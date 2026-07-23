Apple prepara il MacBook Neo di seconda generazione con chip A19 Pro

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Apple svilupperebbe un nuovo MacBook Neo con chip A19 Pro.

svilupperebbe un nuovo con chip A19 Pro. La memoria unificata potrebbe salire da 8 a 12 GB.

Il piano coinvolgerebbe anche MacBook Pro, Air, iMac, Mac mini e Studio.

Prezzi e calendario restano non confermati ufficialmente da Apple.

(Riassunto generato con AI)

Apple prepara il nuovo MacBook Neo

Apple starebbe progettando una seconda generazione di MacBook Neo, il portatile entry-level della propria gamma, con un chip A19 Pro, più memoria e nuove colorazioni. L’indiscrezione, attribuita al giornalista Mark Gurman di Bloomberg e ripresa nelle ultime ore da più testate, riguarda l’ampio rinnovo dei Mac atteso tra la fine del 2026 e il 2027. Il motivo principale sarebbe l’evoluzione delle esigenze di calcolo, anche in vista di ulteriori funzioni di intelligenza artificiale integrate in macOS.

Il nuovo MacBook Neo dovrebbe sostituire l’attuale chip A18 Pro con l’A19 Pro e passare dagli attuali 8 GB a 12 GB di memoria unificata. Le fonti concordano inoltre sulla possibilità di ulteriori finiture cromatiche, senza indicare quali. Il dispositivo resterebbe il notebook più accessibile di Apple, nonostante il recente aumento del prezzo di partenza negli Stati Uniti.

Il primo MacBook Neo era stato lanciato a 599 dollari e viene ora indicato a partire da 699 dollari sul mercato statunitense. La precedente domanda elevata rende strategico l’aggiornamento, ma l’azienda di Cupertino non ha annunciato caratteristiche, prezzo né data di arrivo. Le informazioni disponibili vanno quindi considerate come dettagli di una roadmap in sviluppo, non come specifiche definitive.

Una roadmap Mac più ampia

Il MacBook Neo non sarebbe l’unico prodotto coinvolto. Secondo le ricostruzioni, Apple starebbe preparando un MacBook Pro da 14 pollici più economico con chip M6, nuovi iMac con chip M5 e aggiornamenti per MacBook Air. Per la linea Air si parla anche di un possibile primo grande redesign dopo oltre quattro anni, mentre i modelli OLED sarebbero destinati a una fase successiva.

Particolare attenzione riguarda i MacBook Pro di fascia alta con display OLED e touch screen, attesi in una finestra collocata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Le versioni da 14 e 16 pollici potrebbero adottare chip M5 Pro e M5 Max, ma denominazione commerciale, listini e tempistiche finali non risultano confermati. L’introduzione del touch rappresenterebbe un cambiamento rilevante per una linea che finora ha mantenuto un’interazione tradizionale.

La roadmap includerebbe anche Mac mini e Mac Studio, prodotti diventati popolari per l’esecuzione locale di modelli e agenti AI. Sarebbero in test configurazioni di Mac mini con M5 Pro e M6, mentre per Mac Studio vengono indicati M5 Max e M5 Ultra. Tuttavia, disponibilità di memoria e storage resta un fattore decisivo per la produzione e per i prezzi dei futuri computer.

La lettura comune delle fonti è che il ciclo di rinnovo non punterebbe solo a incrementi prestazionali. Più RAM, chip aggiornati e display OLED risponderebbero alla necessità di sostenere carichi AI più complessi sui dispositivi. Proprio questa evoluzione potrebbe però aumentare la distanza di prezzo tra il MacBook Neo e i modelli professionali.

Il nodo dei prezzi e dell’offerta

L’aumento già registrato sul MacBook Neo rende il posizionamento del prossimo modello un punto da osservare. Un hardware più potente può rendere più giustificato il rincaro, ma le difficoltà di approvvigionamento di componenti, citate dalle fonti, potrebbero condizionare configurazioni e listini. Tra le ipotesi riportate figura anche l’eventuale eliminazione del taglio da 256 GB, lasciando spazio a una configurazione da 512 GB.

Per gli utenti, la conseguenza concreta è che l’accesso alla gamma Mac potrebbe dipendere sempre più dal rapporto fra memoria, capacità di archiviazione e disponibilità dei chip. Fino a un annuncio ufficiale, le indicazioni restano indiscrezioni attribuite alla filiera informativa di Bloomberg.

FAQ

Quale chip avrà il prossimo MacBook Neo?

Sì, le indiscrezioni indicano il chip A19 Pro, destinato a sostituire l’A18 Pro dell’attuale MacBook Neo.

Quanta RAM potrebbe offrire MacBook Neo?

Sì, la dotazione prevista sarebbe di 12 GB di memoria unificata, rispetto agli 8 GB del modello oggi in commercio.

Quanto costa oggi MacBook Neo negli Stati Uniti?

Sì, il prezzo di partenza indicato dalle fonti è 699 dollari, dopo il precedente listino di 599 dollari.

Quali altri Mac sarebbero in aggiornamento?

Sì, la roadmap citata include MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e Mac Studio, con chip M5, M6 e relative varianti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, Mashable e punto-informatico.it, incluso il contributo di Luca Colantuoni.