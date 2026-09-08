MediaWorld lancia il concorso PEAQ per la finale di X Factor

8 Settembre 2026

8 Settembre 2026/Home/EVENTI/MediaWorld lancia il concorso PEAQ per la finale di X Factor

La notizia in sintesi

  • MediaWorld promuove un concorso legato ai prodotti PEAQ firmati da Robbie Williams.
  • L’iniziativa è valida dal 10 settembre all’8 novembre 2026.
  • L’estrazione finale è prevista entro il 10 novembre 2026.
  • Il montepremi dichiarato è di 1.000 euro, iva esente.

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MediaWorld annuncia un concorso collegato all’acquisto di prodotti PEAQ appartenenti alla linea firmata da Robbie Williams. L’iniziativa, denominata “Vinci la finale di X Factor 2026”, mette in palio un premio associato alla finale del programma televisivo X Factor 2026.

Il concorso sarà valido dal 10 settembre 2026 all’8 novembre 2026. L’estrazione conclusiva dovrà svolgersi entro il 10 novembre 2026. Il montepremi complessivo indicato nel materiale diffuso dall’azienda ammonta a 1.000 euro, iva esente.

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Durata e modalità dell’iniziativa

L’iniziativa è riservata agli acquisti di prodotti PEAQ della linea identificata dalla collaborazione con Robbie Williams. Il testo disponibile non specifica quali siano i singoli articoli coinvolti, né indica eventuali importi minimi di spesa, quantità di premi o modalità operative per partecipare all’estrazione.

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Il messaggio promozionale collega il concorso alla possibilità di vincere la finale di X Factor 2026. Non vengono però riportati ulteriori dettagli sulla composizione del premio, sulle condizioni di fruizione, su eventuali trasferimenti o sulla presenza di accompagnatori.

Per conoscere requisiti di partecipazione, eventuali esclusioni e caratteristiche del premio, MediaWorld rimanda al regolamento completo pubblicato sul sito club.mediaworld.it. Il regolamento è il documento indicato dall’azienda per verificare le condizioni dell’operazione a premio.

Il legame con X Factor

La campagna utilizza il marchio X Factor nell’ambito dell’iniziativa commerciale. Nel materiale diffuso è precisato che X Factor è un marchio di FremantleMedia Limited e Simco Limited, utilizzato su licenza di FremantleMedia Limited.

La presenza del programma nel concorso riguarda il premio annunciato, cioè la finale dell’edizione 2026. Il comunicato non fornisce informazioni su data, luogo o organizzazione dell’evento, né chiarisce se l’accesso riguardi una specifica formula di partecipazione.

Il periodo scelto per il concorso si sviluppa tra settembre e novembre 2026, con una finestra di partecipazione che termina due giorni prima della data entro cui è prevista l’estrazione finale. Chi intende aderire dovrà quindi fare riferimento alle scadenze indicate e alle disposizioni contenute nel regolamento richiamato dall’azienda.

Le informazioni disponibili

L’annuncio comunica gli elementi essenziali dell’iniziativa: il marchio dei prodotti coinvolti, il collegamento con Robbie Williams, il premio legato a X Factor 2026, le date di validità e il valore complessivo del montepremi. Restano invece affidati al regolamento i dettagli necessari per definire le modalità concrete di partecipazione.

Per i consumatori interessati, il punto centrale è quindi verificare se il prodotto PEAQ scelto rientri nella linea indicata e consultare il regolamento prima dell’acquisto. Il testo del comunicato non contiene informazioni sufficienti per stabilire autonomamente le condizioni di ammissione o l’assegnazione del premio.

L’estrazione entro il 10 novembre 2026 chiuderà l’iniziativa avviata a settembre. Il valore dichiarato del montepremi resta fissato a 1.000 euro iva esente, secondo quanto riportato nella comunicazione di MediaWorld.

FAQ

Quando è valido il concorso PEAQ?

Il concorso è valido dal 10 settembre 2026 all’8 novembre 2026.

Quando avverrà l’estrazione finale?

L’estrazione finale è prevista entro il 10 novembre 2026.

Qual è il valore del montepremi?

Il montepremi dichiarato ammonta a 1.000 euro, iva esente.

Dove si trova il regolamento completo?

Il regolamento completo è indicato dall’azienda sul sito club.mediaworld.it.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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