10 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI lancia ChatGPT Work per automatizzare attività e creare documenti aziendali

La notizia in sintesi

OpenAI lancia ChatGPT Work come assistente operativo per il lavoro quotidiano.

lancia come assistente operativo per il lavoro quotidiano. La piattaforma integra chat, Codex , browser, file e app aziendali collegate.

, browser, file e app aziendali collegate. Il nuovo sistema è alimentato dalla famiglia di modelli GPT-5.6 .

. Obiettivo: produrre risultati pronti all’uso, non sole risposte testuali.

(Riassunto generato con AI)

OpenAI porta ChatGPT dentro il lavoro

OpenAI accelera la sua strategia sull’intelligenza artificiale applicata alla produttività con il lancio di ChatGPT Work, una nuova piattaforma pensata per aziende, professionisti e utenti che vogliono trasformare ChatGPT in un assistente operativo. Nelle ultime ore l’azienda ha presentato il servizio come un ambiente capace di creare documenti, sviluppare applicazioni, analizzare dati e automatizzare attività direttamente su desktop, web e servizi collegati.

Il debutto arriva in un contesto di forte competizione con altri operatori dell’AI e punta a spostare l’attenzione dal semplice chatbot conversazionale a uno strumento che agisce nei flussi di lavoro reali. Al centro dell’annuncio ci sono anche i nuovi modelli GPT-5.6, chiamati a migliorare qualità, affidabilità ed efficienza nelle attività professionali.

Come funziona la nuova piattaforma

ChatGPT Work nasce per ricevere un obiettivo e restituire un risultato utilizzabile: fogli di calcolo, slide, report, documenti, dashboard, siti o web app. La piattaforma unifica in un solo ambiente la conversazione con l’AI, lo sviluppo software tramite Codex, la navigazione web e l’uso di file o applicazioni locali, sempre con il permesso dell’utente.

Secondo quanto comunicato da OpenAI, il sistema può collegarsi a strumenti aziendali come Slack, Gmail, Google Drive, Microsoft Teams, SharePoint, calendari, CRM e project tracker, raccogliendo dati da più fonti per portare avanti attività complesse anche per ore. L’obiettivo dichiarato è ridurre il tempo speso in operazioni ripetitive e lasciare più spazio a decisioni, analisi e creatività.

Il nuovo client desktop per Windows e macOS riunisce le modalità Chat, Work e Codex ed è disponibile globalmente su tutti i piani, incluso Free. Il rollout di ChatGPT Work su web e mobile parte invece da Pro, Enterprise ed Edu, mentre Plus e Business sono attesi successivamente. Per le organizzazioni, OpenAI sottolinea inoltre controlli amministrativi, limiti configurabili, governance e strumenti di compliance, un passaggio cruciale perché l’agente opera su dati e sistemi aziendali sensibili.

La sfida si sposta sull’ecosistema

Il lancio conferma un cambio di fase nel mercato: la differenza non passa più soltanto dalla potenza del modello linguistico, ma dalla capacità di costruire un ambiente di lavoro integrato. In questo quadro, OpenAI prova a distinguersi offrendo un ecosistema unico che combina ricerca, scrittura, programmazione, automazione e pubblicazione di contenuti.

La presenza della famiglia GPT-5.6 rafforza questo posizionamento, soprattutto in aree come coding, analisi dati e ricerca scientifica. In parallelo, l’arrivo di strumenti come OpenAI Sites, in beta pubblica, mostra la stessa direzione: trasformare un’idea o un’attività in un output già condivisibile, ampliando il ruolo di ChatGPT da assistente testuale a infrastruttura operativa del lavoro digitale.

FAQ

Che cos’è ChatGPT Work?

Sì, è una nuova piattaforma di OpenAI pensata per trasformare obiettivi di lavoro in risultati pronti, come documenti, slide, fogli di calcolo e web app.

Quali strumenti può collegare?

Sì, può integrarsi con Slack, Gmail, Google Drive, Microsoft Teams, SharePoint, calendari, CRM e project tracker, secondo quanto indicato nel lancio.

Su quali dispositivi è disponibile?

Sì, il client desktop aggiornato è disponibile per Windows e macOS; il rollout di ChatGPT Work su web e mobile parte da Pro, Enterprise ed Edu.

Quale ruolo ha GPT-5.6?

Sì, alimenta la nuova piattaforma e, secondo OpenAI, migliora qualità delle risposte, affidabilità ed efficienza in coding, analisi dati e ricerca scientifica.

Come avete verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Tom’s Hardware e telefonino.net.