita.

Quali fonti sono state usate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, analizzando anche Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.