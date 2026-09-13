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Cyber Resilience Act, scatta l’obbligo di segnalare vulnerabilità e incidenti

13 Settembre 2026

13 Settembre 2026/Home/INTERNET/Cyber Resilience Act, scatta l’obbligo di segnalare vulnerabilità e incidenti

La notizia in sintesi

  • L’articolo 14 del CRA introduce obblighi di segnalazione per produttori hardware e software.
  • Le comunicazioni riguardano vulnerabilità sfruttate attivamente e gravi incidenti di sicurezza.
  • Le aziende devono usare la piattaforma Single Reporting Platform gestita dall’ENISA.
  • Le violazioni possono portare a sanzioni fino a 15 milioni di euro.

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Segnalazioni obbligatorie all’ENISA

Dal 11 settembre 2026, l’articolo 14 del Cyber Resilience Act impone ai produttori che commercializzano hardware e software nell’Unione europea di comunicare a ENISA le vulnerabilità già sfruttate e gli incidenti di sicurezza gravi. L’obbligo riguarda anche prodotti già sul mercato, dai router e modem ai dispositivi per la smart home, fino a sistemi operativi, browser, antivirus e password manager venduti sul territorio europeo, inclusi smartwatch, giocattoli connessi, firewall e VPN. La misura, riportata da Punto Informatico in un articolo firmato da Luca Colantuoni, mira a garantire che minacce concrete e incidenti rilevanti arrivino rapidamente all’autorità europea competente.

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Piattaforma SRA e adempimenti aziendali

Per trasmettere le notifiche, le imprese devono utilizzare la Single Reporting Platform, denominata SRA, indicata come attiva dall’entrata in applicazione dell’obbligo. Il perimetro comprende componenti fisici e programmi destinati al mercato europeo, senza distinguere tra prodotti nuovi e già disponibili nei diversi segmenti dell’ecosistema digitale e connesso. Nell’elenco figurano elettrodomestici connessi, serrature, videocamere, baby monitor, smart toys e dispositivi indossabili, oltre a firewall e servizi VPN.

La fonte precisa che la segnalazione riguarda due categorie: vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi di sicurezza. Sono previste scadenze definite, ma il testo disponibile non riporta i relativi intervalli temporali; resta quindi essenziale fare riferimento alle indicazioni operative dell’ENISA e della normativa. A fine luglio la Commissione europea ha pubblicato linee guida rivolte a produttori, sviluppatori e aziende per agevolare il rispetto del CRA.

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Il quadro evidenzia un carico organizzativo significativo soprattutto per gli sviluppatori software e per le imprese di dimensioni ridotte, chiamati a predisporre processi interni capaci di individuare, valutare e inoltrare le notifiche previste in tempi definiti dalla disciplina europea.

Il rischio economico delle violazioni

Le sanzioni previste rendono l’adempimento un tema di responsabilità per le imprese, non soltanto tecnica. Per chi viola l’obbligo di segnalazione, il CRA prevede importi fino a 15 milioni di euro oppure al 2,5% del fatturato globale dell’anno precedente. Il criterio alternativo collega quindi il rischio economico anche alla dimensione internazionale dell’impresa, mentre l’uso della piattaforma SRA concentra presso ENISA il flusso informativo sulle minacce già sfruttate in Europa.

FAQ

Quali prodotti devono rispettare l’obbligo?

Router, modem, dispositivi smart home, giocattoli connessi, indossabili, sistemi operativi, firewall, VPN, browser, antivirus e password manager rientrano nell’obbligo.

Quali eventi devono essere segnalati?

Devono essere comunicate le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti di sicurezza gravi, secondo l’obbligo stabilito dall’articolo 14 del CRA.

Dove inviare le comunicazioni richieste?

La Single Reporting Platform, denominata SRA, è lo strumento indicato per trasmettere all’ENISA le segnalazioni richieste dalle aziende interessate.

Quali sanzioni prevede il Cyber Resilience Act?

Le violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato globale dell’anno precedente.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate con fonti qualificate e rielaborate con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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