18 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OpenAI lancia ChatGPT for Teens con tutele e strumenti di apprendimento attivo

La notizia in sintesi

OpenAI presenta ChatGPT for Teens per utenti tra 13 e 17 anni.

presenta ChatGPT for Teens per utenti tra 13 e 17 anni. L’accesso viene assegnato automaticamente tramite età dichiarata o stimata.

La piattaforma privilegia apprendimento attivo, sicurezza e controlli per le famiglie.

Annunciata anche una partnership educativa tra OpenAI e CodeAI.

( Riassunto generato con AI)

ChatGPT for Teens, apprendimento e tutele integrate

OpenAI ha presentato il 18 agosto 2026 ChatGPT for Teens, una versione di ChatGPT dedicata agli adolescenti dai 13 ai 17 anni, progettata per sostenere lo studio, il pensiero critico e un uso più consapevole dell’intelligenza artificiale. Gli utenti che dichiarano un’età compresa nella fascia prevista, oppure che il sistema stima siano minorenni, vengono inseriti automaticamente in questa esperienza.

L’obiettivo è offrire supporto soprattutto fuori dalla classe, quando studenti e famiglie possono non disporre di un aiuto immediato, senza trasformare l’AI in una scorciatoia per i compiti. La piattaforma combina funzioni didattiche, protezioni predefinite e strumenti per i genitori, con misure specifiche per contenuti sensibili e comportamenti a rischio.

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Il lancio amplia il lavoro già avviato da OpenAI su controlli parentali, previsione dell’età, regole per gli under 18 e sicurezza dei minori. L’azienda dichiara di fondare l’iniziativa su quattro impegni: priorità alla sicurezza, sostegno alle relazioni reali, approccio adeguato all’età e trasparenza sul comportamento dei sistemi.

Strumenti di studio, partnership e protezioni

Il nucleo didattico di ChatGPT for Teens è lo Study Mode, che utilizza domande guida, spiegazioni progressive, verifiche della comprensione e supporto passo dopo passo. Se un adolescente cerca una risposta immediata, il sistema può reindirizzarlo verso un percorso ragionato per arrivare autonomamente alla soluzione.

Tra le novità figurano promemoria per un uso responsabile dei compiti, quiz, visualizzazioni per rendere più chiari concetti complessi e Study Hours, fasce orarie in cui studenti o genitori possono impostare di default la modalità studio. Racquel Gibson, insegnante di matematica delle superiori a Miami, sottolinea che strumenti con adeguate protezioni possono aiutare gli studenti a comprendere errori e passaggi, senza limitarsi a fornire risposte.

OpenAI annuncia inoltre una partnership con CodeAI per fornire a studenti e docenti risorse sull’uso dell’AI. Per Karim Meghji, CEO di CodeAI, gli studenti dovrebbero capire come funziona la tecnologia, individuarne gli errori e riconoscere quando non fidarsi. L’accordo punta quindi alla formazione sull’AI, con gli insegnanti chiamati a mantenere un ruolo rilevante nell’ingresso di questi strumenti nelle scuole.

L’azienda cita alcuni progetti realizzati da adolescenti: in Virginia, Rushil Kukreja, Arhan Menta e Nayel Rehman hanno sviluppato WiFind, un sistema di ricerca e soccorso basato su segnali Wi-Fi esistenti per localizzare persone sotto le macerie. In Texas, Crystal Yang ha usato ChatGPT nello sviluppo di Audemy, piattaforma di giochi educativi audio per studenti ciechi, arrivata a 200.000 utenti e 50 giochi.

Per gli under 18, le protezioni riguardano autolesionismo, violenza, disturbi alimentari, attività pericolose e contenuti sessuali espliciti o grafici. I genitori con account collegati possono impostare Quiet Hours, gestire alcune opzioni e ricevere notifiche in limitate situazioni ad alto rischio, incluse nuove segnalazioni legate ai disturbi alimentari.

Il criterio sarà misurare sicurezza e uso sano

La novità più rilevante non riguarda soltanto l’accesso dei minori all’AI, ma il tentativo di definire un utilizzo appropriato per età. OpenAI precisa che ChatGPT non dovrebbe usare linguaggio romantico con utenti under 18, incoraggiare dipendenza emotiva né suggerire di avere sentimenti o coscienza.

L’azienda prevede inoltre promemoria per fare pause, avvisi prima del caricamento di immagini private o sensibili e un onboarding dedicato. Saranno pubblicate valutazioni specifiche per gli under 18 nelle system card, con test sui casi di contenuti sensibili e sulle protezioni del modello.

FAQ

Chi può usare ChatGPT for Teens?

Sì, è destinato agli utenti tra 13 e 17 anni, identificati dall’età dichiarata oppure dalla stima automatica del sistema di OpenAI.

ChatGPT for Teens può svolgere i compiti?

Sì, può aiutare nello studio, ma i promemoria responsabili possono indirizzare gli studenti allo Study Mode per risolvere esercizi attraverso passaggi guidati.

Quali controlli hanno i genitori?

Sì, i genitori con account collegati possono impostare Quiet Hours, gestire impostazioni selezionate e ricevere notifiche in alcune situazioni di sicurezza ad alto rischio.

Quali contenuti ricevono maggiori protezioni?

Sì, le protezioni rafforzate coprono autolesionismo, violenza, disturbi alimentari, attività pericolose, beni o servizi con limiti d’età e contenuti sessuali.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui OpenAI.